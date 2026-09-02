Lịch âm hôm nay 2/9/2026: Quốc khánh và những dấu mốc đặc biệt

ANTD.VN - Lịch âm hôm nay 2/9/2026 là ngày 21 tháng 7 năm Bính Ngọ. Ngày Quốc khánh còn gắn với những dấu mốc đặc biệt trong lịch sử Việt Nam.

Lịch âm hôm nay 2/9/2026 là ngày 21 tháng 7 năm Bính Ngọ. Đây cũng là ngày Quốc khánh Việt Nam, gắn với thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình năm 1945, mở ra một kỷ nguyên mới của dân tộc.

Hình minh họa tạo bởi AI.

Lịch âm hôm nay 2/9/2026

Hôm nay, thứ Tư ngày 2/9/2026 dương lịch, tương ứng ngày 21/7/2026 âm lịch, tức ngày Kỷ Mão, tháng Bính Thân, năm Bính Ngọ.

Ngày 2/9/2026 nằm trong tiết Xử thử, được lịch truyền thống xếp là ngày Hắc đạo. Ngũ hành nạp âm của ngày là Thành Đầu Thổ.

Nội dung Thông tin Dương lịch Thứ Tư, 2/9/2026 Âm lịch 21/7/2026 Ngày Kỷ Mão Tháng Bính Thân Năm Bính Ngọ Nạp âm Thành Đầu Thổ Tiết khí Xử thử Tính chất Hắc đạo Trực Nguy

Theo lịch vạn niên, ngày Kỷ Mão có chi Mão thuộc Mộc khắc can Kỷ thuộc Thổ, được xếp vào dạng “phạt nhật”. Trực Nguy cũng được quan niệm là không thuận lợi cho nhiều công việc quan trọng.

Những đánh giá về ngày tốt, ngày xấu, giờ đẹp hay hướng xuất hành thuộc hệ thống lịch pháp truyền thống, chỉ nên được xem là thông tin tham khảo.

Giờ hoàng đạo ngày 2/9/2026

Ngày 2/9/2026 có 6 khung giờ hoàng đạo:

23h - 1h: Giáp Tý

3h - 5h: Bính Dần

5h - 7h: Đinh Mão

11h - 13h: Canh Ngọ

13h - 15h: Tân Mùi

17h - 19h: Quý Dậu

Các khung giờ Hắc đạo gồm 1h - 3h, 7h - 9h, 9h - 11h, 15h - 17h, 19h - 21h và 21h - 23h.

Ngày này năm xưa 2/9: Một ngày đặc biệt của lịch sử Việt Nam

Trong lịch sử hiện đại Việt Nam, khó có ngày nào mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc như ngày 2/9.

Ngày 2/9/1945 đánh dấu sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Hai mươi bốn năm sau, cũng đúng ngày này, Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời.

Bên cạnh đó, ngày 2/9 còn gắn với những dấu mốc trong quá trình xây dựng quân đội và nền công nghiệp quốc phòng của Việt Nam.

2/9/1945: Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập

Ngày 2/9/1945 là dấu mốc quan trọng bậc nhất trong lịch sử Việt Nam thế kỷ XX.

Tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, trước hàng chục vạn người dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, tuyên bố với quốc dân và thế giới về sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Sự kiện diễn ra chỉ ít ngày sau thắng lợi của Cách mạng tháng Tám. Chính quyền thuộc địa và chế độ quân chủ đã sụp đổ, mở đường cho một nhà nước mới ra đời.

Bản Tuyên ngôn khẳng định quyền độc lập của dân tộc Việt Nam và quyền tự do, bình đẳng của con người, đồng thời tuyên bố Việt Nam đã trở thành một quốc gia độc lập.

Từ thời khắc ấy, ngày 2/9 trở thành ngày Quốc khánh của Việt Nam.

Từ Quảng trường Ba Đình mở ra một kỷ nguyên mới

Ý nghĩa của ngày 2/9/1945 không chỉ nằm ở việc một nhà nước mới được tuyên bố thành lập.

Đây còn là dấu mốc khép lại một giai đoạn dài dân tộc Việt Nam sống dưới chế độ thuộc địa, đồng thời mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc và xây dựng chính quyền của nhân dân.

Từ một đất nước thuộc địa, Việt Nam bước lên vũ đài quốc tế với tư cách một quốc gia tuyên bố chủ quyền và quyền tự quyết của mình.

Quảng trường Ba Đình từ đó trở thành không gian lịch sử đặc biệt gắn với ký ức về ngày Độc lập.

2/9/1969: Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời

Đúng 24 năm sau ngày đọc Tuyên ngôn Độc lập, vào lúc 9 giờ 47 phút ngày 2/9/1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời tại Hà Nội.

Sự ra đi của Người để lại niềm tiếc thương sâu sắc đối với nhân dân Việt Nam và nhiều bạn bè quốc tế.

Trước khi qua đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại bản Di chúc với những căn dặn về Đảng, đoàn kết dân tộc, thanh niên, nhân dân lao động và công cuộc xây dựng đất nước sau chiến tranh.

Có một chi tiết lịch sử đặc biệt: thời điểm đó, để ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh không trùng với ngày Quốc khánh, thông tin chính thức ban đầu công bố Người qua đời ngày 3/9/1969.

Đến năm 1989, Bộ Chính trị quyết định công bố lại chính xác ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời là 2/9/1969.

Ngày Quốc khánh và ngày tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Việc hai dấu mốc lớn cùng rơi vào ngày 2/9 khiến ngày này mang hai tầng ý nghĩa đặc biệt.

Một mặt, đây là ngày hội lớn của đất nước, kỷ niệm thời khắc Việt Nam tuyên bố độc lập.

Mặt khác, ngày 2/9 cũng là dịp nhiều người dân tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh - người đã đọc Tuyên ngôn Độc lập tại chính Quảng trường Ba Đình và dành cuộc đời cho cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc.

Sự trùng hợp ấy khiến ngày 2/9 vừa có không khí của ngày hội, vừa mang chiều sâu của ký ức lịch sử.

2/9/1955: Dấu ấn 10 năm Quốc khánh

Năm 1955, lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9 tại Hà Nội mang một ý nghĩa đặc biệt khi miền Bắc vừa bước vào thời kỳ hòa bình sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Sáng ngày 2/9/1955, Chủ tịch Hồ Chí Minh dự lễ kỷ niệm Quốc khánh tại Quảng trường Ba Đình và có lời kêu gọi nhân dân tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết.

Đây cũng là thời kỳ quân đội và các lực lượng lao động xuất sắc được biểu dương, tuyên dương trong phong trào thi đua yêu nước.

Những hoạt động kỷ niệm Quốc khánh năm 1955 cho thấy ngày 2/9 khi ấy không chỉ là ngày tưởng nhớ thắng lợi của Cách mạng tháng Tám mà còn là dịp khẳng định quyết tâm xây dựng miền Bắc và hướng tới thống nhất đất nước.

2/9/1948: Dấu mốc của ngành quân giới Việt Nam

Trong những năm đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, việc tự sản xuất, sửa chữa vũ khí là yêu cầu sống còn đối với lực lượng vũ trang Việt Nam.

Ngày 2/9/1948 gắn với Hội nghị chuyên môn quân giới toàn quân, một trong những hoạt động quan trọng nhằm tổng kết kinh nghiệm, nâng cao năng lực kỹ thuật và tổ chức sản xuất vũ khí trong điều kiện chiến tranh.

Ở thời điểm đó, ngành quân giới phải hoạt động trong điều kiện vật tư thiếu thốn, cơ sở sản xuất phân tán và thường xuyên phải di chuyển để tránh các cuộc tiến công của đối phương.

Từ những xưởng quân giới ban đầu trong kháng chiến, nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam từng bước được hình thành và phát triển.

Quốc khánh 2/9 qua hơn tám thập niên

Từ ngày 2/9/1945 đến nay, Quốc khánh đã trở thành một trong những ngày lễ quan trọng nhất của Việt Nam.

Mỗi năm, ngày này là dịp nhìn lại hành trình của đất nước từ một quốc gia vừa giành độc lập đến quá trình thống nhất, đổi mới và hội nhập quốc tế.

Các hoạt động treo cờ, tưởng niệm, triển lãm, chương trình văn hóa, nghệ thuật và tham quan các địa điểm lịch sử thường được tổ chức trên cả nước.

Đặc biệt tại Hà Nội, Quảng trường Ba Đình và các địa điểm gắn với Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn thu hút đông đảo người dân trong dịp Quốc khánh.

Ngày 2/9 có gì đặc biệt?

Ngày 2/9 là một ngày hiếm có trong lịch sử Việt Nam khi nhiều dấu mốc lớn cùng hội tụ.

Năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Ba Đình, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Năm 1969, Người qua đời vào đúng 9 giờ 47 phút ngày Quốc khánh, để lại bản Di chúc cùng một di sản tư tưởng và tinh thần sâu sắc.

Giữa hai mốc lịch sử ấy là quá trình xây dựng nhà nước, quân đội và bảo vệ nền độc lập vừa giành được.

Bởi vậy, khi nhắc đến ngày 2/9, người Việt không chỉ nhớ một ngày nghỉ lễ. Đây trước hết là ngày Độc lập - một dấu mốc nhắc nhớ về chủ quyền quốc gia, những hy sinh của các thế hệ đi trước và hành trình của đất nước trong hơn tám thập niên.

Hình minh họa tạo bởi AI.

*Thông tin mang tính chiêm nghiệm