Ngày hội Gia đình Việt Nam năm 2026 diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa, triển lãm, giao lưu nghệ thuật đặc sắc

ANTD.VN - Nhân dịp kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức “Ngày hội Gia đình Việt Nam năm 2026", nhằm tôn vinh những giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về vai trò, vị trí của gia đình trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Với chủ đề “Gia đình hạnh phúc - Quốc gia thịnh vượng”, Ngày hội hướng tới mục tiêu xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; là dịp để các địa phương giao lưu, giới thiệu những giá trị văn hóa truyền thống của gia đình Việt Nam, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, lan tỏa thông điệp yêu thương, trách nhiệm và gắn kết giữa các thành viên trong gia đình.

Trong khuôn khổ Ngày hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, triển lãm, giao lưu nghệ thuật đặc sắc.

Hội thi Mâm cơm gia đình tại Ngày hội Gia đình năm 2023

Điểm nhấn của sự kiện là không gian triển lãm với chủ đề “Gia đình hạnh phúc - Quốc gia thịnh vượng”, giới thiệu hình ảnh, tư liệu về sự quan tâm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với công tác gia đình; phản ánh những chủ trương, chính sách quan trọng về xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh qua các thời kỳ.

Triển lãm ảnh chuyên đề giới thiệu những hình ảnh đẹp về gia đình Việt Nam, tôn vinh tình yêu thương, sự gắn bó giữa các thế hệ; đồng thời phản ánh nét đặc sắc trong đời sống văn hóa, phong tục tập quán của các gia đình tại nhiều vùng miền trên cả nước, đặc biệt là khu vực Tây Nguyên, biên giới và hải đảo.

Không gian trưng bày chuyên đề “Tinh hoa nghề trong gia đình Việt” giới thiệu các sản phẩm thủ công mỹ nghệ tiêu biểu được gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ như thêu truyền thống, mây tre đan, điêu khắc, chạm khắc gỗ mỹ nghệ, dệt lụa và nhiều ngành nghề thủ công đặc sắc khác; góp phần tôn vinh giá trị lao động sáng tạo, bản sắc văn hóa dân tộc và vai trò của gia đình trong việc bảo tồn, phát huy nghề truyền thống.

Không gian “Gia đình đọc sách - Gắn kết yêu thương” giới thiệu các đầu sách về kỹ năng nuôi dạy con, xây dựng hạnh phúc gia đình, giáo dục nhân cách và phát triển văn hóa đọc; qua đó góp phần xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, tăng cường sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình.

Đặc biệt, khu vực trưng bày của 09 tỉnh, thành phố tham gia Ngày hội sẽ giới thiệu những hình ảnh, tư liệu, hiện vật và sản phẩm văn hóa đặc sắc, phản ánh sinh động đời sống gia đình, phong tục tập quán, các giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp của từng địa phương; đồng thời giới thiệu các mô hình gia đình văn hóa tiêu biểu và những kết quả nổi bật trong công tác xây dựng gia đình tại địa phương.

Bên cạnh hoạt động triển lãm, Ngày hội còn diễn ra các chương trình giao lưu văn hóa, nghệ thuật đặc sắc.

Tiết mục biểu diễn tại hội thi Niềm vui gia đình

Lễ Khai mạc “Ngày hội Gia đình Việt Nam năm 2026” diễn ra vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 25/6/2026.

Ngày 26/6/2026, chương trình giao lưu nghệ thuật “Niềm vui gia đình” mang đến các tiết mục ca, múa, nhạc, sân khấu, nghệ thuật đường phố, khiêu vũ và dân vũ với nội dung ca ngợi quê hương, đất nước, tình yêu cuộc sống và hạnh phúc gia đình.

Ngày 28/6/2026, chương trình giao lưu nghệ thuật quần chúng “Sắc màu của biển” tiếp tục tạo không khí vui tươi, sôi nổi, đậm đà bản sắc văn hóa vùng miền, góp phần làm phong phú các hoạt động của Ngày hội.

Ngoài ra, các đoàn đại biểu tham gia Ngày hội sẽ tham quan các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh tiêu biểu của tỉnh Khánh Hòa nhằm tăng cường giao lưu, kết nối văn hóa giữa các vùng miền trên cả nước.

Ngày hội Gia đình Việt Nam năm 2026 diễn ra từ ngày 25/6 đến ngày 29/6/2026 tại Trung tâm Hội nghị và Nhà khách tỉnh Khánh Hòa (số 46 Trần Phú, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).