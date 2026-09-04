Lịch âm hôm nay 4/9/2026: Ngày 23 tháng 7 có gì đặc biệt?

ANTD.VN - Lịch âm hôm nay 4/9/2026 là ngày 23 tháng 7 năm Bính Ngọ, ngày Tân Tị, Hoàng đạo. Ngày 4/9 còn gắn với Quỹ Độc lập năm 1945 và nhiều dấu mốc lịch sử đáng nhớ.

Lịch âm hôm nay 4/9/2026 là ngày 23 tháng 7 năm Bính Ngọ, ngày Tân Tị, Hoàng đạo. Ngày 4/9 còn gắn với sự ra đời của Quỹ Độc lập năm 1945, ngày mất nhà văn Hồ Biểu Chánh và nhiều sự kiện đáng chú ý trên thế giới.

Hình minh họa tạo bởi AI.

Lịch âm hôm nay 4/9/2026

Hôm nay, thứ Sáu ngày 4/9/2026 dương lịch, tương ứng ngày 23/7/2026 âm lịch, tức ngày Tân Tị, tháng Bính Thân, năm Bính Ngọ.

Ngày thuộc tiết Xử thử, được lịch truyền thống xếp là ngày Hoàng đạo. Ngũ hành nạp âm là Bạch Lạp Kim, Trực Thu.

Nội dung Thông tin Dương lịch Thứ Sáu, 4/9/2026 Âm lịch 23/7/2026 Ngày Tân Tị Tháng Bính Thân Năm Bính Ngọ Nạp âm Bạch Lạp Kim Tiết khí Xử thử Tính chất Hoàng đạo Trực Thu

Theo lịch vạn niên, ngày Tân Tị có chi Tị thuộc Hỏa khắc can Tân thuộc Kim, được xếp vào dạng “phạt nhật”. Trực Thu được quan niệm thuận cho thu hoạch nhưng không thuận cho một số việc như khởi công, xuất hành và an táng.

Đáng chú ý, 4/9/2026 cũng rơi vào ngày 23 âm lịch, thuộc nhóm ngày Nguyệt kỵ theo quan niệm dân gian. Những đánh giá tốt - xấu này thuộc lịch pháp truyền thống và chỉ nên được sử dụng với tính chất tham khảo.

Giờ hoàng đạo ngày 4/9/2026

Ngày 4/9/2026 có 6 khung giờ hoàng đạo:

1h - 3h: Kỷ Sửu

7h - 9h: Nhâm Thìn

11h - 13h: Giáp Ngọ

13h - 15h: Ất Mùi

19h - 21h: Mậu Tuất

21h - 23h: Kỷ Hợi

Theo quan niệm xuất hành truyền thống, Hỷ thần và Tài thần cùng ở hướng Tây Nam. Hướng Tây gặp Hắc thần nên thường được khuyên hạn chế lựa chọn.

Ngày này năm xưa 4/9: Từ Quỹ Độc lập đến sự ra đời của Google

Ngày 4/9 xuất hiện trong nhiều dấu mốc đáng chú ý của lịch sử Việt Nam và thế giới.

Với Việt Nam, nổi bật là quyết định thành lập Quỹ Độc lập ngày 4/9/1945, chỉ hai ngày sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời. Sự kiện cho thấy một trong những thách thức cấp bách nhất của chính quyền cách mạng non trẻ lúc bấy giờ là giải quyết khó khăn về tài chính.

Ngày 4/9 cũng gắn với nhà văn Hồ Biểu Chánh, chuyến bay vũ trụ Xô - Việt và, trên bình diện quốc tế, sự ra đời của Google, trận Liêu Dương trong chiến tranh Nga - Nhật và hành trình của James Cook tới New Caledonia.

4/9/1945: Thành lập Quỹ Độc lập

Sau ngày 2/9/1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời nhưng chính quyền mới phải đối diện hàng loạt khó khăn, từ nạn đói, nạn mù chữ đến tình trạng ngân sách gần như kiệt quệ.

Trong bối cảnh đó, ngày 4/9/1945, Bộ trưởng Nội vụ Võ Nguyên Giáp thay mặt Chính phủ lâm thời ký Sắc lệnh số 4-SL thành lập Quỹ Độc lập. Mục đích là tiếp nhận tiền và hiện vật do nhân dân tự nguyện đóng góp nhằm ủng hộ nền độc lập quốc gia.

Đây là một quyết định mang ý nghĩa lớn trong những ngày đầu xây dựng chính quyền mới. Khi nguồn lực của Nhà nước còn hết sức hạn chế, sức dân trở thành một trong những điểm tựa quan trọng để giải quyết khó khăn trước mắt.

Từ Quỹ Độc lập, Chính phủ tiếp tục triển khai Tuần lễ Vàng từ ngày 17 đến 24/9/1945, tạo nên một phong trào đóng góp rộng khắp trong xã hội.

Khi người dân góp sức cho chính quyền cách mạng non trẻ

Tuần lễ Vàng trở thành một trong những phong trào đặc biệt của những tháng đầu sau Cách mạng tháng Tám.

Nhiều tầng lớp nhân dân, từ công nhân, nông dân đến trí thức, thương nhân và các gia đình khá giả đã đóng góp tiền, vàng và tài sản cho Nhà nước.

Kết quả, Tuần lễ Vàng huy động được khoảng 370 kg vàng cùng hàng chục triệu đồng cho Quỹ Quốc phòng và Quỹ Độc lập. Trong điều kiện ngân sách quốc gia vô cùng khó khăn, nguồn lực này có ý nghĩa rất lớn đối với chính quyền cách mạng.

Sự kiện vì thế không chỉ mang ý nghĩa tài chính. Nó còn cho thấy khả năng huy động sức dân và tinh thần đồng lòng bảo vệ nền độc lập vừa giành được.

4/9/1945 còn gắn với quyết định về Quốc kỳ

Cùng ngày 4/9/1945, Chính phủ cũng ban hành quy định về Quốc kỳ Việt Nam.

Quốc kỳ được xác định có hình chữ nhật, nền đỏ, ở giữa là ngôi sao vàng năm cánh, kèm các quy định về kích thước và cách bố trí ngôi sao.

Điều này khiến ngày 4/9/1945 trở thành một ngày đáng chú ý trong những ngày đầu xây dựng thể chế của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa: vừa huy động nguồn lực tài chính cho Nhà nước mới, vừa xác lập một trong những biểu tượng quan trọng của quốc gia.

4/9/1958: Nhà văn Hồ Biểu Chánh qua đời

Ngày 4/9/1958 là ngày mất của nhà văn Hồ Biểu Chánh, tên thật Hồ Văn Trung.

Sinh năm 1885 tại Gò Công, ông là một trong những cây bút có vai trò đáng kể trong quá trình hình thành và phát triển tiểu thuyết Việt Nam hiện đại.

Hồ Biểu Chánh để lại một khối lượng tác phẩm đồ sộ, đặc biệt là tiểu thuyết viết về đời sống xã hội Nam Bộ.

Thế giới nhân vật của ông trải rộng từ nông dân, người lao động nghèo đến địa chủ, công chức và giới thị dân. Những câu chuyện thường xoay quanh gia đình, đạo đức, tình yêu, tiền bạc và những xung đột trong xã hội Nam Bộ đầu thế kỷ XX.

Điểm đáng chú ý là ngôn ngữ trong sáng tác Hồ Biểu Chánh gần với lời ăn tiếng nói đời thường của người Nam Bộ. Chính điều này giúp tác phẩm của ông có sức sống riêng và trở thành nguồn tư liệu văn hóa đáng chú ý về xã hội Nam Bộ một thời.

4/9/1980: Dấu ấn sau chuyến bay vũ trụ Xô - Việt

Năm 1980 đánh dấu một sự kiện đặc biệt trong lịch sử khoa học Việt Nam khi phi công Phạm Tuân trở thành người Việt Nam đầu tiên bay vào vũ trụ trong chương trình Interkosmos.

Bùi Thanh Liêm là phi công được lựa chọn vào phi hành đoàn dự bị cho chuyến bay Soyuz 37. Sau khi hoàn thành chương trình huấn luyện, ông trở về Việt Nam tiếp tục công tác trong lực lượng không quân.

Ngày 4/9/1980 gắn với việc trao các phần thưởng cao quý cho những cá nhân có đóng góp vào chương trình hợp tác vũ trụ Xô - Việt, trong đó có Trung tướng Không quân Liên Xô V.A. Shatalov và thiếu tá Bùi Thanh Liêm.

Dấu mốc này diễn ra không lâu sau chuyến bay lịch sử của Phạm Tuân, qua đó ghi nhận đóng góp của cả đội bay chính và lực lượng dự bị trong chương trình hợp tác khoa học đặc biệt giữa Việt Nam và Liên Xô.

4/9/1998: Google chính thức được thành lập

Ngày 4/9/1998 trở thành một dấu mốc đặc biệt trong lịch sử Internet khi Larry Page và Sergey Brin thành lập Google.

Hai nhà sáng lập gặp nhau khi còn là nghiên cứu sinh tại Đại học Stanford và cùng phát triển một phương pháp tìm kiếm dựa trên việc phân tích mối liên hệ giữa các trang web.

Từ một dự án nghiên cứu trong môi trường đại học, công cụ tìm kiếm của Page và Brin nhanh chóng phát triển thành một doanh nghiệp công nghệ.

Google sau đó trở thành một trong những tên tuổi có ảnh hưởng lớn nhất tới cách con người tìm kiếm và tiếp cận thông tin trên Internet.

Ngày nay, tìm kiếm chỉ là một phần trong hệ sinh thái rộng lớn gồm thư điện tử, bản đồ, video, điện toán đám mây, hệ điều hành di động và nhiều dịch vụ số khác.

4/9/1904: Trận Liêu Dương kết thúc

Ngày 4/9/1904 gắn với những diễn biến cuối của trận Liêu Dương trong chiến tranh Nga - Nhật.

Sau nhiều ngày giao tranh quyết liệt, lực lượng Nga dưới quyền tướng Aleksey Kuropatkin rút khỏi khu vực Liêu Dương về hướng Phụng Thiên.

Trận Liêu Dương là một trong những trận đánh trên bộ quy mô lớn đầu tiên của cuộc chiến Nga - Nhật 1904 - 1905.

Việc quân Nga rút lui tạo điều kiện cho Nhật Bản củng cố thế chủ động trên chiến trường Mãn Châu. Cuộc chiến sau đó tiếp tục với những trận đánh quy mô lớn hơn, trước khi kết thúc bằng Hiệp ước Portsmouth năm 1905.

4/9/1774: James Cook nhìn thấy New Caledonia

Ngày 4/9/1774, trong chuyến thám hiểm Thái Bình Dương lần thứ hai, nhà hàng hải người Anh James Cook và đoàn thám hiểm tiếp cận vùng đất ngày nay là New Caledonia.

Cook đặt tên cho vùng đất này là New Caledonia vì cảnh quan khiến ông liên tưởng đến Scotland, vùng đất từng được người La Mã gọi là Caledonia.

Tuy nhiên, nói Cook “khám phá” New Caledonia chỉ đúng nếu đặt trong bối cảnh lịch sử hàng hải châu Âu. Các cộng đồng bản địa thuộc nền văn hóa Kanak và tổ tiên của họ đã sinh sống tại quần đảo này từ rất lâu trước khi người châu Âu xuất hiện.

Vì vậy, cách diễn đạt chính xác hơn là James Cook trở thành người châu Âu đầu tiên được ghi nhận đã nhìn thấy New Caledonia vào ngày 4/9/1774.

Ngày 4/9 có gì đặc biệt?

Với lịch sử Việt Nam, ngày 4/9/1945 nổi bật bởi những quyết định quan trọng được đưa ra chỉ hai ngày sau lễ Độc lập.

Quỹ Độc lập ra đời trong hoàn cảnh ngân sách quốc gia vô cùng khó khăn, mở đường cho Tuần lễ Vàng và phong trào nhân dân đóng góp nguồn lực cho Nhà nước mới. Cũng trong ngày này, những quy định về Quốc kỳ Việt Nam được ban hành.

Ngày 4/9 còn gợi nhớ nhà văn Hồ Biểu Chánh, một trong những cây bút tiên phong của tiểu thuyết Việt Nam hiện đại, và dấu ấn của chương trình hợp tác vũ trụ Xô - Việt năm 1980.

Trên thế giới, ngày này chứng kiến những sự kiện cách nhau hàng thế kỷ: James Cook tiếp cận New Caledonia năm 1774, trận Liêu Dương kết thúc trong chiến tranh Nga - Nhật năm 1904 và Google được thành lập năm 1998.