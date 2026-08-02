Hà Nội yêu cầu 100% xã, phường tổ chức vui tết Trung thu cho trẻ

ANTD.VN - UBND TP Hà Nội yêu cầu 100% UBND các xã, phường ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu năm 2026 cho trẻ em.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà đã ký ban hành Kế hoạch số 297/KH-UBND ngày 30/7/2026 về tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em trên địa bàn TP năm 2026.

Tổ chức đa dạng các hoạt động vui Tết Trung thu cho trẻ em

Mục tiêu của kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, nhà trường, cộng đồng và toàn xã hội đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; Huy động sự chung tay của cả cộng đồng trong việc bảo vệ trẻ em, tạo cơ hội cho mọi trẻ em nói chung, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ gia đình cận nghèo, trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi nói riêng trên địa bàn TP được sống trong môi trường an toàn, bình đẳng, thân thiện, lành mạnh.

Tổ chức đa dạng các hoạt động vui Tết Trung thu cho trẻ em nhằm thu hút trẻ em tham gia vào các hoạt động vui chơi, giải trí để trẻ em có điều kiện phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần.

Ảnh minh họa Internet.

Yêu cầu 100% UBND các xã, phường ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu cho trẻ em an toàn, thiết thực, phù hợp tình hình thực tế của địa phương.

Quan tâm bố trí nguồn lực và vận động xã hội hóa cho công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em; 100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt theo quy định được quan tâm, hỗ trợ và tặng quà đầy đủ, kịp thời trong dịp Tết Trung thu.

Đa dạng hóa và đổi mới hình thức truyền thông cho phù hợp với tình hình và điều kiện thực tế tại mỗi địa phương; Truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, các trang fanpage của địa phương; in và căng treo băng rôn, áp phích, khẩu hiệu... tại các địa điểm đông dân cư; Đăng tải, xây dựng các tài liệu, sản phẩm truyền thông tuyên truyền về các thông điệp bảo vệ chăm sóc trẻ em; Tổ chức các hội thảo, tọa đàm, các hoạt động sáng kiến, hội thi...

Tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác trẻ em các cấp; Cung cấp kiến thức, kỹ năng cho cha mẹ/người chăm sóc trẻ về bảo vệ trẻ em...

Bảo đảm tất cả trẻ em đều được tham gia đón Tết Trung thu

Tại cấp TP, dự kiến tổ chức chương trình "Đêm hội Trăng rằm 2026" vào 20h ngày 25/9/2026 tại xã Đông Anh với quy mô khoảng 1.000 đại biểu và trẻ em tham dự, kết hợp hình thức trực tiếp và trực tuyến trên Fanpage của TP. Chương trình gồm các hoạt động văn nghệ, múa lân, tặng quà và giao lưu với nghệ sĩ.

Đối với cấp xã, các địa phương xây dựng kế hoạch tổ chức Tết Trung thu từ ngày 20 đến 25/9/2026, bảo đảm tất cả trẻ em đều được tham gia đón Tết Trung thu, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em ở địa bàn khó khăn và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.

Hà Nội cũng yêu cầu tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt... Tăng cường thanh tra, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm soát đồ chơi trẻ em, xử lý nghiêm các sản phẩm không rõ nguồn gốc, độc hại hoặc có tính bạo lực, phản giáo dục.