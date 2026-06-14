Diễn viên Avin Lu lần đầu viết nhạc phim

ANTD.VN - Nam diễn viên đón niềm vui kép khi bộ phim anh đóng chính gia nhập câu lạc bộ trăm tỷ và OST do anh sáng tác chính thức ra mắt khán giả.

Sau 9 ngày kể từ khi chính thức ra rạp, phim điện ảnh kinh dị tâm linh dân gian "Ma Xó" đã chính thức vượt mốc 100 tỷ đồng doanh thu, trở thành một trong những tác phẩm điện ảnh Việt gây chú ý nhất phòng vé thời gian qua.

Không chỉ thu hút khán giả bởi câu chuyện đậm màu sắc tâm linh dân gian, diễn xuất của dàn diễn viên và những yếu tố kinh dị, "Ma Xó" còn để lại dấu ấn nhờ phần âm nhạc giàu cảm xúc. Hai ca khúc nhạc phim được xây dựng như một lớp tự sự song hành với câu chuyện, góp phần khắc họa sâu hơn tâm trạng và số phận của các nhân vật.

Diễn viên Avin Lu

Ca khúc đầu tiên, "Gửi con" do Avin Lu - người đảm nhận vai nam chính trong phim - sáng tác và được ca sĩ Alex Trann thể hiện. Bài hát khai thác tình mẫu tử thông qua cuộc đối thoại đầy day dứt giữa mẹ và con khi phải đối mặt với sự chia ly. Giai điệu nhẹ nhàng cùng ca từ mộc mạc gợi lên hình ảnh lời ru quen thuộc, đồng thời cộng hưởng với những bi kịch mà khán giả chứng kiến trong bộ phim.

Chia sẻ về niềm vui khi bộ phim cán mốc doanh thu trăm tỷ đúng dịp ca khúc được phát hành, Avin Lu cho biết anh cảm thấy rất xúc động và nghẹn ngào khi bộ phim đạt được doanh thu trăm tỷ ngay trong ngày ca khúc nhạc phim do mình sáng tác được phát hành. Niềm vui này không chỉ nhân đôi mà còn là nhân 3 khi nam diễn viên nhận được tin tốt lành đúng vào dịp sinh nhật mình.

Bên cạnh "Gửi con", phim còn có ca khúc OST thứ hai mang tên "Lời mẹ nguyện cầu" do nhạc sĩ Ssay Huỳnh sáng tác và ca sĩ Hiền Thục thể hiện. Ca khúc dự kiến ra mắt vào ngày 16-6 tới.

Theo êkíp sản xuất, "Lời mẹ nguyện cầu" được xây dựng từ những chất liệu tâm linh xuất hiện trong phim, đặc biệt là các câu chú gắn với mạch truyện. Những yếu tố này được chuyển hóa thành ngôn ngữ âm nhạc mang màu sắc nghi lễ, đan xen nỗi đau của người mẹ trước nguy cơ mất con cùng sự ăn năn, sám hối của người con.

Thông qua hai ca khúc nhạc phim, phần âm nhạc của "Ma Xó" không chỉ đóng vai trò hỗ trợ cảm xúc mà còn trở thành một phần trong quá trình kể chuyện. Những giai điệu và ca từ góp phần làm nổi bật chủ đề về tình mẫu tử, vốn là một trong những tuyến cảm xúc quan trọng của bộ phim với hình ảnh ba người mẹ mang những nỗi đau và khắc khoải khác nhau.

"Ma Xó" do đạo diễn Phan Bá Hỷ thực hiện, thuộc thể loại kinh dị tâm linh văn hóa dân gian. Phim có sự tham gia của các diễn viên Lê Khánh, Tín Nguyễn, Avin Lu, NSƯT Hạnh Thúy, Nguyễn Sỹ Hậu, Chú Ba Duy... và hiện đang được khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc.