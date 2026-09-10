Lịch âm hôm nay 10/9/2026: Ngày 29 tháng 7 có gì đặc biệt?

ANTD.VN - Lịch âm hôm nay 10/9/2026 là ngày 29 tháng 7 năm Bính Ngọ, ngày Đinh Hợi, Hắc đạo. Ngày 10/9 còn gắn với ngày sinh Lê Lợi và nhiều dấu mốc lịch sử đáng nhớ.

Lịch âm hôm nay 10/9/2026 là ngày 29 tháng 7 năm Bính Ngọ, ngày Đinh Hợi, Hắc đạo. Ngày 10/9 còn gắn với ngày sinh Lê Lợi, Đại hội III của Đảng Lao động Việt Nam và dấu mốc lịch sử của máy gia tốc LHC.

Hình minh họa AI.

Lịch âm hôm nay 10/9/2026

Hôm nay, thứ Năm ngày 10/9/2026 dương lịch, tương ứng ngày 29/7/2026 âm lịch, tức ngày Đinh Hợi, tháng Bính Thân, năm Bính Ngọ.

Ngày 10/9/2026 thuộc tiết Bạch lộ và được lịch truyền thống xếp là ngày Hắc đạo. Ngũ hành nạp âm là Ốc Thượng Thổ, Trực Mãn.

Nội dung Thông tin Dương lịch Thứ Năm, 10/9/2026 Âm lịch 29/7/2026 Ngày Đinh Hợi Tháng Bính Thân Năm Bính Ngọ Nạp âm Ốc Thượng Thổ Tiết khí Bạch lộ Tính chất Hắc đạo Trực Mãn

Ngày Đinh Hợi có chi Hợi thuộc Thủy khắc can Đinh thuộc Hỏa, được lịch truyền thống xếp vào dạng “phạt nhật”. Ngày Hợi lục hợp với Dần, tam hợp với Mão và Mùi, đồng thời xung Tỵ.

Các đánh giá tốt - xấu của lịch truyền thống chỉ mang tính tham khảo.

Giờ hoàng đạo ngày 10/9/2026

Ngày 10/9/2026 có 6 khung giờ hoàng đạo:

1h - 3h: Tân Sửu

7h - 9h: Giáp Thìn

11h - 13h: Bính Ngọ

13h - 15h: Đinh Mùi

19h - 21h: Canh Tuất

21h - 23h: Tân Hợi

Theo quan niệm xuất hành truyền thống, Hỷ thần ở hướng Nam, Tài thần ở hướng Đông; hướng Tây Bắc gặp Hắc thần nên thường được khuyên hạn chế lựa chọn.

Ngày này năm xưa 10/9: Ngày sinh Lê Lợi và những dấu mốc đáng nhớ

Ngày 10/9 gắn với nhiều sự kiện trải dài từ lịch sử Việt Nam đến khoa học, chính trị thế giới.

Với Việt Nam, nổi bật là ngày sinh Lê Lợi năm 1385, người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Lam Sơn và sáng lập triều Hậu Lê.

Ngày 10/9/1960 cũng là ngày kết thúc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng Lao động Việt Nam, kỳ đại hội bầu Lê Duẩn giữ chức Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương.

Trên thế giới, ngày 10/9/2008 ghi dấu thời khắc chùm proton đầu tiên chạy trọn một vòng trong Máy gia tốc hạt lớn LHC của CERN. Năm 1919, Hòa ước Saint-Germain được ký giữa Áo và các nước Đồng minh sau Chiến tranh thế giới thứ nhất.

10/9/1385: Ngày sinh Lê Lợi

Ngày 10/9/1385, tức ngày 6 tháng 8 năm Ất Sửu, Lê Lợi sinh ra tại vùng Lam Sơn, Thanh Hóa.

Ông lớn lên trong giai đoạn đất nước nhiều biến động, đặc biệt sau khi nhà Minh đặt ách đô hộ lên Đại Việt.

Mùa xuân năm 1418, Lê Lợi cùng những người đồng chí dựng cờ khởi nghĩa tại Lam Sơn, xưng là Bình Định Vương.

Ban đầu, lực lượng nghĩa quân còn ít, điều kiện lương thực và vũ khí đều thiếu thốn. Cuộc khởi nghĩa nhiều lần rơi vào tình thế khó khăn, nhưng dần mở rộng lực lượng và địa bàn hoạt động.

Từ vùng núi Thanh Hóa, nghĩa quân tiến vào Nghệ An, phát triển thế lực rồi từng bước chuyển ra Bắc.

Từ khởi nghĩa Lam Sơn đến chiến thắng quân Minh

Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn kéo dài khoảng 10 năm, từ năm 1418 đến năm 1427.

Một trong những bước ngoặt quyết định là chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang năm 1427, khi lực lượng cứu viện lớn của quân Minh bị đánh bại.

Không còn khả năng tiếp tục cuộc chiến, quân Minh tại Đông Quan và nhiều thành trì khác phải chấp nhận rút quân.

Năm 1428, Lê Lợi lên ngôi hoàng đế, lấy niên hiệu Thuận Thiên, sử gọi là Lê Thái Tổ.

Triều Hậu Lê từ đó được hình thành và trở thành một trong những triều đại có ảnh hưởng sâu rộng trong lịch sử Việt Nam.

Lê Lợi qua đời ngày 5/10/1433, sau hơn 5 năm ở ngôi.

Vì sao ngày sinh Lê Lợi là dấu mốc nổi bật của 10/9?

Nhắc đến Lê Lợi là nhắc đến cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, một trong những cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc quan trọng trong lịch sử Việt Nam.

Từ một lực lượng ban đầu còn nhỏ ở vùng rừng núi Thanh Hóa, nghĩa quân Lam Sơn đã từng bước phát triển thành một đội quân đủ sức đánh bại quân Minh.

Không chỉ có ý nghĩa quân sự, thắng lợi của cuộc khởi nghĩa còn khôi phục nền độc lập của Đại Việt sau khoảng hai thập niên bị nhà Minh đô hộ.

10/9/1960: Đồng chí Lê Duẩn được bầu làm Bí thư thứ nhất

Từ ngày 5 đến 10/9/1960, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng Lao động Việt Nam diễn ra tại Hà Nội. Đại hội có 525 đại biểu tham dự, đại diện cho khoảng 500.000 đảng viên trên cả nước.

Tại Đại hội, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Đảng; đồng chí Lê Duẩn được bầu làm Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương.

Đại hội III xác định hai nhiệm vụ chiến lược lớn: xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thực hiện thống nhất đất nước ở miền Nam. Đây là một kỳ đại hội có ý nghĩa quan trọng đối với đường lối của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới.

Đồng chí Lê Duẩn và vai trò trong giai đoạn mới

Trước Đại hội III, đồng chí Lê Duẩn đã có nhiều năm hoạt động cách mạng tại cả miền Bắc và miền Nam.

Việc ông được bầu làm Bí thư thứ nhất năm 1960 đánh dấu một bước chuyển quan trọng trong bộ máy lãnh đạo của Đảng Lao động Việt Nam.

Trong những năm sau đó, đồng chí Lê Duẩn giữ vai trò lãnh đạo quan trọng xuyên suốt thời kỳ chiến tranh và giai đoạn đất nước thống nhất.

Mốc 10/9/1960 vì thế không chỉ là câu chuyện về một nhân sự lãnh đạo, mà còn gắn với một giai đoạn lớn của lịch sử Việt Nam hiện đại.

10/9/2008: Chùm proton đầu tiên chạy trọn vòng LHC

Ngày 10/9/2008, tại CERN ở khu vực biên giới Pháp - Thụy Sĩ gần Genève, một sự kiện được giới khoa học toàn cầu đặc biệt quan tâm đã diễn ra.

Lần đầu tiên, chùm proton được đưa chạy thành công trọn vòng trong Máy gia tốc hạt lớn Large Hadron Collider, thường gọi tắt là LHC.

Vào khoảng 10h25 theo giờ địa phương, sau khoảng một giờ hiệu chỉnh, chùm hạt đã hoàn tất một vòng trên đường hầm dài 27 km. Sau đó, chùm hạt cũng được đưa chạy theo chiều ngược lại. Đây được coi là bước khởi động lịch sử của cỗ máy gia tốc hạt mạnh nhất thế giới.

LHC chưa tạo va chạm hạt ngay trong ngày 10/9

Một chi tiết dễ bị nhầm là nói LHC “bắt đầu các thí nghiệm va chạm” ngay ngày 10/9/2008. Thực tế, dấu mốc của ngày này là lần đầu chùm proton chạy thành công toàn bộ vòng gia tốc. Các thí nghiệm va chạm hạt ở năng lượng cao được thực hiện trong những giai đoạn sau đó.

Việc phân biệt hai mốc này giúp diễn đạt chính xác hơn ý nghĩa của ngày 10/9/2008: đó là ngày LHC chứng minh hệ thống có thể đưa chùm hạt đi trọn vòng đường hầm sau nhiều năm xây dựng và chuẩn bị.

Cỗ máy dài 27 km để tìm hiểu những điều nhỏ nhất

LHC nằm trong một đường hầm vòng tròn dài khoảng 27 km.

Mục tiêu của hệ thống là tăng tốc các hạt lên năng lượng rất cao rồi cho chúng va chạm. Các máy dò khổng lồ như ATLAS và CMS ghi nhận sản phẩm sinh ra từ những va chạm này.

Thông qua đó, giới khoa học nghiên cứu cấu trúc cơ bản của vật chất và những điều kiện từng tồn tại ở giai đoạn rất sớm của vũ trụ.

Một trong những thành tựu nổi tiếng nhất sau này của chương trình LHC là việc các nhóm ATLAS và CMS công bố phát hiện một hạt mới phù hợp với đặc tính của boson Higgs vào năm 2012. Bởi vậy, ngày 10/9/2008 được xem như bước mở đầu cho một chương mới của vật lý hạt hiện đại.

10/9/1919: Hòa ước Saint-Germain được ký

Ngày 10/9/1919, Hòa ước Saint-Germain được ký tại Saint-Germain-en-Laye, gần Paris, giữa Áo và các nước Đồng minh, liên kết sau Chiến tranh thế giới thứ nhất.

Hiệp ước xác nhận những thay đổi lớn tại Trung Âu sau khi Đế quốc Áo - Hung tan rã. Áo phải công nhận sự độc lập của các quốc gia mới và chấp nhận nhiều thay đổi về lãnh thổ.

Hiệp ước cũng đặt ra các hạn chế đối với quân đội Áo và không cho phép nước này hợp nhất với Đức nếu không có sự đồng ý theo cơ chế quốc tế lúc đó.

Hòa ước xác nhận một trật tự châu Âu mới

Khi Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc năm 1918, bản thân Đế quốc Áo - Hung đã tan rã trên thực tế. Từ lãnh thổ của đế quốc cũ xuất hiện hoặc mở rộng nhiều quốc gia, trong đó có Áo, Hungary, Tiệp Khắc và Vương quốc của người Serb, Croat và Slovene.

Hòa ước Saint-Germain năm 1919 chính thức xác nhận nhiều thay đổi ấy đối với Áo. Vì vậy, cách diễn đạt chính xác hơn là hiệp ước xác nhận về mặt pháp lý việc tan rã của phần Áo trong Đế quốc Áo - Hung và xác lập trật tự hậu chiến mới, thay vì nói bản thân hiệp ước ngày 10/9 mới trực tiếp làm đế quốc này chấm dứt tồn tại.

10/9/1823: Simón Bolívar được trao quyền lực lớn tại Peru

Ngày 10/9/1823 cũng gắn với Simón Bolívar, một trong những nhân vật trung tâm của phong trào giành độc lập ở Nam Mỹ. Bolívar tới Peru trong bối cảnh cuộc chiến chống lực lượng Tây Ban Nha chưa kết thúc.

Ngày 10/9, Quốc hội Peru trao cho ông quyền chỉ huy quân sự tối cao trên toàn lãnh thổ cùng quyền lực chính trị cần thiết để phục vụ cuộc chiến. Ông được gọi bằng danh hiệu “El Libertador” - Người Giải phóng.

Ngày 10/9 có gì đặc biệt?

Với lịch sử Việt Nam, ngày 10/9 nổi bật bởi hai mốc cách nhau gần 600 năm.

Ngày 10/9/1385 là ngày sinh Lê Lợi - người khởi xướng khởi nghĩa Lam Sơn, giành lại độc lập cho Đại Việt và sáng lập triều Hậu Lê.

Ngày 10/9/1960, Đại hội III của Đảng Lao động Việt Nam kết thúc, với việc đồng chí Lê Duẩn được bầu giữ chức Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương.

Trên thế giới, ngày này còn kết nối những câu chuyện rất khác: LHC lần đầu đưa chùm proton chạy trọn đường hầm 27 km năm 2008; Hòa ước Saint-Germain được ký năm 1919; Simón Bolívar được trao quyền lực quân sự tối cao tại Peru năm 1823.

Thông tin về lịch âm dương chỉ mang tính tham khảo