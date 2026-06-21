Bế mạc Hội Báo toàn quốc lần thứ 3 - năm 2026

ANTD.VN - Sau 3 ngày làm việc sôi nổi, khẩn trương, sáng tạo và gắn kết, Hội Báo toàn quốc lần thứ 3 - năm 2026 với chủ đề "Báo chí Việt Nam - Trung thành, Sáng tạo, Trách nhiệm trong kỷ nguyên mới" đã bế mạc vào chiều 21/6 tại Trung tâm Hội nghị-Biểu diễn thành phố Hải Phòng.

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Quốc Minh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Đỗ Tiến Sỹ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; Lê Ngọc Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng đã tới dự.

Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành của Trung ương, lãnh đạo thành phố Hải Phòng và lãnh đạo các cơ quan báo chí, cơ quan quản lý báo chí và các nhà báo lão thành.

Phát biểu bế mạc, đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng ban Tổ chức giải cho biết, Hội Báo toàn quốc 2026 nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6

Đây cũng là dịp để giới báo chí cả nước cùng nhau quán triệt, đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng vào thực tiễn hoạt động. Với chủ đề xuyên suốt: “Báo chí Việt Nam - Trung thành, Sáng tạo, Trách nhiệm trong kỷ nguyên mới”, Hội Báo toàn quốc 2026 đã thành công tốt đẹp, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người làm báo và công chúng cả nước.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu trao Giải A "Giải gian trưng bày ấn tượng" cho 8 liên chi hội nhà báo.

Trong những năm qua, Hội Báo toàn quốc 2026 đã thực sự trở thành một ngày hội lớn mang tầm vóc quốc gia với sự tham gia tích cực của các cơ quan báo chí Trung ương, các cấp Hội địa phương và các cơ sở đào tạo, nghiên cứu báo chí trong cả nước.

Hội báo vô cùng ấn tượng với quy mô 87 gian trưng bày được thiết kế đồng bộ, hiện đại nhưng vẫn đậm đà bản sắc. Từ khu trưng bày chuyên đề “101 năm Báo chí cách mạng Việt Nam - Thành tựu và sứ mệnh” đến các gian trưng bày diện tích lớn của các cơ quan báo chí chủ lực, các gian của các Liên chi hội, Chi hội, Hội nhà báo địa phương, tất cả đã tạo nên một bức tranh toàn cảnh sống động, phản ánh dòng chảy mạnh mẽ của báo chí cách mạng gắn liền với xu hướng chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ mới.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh trao Giải A "Giải sản phẩm báo chí ấn tượng đặc sắc" cho 6 đơn vị.



Song song với hoạt động trưng bày, Diễn đàn Báo chí toàn quốc 2026 với 11 phiên làm việc, diễn ra vô cùng chất lượng. Các chuyên đề đã mở ra những tầm nhìn mới, những bài học kinh nghiệm sâu sắc cho người làm báo trong kỷ nguyên số.

Bên cạnh các hoạt động chuyên môn, các chương trình bên lề như: Cuộc thi Tiếng hát Người làm báo mở rộng 2026, hay lễ dâng hương ý nghĩa đã thắt chặt thêm tình đoàn kết, khơi dậy niềm tự hào và tình yêu nghề của các nhà báo, những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, văn hóa.

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ trao Giải B "Giải gian trưng bày ấn tượng đặc sắc" cho các đơn vị.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã tiến hành trao các giải thưởng cao quý nhằm tôn vinh những nỗ lực vượt bậc của các tập thể và cá nhân gồm: 57 Giải “Gian trưng bày ấn tượng đặc sắc”, 46 Giải “Sản phẩm báo chí ấn tượng đặc sắc” cho các hạng mục Bìa báo, Phát thanh, Truyền hình, Báo in, Báo điện tử và Ảnh báo chí xuất sắc trong năm 2026.

Phát biểu tại lễ bế mạc, Hội Nhà báo Việt Nam trân trọng gửi lời tri ân, trao Bằng chứng nhận và Giấy chứng nhận cho các tập thể, doanh nhân, doanh nghiệp đã đồng hành, đóng góp quý báu cho sự thành công chung của hội báo.

"Để Hội Báo toàn quốc 2026 thành công, an toàn và hiệu quả, Hội Nhà báo Việt Nam trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sâu sắc của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ toàn diện về cơ sở hạ tầng, hậu cần và an ninh trật tự từ phía Thành ủy Hải Phòng, UBND TP Hải Phòng và các cơ quan chức năng của TP Hải Phòng”, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh.

Hội Báo toàn quốc 2026 đã khép lại, nhưng những thông điệp, giá trị và tinh thần của chủ đề “Trung thành, Sáng tạo, Trách nhiệm” sẽ tiếp tục lan tỏa, là kim chỉ nam cho hành động của mỗi chúng ta trong chặng đường phía trước.

"Bước vào kỷ nguyên mới, đối mặt với cả những cơ hội to lớn và thách thức không nhỏ, tôi tin tưởng sâu sắc rằng, những người làm báo Việt Nam sẽ tiếp tục giữ vững “mắt sáng, lòng trong, bút sắc”, không ngừng đổi mới sáng tạo để xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và niềm tin yêu của Nhân dân", Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam nói.

Dịp này, Ban tổ chức cũng trao Giấy chứng nhận cho các doanh nghiệp đồng hành cùng Hội Báo toàn quốc 2026; trao tặng Cờ thi đua và Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2025; trao tặng Bằng khen của Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc về nghiệp vụ và xây dựng Hội năm 2025.