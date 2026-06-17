Ca sĩ Hiền Thục thử sức với nhạc phim kinh dị

ANTD.VN - Sau "Gửi con" do Avin Lu sáng tác, êkíp phim "Ma Xó" tiếp tục giới thiệu bản nhạc phim thứ hai mang tên "Lời mẹ nguyện cầu" qua giọng hát Hiền Thục. Dịp này, nhà sản xuất cũng chia sẻ thêm những ẩn ý được cài cắm trong hệ thống nhân vật của bộ phim.

Theo chia sẻ từ nhà sản xuất, nếu như "Gửi con" được kể từ góc nhìn của người con thì "Lời mẹ nguyện cầu" lại là tiếng lòng của người mẹ, tạo nên hai tuyến cảm xúc song hành trong câu chuyện gia đình của Phú và Thảo. Đại diện êkíp tiết lộ, ca khúc lần này được xây dựng từ những chất liệu tâm linh dân gian xuất hiện trong phim, trong đó có các câu thoại đóng vai trò quan trọng xây dựng nên mạch chuyện. Bài hát xuất hiện ở phần cuối phim, khi những bi kịch và mâu thuẫn trong gia đình dần được đẩy lên cao trào.

"Lời mẹ nguyện cầu" xoay quanh tình cảm của người mẹ dành cho con, với mong muốn con có được cuộc sống bình yên, đủ đầy. Xen trong đó là nỗi lo sợ đánh mất điều quý giá nhất của đời mình, cùng những lời thú nhận, sự day dứt và lời xin lỗi của người con gửi đến mẹ.

Đảm nhận vai trò thể hiện bài hát, ca sĩ Hiền Thục cho biết đây là lần đầu tiên cô tham gia thể hiện nhạc phim thuộc thể loại kinh dị. Nữ ca sĩ tiết lộ quá trình thu âm kéo dài tới 5 giờ đồng hồ mới hoàn thành.

"Tôi khá tò mò vì không biết mình sẽ thể hiện ca khúc này như thế nào. Đây thực sự là một bài hát khó và nhiều cảm xúc. Tôi xem đó như một bài tập, một thử thách mới dành cho bản thân" - Hiền Thục chia sẻ.

Về phần mình, nhạc sĩ Ssay Huỳnh - tác giả ca khúc "Lời mẹ nguyện cầu" cho biết, êkíp không muốn âm nhạc chỉ dừng lại ở vai trò minh họa cho bộ phim. Theo anh, ca khúc được xây dựng như một phần mở rộng của câu chuyện, góp phần truyền tải cảm giác bất an, sự cầu xin và những tổn thương mà các nhân vật phải trải qua.

Nói thêm về cách xây dựng hệ thống nhân vật trong "Ma Xó", phía nhà sản xuất phim cho biết, nhiều nhân vật trong phim được đặt những cái tên mang ý nghĩa tích cực nhưng lại có số phận hoặc tính cách trái ngược. Sự đối lập này được sử dụng như một lớp ẩn ý xuyên suốt câu chuyện.

Chẳng hạn như nhân vật Thảo gợi liên tưởng đến sự hiền lành, hiếu thảo nhưng lại là người đưa ra lựa chọn gây tranh cãi khi đứng trước ranh giới sinh tử của mẹ chồng. Hay nhân vật Phú mang ý nghĩa về sự đủ đầy nhưng lại sống trong cảnh nghèo túng, nợ nần và bế tắc. Còn nhân vật bà Tánh, người lẽ ra đại diện cho căn cốt và bản tính con người, lại dần đánh mất những giá trị nhân tính vì bị ám ảnh bởi quá khứ.

Trong khi đó, bà Thuận lại có một kết cục không hề "thuận" như tên gọi; Trí - người đáng ra phải là nhân vật sáng suốt, lại không nhận ra những biến động đang diễn ra quanh mình; Diệu mang cái tên gợi sự mềm mại nhưng lại có tính cách nóng nảy, dễ hơn thua và thường hành động theo cảm xúc.

Nhóm làm phim cho biết mỗi nhân vật trong "Ma Xó" được xây dựng như một lát cắt về tâm lý và hành vi con người trước những biến cố trong cuộc sống. Theo êkíp, bên cạnh yếu tố kinh dị và chất liệu văn hóa dân gian, bộ phim tập trung khai thác những mâu thuẫn, ám ảnh và lựa chọn của các nhân vật. Vì vậy, cảm giác căng thẳng trong phim không chỉ đến từ các hiện tượng kỳ bí, mà còn từ những quyết định và hệ lụy mà mỗi nhân vật phải đối mặt.

"Ma Xó" do đạo diễn Phan Bá Hỷ thực hiện, thuộc thể loại kinh dị tâm linh dân gian. Phim có sự tham gia của dàn diễn viên tên tuổi: Lê Khánh, Tín Nguyễn, Avin Lu, NSƯT Hạnh Thúy, Nguyễn Sỹ Hậu, Chú Ba Duy... và hiện đang được khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc.