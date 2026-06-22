ANTD.VN - Tối 21/6, tại Nhà hát Hoa Phượng Đỏ (Hải Phòng), Lễ trao Giải Báo chí quốc gia lần thứ XX - năm 2025 đã diễn ra trang trọng, vinh danh 123 tác phẩm báo chí xuất sắc của cả nước. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu chỉ đạo.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Thị Ánh Xuân; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh; Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo các đơn vị của Trung ương, thành phố Hải Phòng và các địa phương trên cả nước.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu khai mạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh cho biết, Giải Báo chí Quốc gia năm nay tiếp tục ghi nhận những tuyến bài được đầu tư công phu, có giá trị thực tiễn và phản ánh toàn diện các mặt kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của đất nước trong năm qua.

Nhiều đề tài nổi bật đã được khai thác sâu sắc, như: Cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sáp nhập đơn vị hành chính và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp; Công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, hướng tới Đại hội XIV của Đảng; Các nghị quyết nền tảng, mục tiêu, định hướng và tầm nhìn chiến lược phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng.

Các đại biểu đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội tham dự lễ trao giải.

Cùng với đó là các chủ đề: Các chính sách của Nhà nước trong phòng chống bão lũ, quản trị rủi ro thiên tai, xóa nhà tạm, nhà dột nát; Phong trào phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia; Những vấn đề nóng về cuộc chiến chống buôn lậu, trốn thuế, các đại án tham nhũng; Việc lập lại trật tự, kỷ cương trong quản lý đất đai; Những vướng mắc của nền kinh tế; Các vấn đề an sinh như an toàn thực phẩm, giáo dục, y tế và môi trường…

Bên cạnh các phóng sự điều tra phanh phui, phê phán tiêu cực, mùa giải năm nay còn xuất hiện nhiều bài ký chép, chân dung người Việt thành công, giữ vững bản sắc ở trong và ngoài nước. Một số tuyến bài về người lao động, trí thức, doanh nhân, nhà quản lý với cách tiếp cận mới mẻ đã được ghi nhận và đánh giá cao.

Nhiều tác phẩm không chỉ đi sâu phân tích các chủ trương, quyết sách chiến lược mà còn mạnh dạn chỉ ra rào cản, điểm nghẽn cần tháo gỡ. Đồng thời, sức sống của những câu chuyện chân - thiện - mỹ, những tấm gương nghị lực, lòng nhân ái và sự hy sinh tiếp tục được lan tỏa, góp phần bồi đắp niềm tin xã hội. Tất cả đã khắc họa nên bức tranh sinh động về một Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ, nỗ lực đổi mới không ngừng trước những thách thức và cơ hội lớn lao.

Một tiết mục nghệ thuật tại lễ trao giải Báo chí quốc gia lần thứ XX - năm 2026

Phát biểu tại lễ trao giải, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, mỗi chặng đường của Đảng, mỗi thời kỳ phát triển của đất nước đều ghi dấu những trang báo mang âm hưởng thời đại.

Báo chí luôn tiên phong trên mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, phê phán những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống. Đồng thời, báo chí cũng là lực lượng đi đầu trong phong trào phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; kịp thời phát hiện, cổ vũ gương người tốt, việc tốt, những cách làm hay; lan tỏa lòng nhân ái, tính nhân văn. Không chỉ vậy, báo chí còn góp phần tích cực trong việc phổ biến tri thức, gìn giữ và bồi đắp các giá trị tinh thần, phát huy nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, quảng bá hình ảnh tốt đẹp của đất nước và con người Việt Nam ra thế giới.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những người làm báo trong cả nước, đặc biệt là các tác giả, nhóm tác giả đã được vinh danh và nhận Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết trao giải A cho các tác giả, nhóm tác giả. Ảnh: Phạm Thắng

Lễ trao Giải Báo chí quốc gia lần thứ XX là hoạt động trọng tâm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026), đồng thời đánh dấu chặng đường 20 năm Giải Báo chí quốc gia đồng hành cùng sự phát triển của nền báo chí cách mạng Việt Nam. Đây là dịp tôn vinh những tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc, thể hiện bản lĩnh chính trị, trình độ nghiệp vụ, trách nhiệm xã hội và tinh thần dấn thân của người làm báo trước những vấn đề lớn của đất nước.

Theo Ban Tổ chức Giải Báo chí quốc gia, mùa giải năm nay nhận được sự tham gia của 34 Hội Nhà báo tỉnh, thành phố; 20 liên chi hội và 33 chi hội trực thuộc, với tổng số 1.752 tác phẩm dự giải. Trong đó, 1.692 tác phẩm đủ điều kiện theo quy định. Từ 1.692 tác phẩm thuộc 13 loại giải, Hội đồng Sơ khảo đã lựa chọn 177 tác phẩm vào vòng chung khảo.

Trên cơ sở chấm chọn nghiêm túc, công tâm, Hội đồng Giải Báo chí quốc gia đã lựa chọn 123 tác phẩm xuất sắc để trao giải, gồm 11 giải A, 26 giải B, 50 giải C và 36 giải Khuyến khích. Các tác phẩm được vinh danh đã phản ánh sinh động những vấn đề lớn của đất nước, bám sát hơi thở cuộc sống, góp phần tạo dựng sự đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân.

Dấu ấn nổi bật của mùa giải năm nay là sự xuất hiện của nhiều tác phẩm chính luận, điều tra và đa phương tiện có chiều sâu. Qua mỗi tác phẩm, có thể thấy rõ sự lao động nghiêm túc, công phu, những bước chân miệt mài và trách nhiệm nghề nghiệp của đội ngũ người làm báo trên khắp mọi miền đất nước.