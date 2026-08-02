Lưu ý: Sân bay Nội Bài áp dụng phân luồng giao thông mới từ 3-8

ANTD.VN -Từ 7h ngày 3/8, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài phối hợp với công an cửa khẩu chính thức triển khai phương án phân luồng giao thông mới tại khu vực tiếp cận nhà ga hành khách T1 và T2.

Việc điều chỉnh được thực hiện theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ nhằm tối ưu hóa không gian giao thông, giảm ùn tắc cục bộ và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hành khách khi ra vào sân bay.

Phương án mới được áp dụng đồng thời tại cả hai nhà ga T1 và T2, với các nội dung chính gồm điều chỉnh hệ thống đường tiếp cận nhà ga, tổ chức lại khu vực đón, trả khách tại các tầng và quy hoạch lại công năng các bãi đỗ xe ô tô từ P1 - P9.

Đáng chú ý, phương án phân luồng mới có nhiều thay đổi về vị trí đỗ xe, cách phân làn và thời gian dừng, đỗ đối với từng nhóm phương tiện như xe cá nhân, xe công nghệ và xe kinh doanh vận tải.

Tại nhà ga T2, khu vực sảnh đến tầng 1 được tổ chức thành 6 làn giao thông theo từng nhóm phương tiện.

Sân bay Nội Bài tổ chức lại giao thông từ 7h sáng 3-8

Xe cá nhân dưới 9 chỗ, xe ưu tiên, taxi nhượng quyền, xe buýt công cộng, shuttle bus và xe đón tổ bay được bố trí khu vực hoạt động riêng. Trong khi đó, xe kinh doanh vận tải không được cảng cấp phép và xe từ 9 chỗ trở lên không được phép đón khách tại các làn giao thông trước nhà ga mà phải di chuyển theo lộ trình quy định hoặc vào các bãi đỗ tương ứng.

Đối với sảnh đi tầng 3 nhà ga T2, sân bay Nội Bài bố trí dải phân cách cố định để tách luồng phương tiện theo hướng tiếp cận từ cầu Nhật Tân và cầu Thăng Long.

Khu vực này được chia thành 5 làn giao thông; các phương tiện chỉ được dừng trả khách tối đa 5 phút và lái xe không được rời khỏi phương tiện quá 2m.

Tại nhà ga T1, khu vực sảnh đến tầng 1 cũng được tổ chức lại theo từng làn dành riêng cho xe cá nhân, taxi nhượng quyền, xe ưu tiên, xe từ 9 chỗ trở lên và xe kinh doanh vận tải.

Xe kinh doanh vận tải không nhượng quyền dưới 9 chỗ và xe từ 9 chỗ trở lên phải đón khách tại bãi đỗ P2 theo lộ trình riêng, không được vào khu vực sảnh đón. Xe cá nhân dưới 9 chỗ đón khách tại khu vực P1 và thời gian dừng đón khách không quá 5 phút.

Ở khu vực sảnh đi tầng 2 nhà ga T1, Cảng bố trí dải phân cách cứng, tổ chức 4 làn giao thông, phân tách phương tiện theo hướng tiếp cận từ cầu Nhật Tân và cầu Thăng Long.

Xe kinh doanh vận tải dưới 9 chỗ không được đi vào các làn dành cho hướng cầu Nhật Tân, trong khi xe từ 9 chỗ trở lên không được đi vào các làn dành cho hướng cầu Thăng Long. Các phương tiện trả khách cũng chỉ được dừng tối đa 5 phút và lái xe không được rời khỏi phương tiện quá 2m.

Bên cạnh việc điều chỉnh phân làn, Cảng HKQT Nội Bài cũng quy hoạch lại công năng các bãi đỗ xe. Trong đó, các bãi đỗ được phân chia theo từng nhóm phương tiện như xe kinh doanh vận tải, xe cá nhân, xe của các đơn vị hoạt động tại cảng, xe từ 9 chỗ trở lên, xe ưu tiên và xe máy nhằm nâng cao hiệu quả khai thác và giảm xung đột giao thông trong khu vực sân bay.

Để việc đưa đón và di chuyển tại sân bay diễn ra thuận lợi, đại diện sân bay Nội Bài khuyến cáo hành khách và các tài xế chủ động cập nhật thông tin hướng dẫn chính thức, đồng thời tuân thủ quy định về phân làn, vị trí và thời gian dừng, đỗ theo phương án tổ chức giao thông mới.