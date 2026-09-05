Lịch âm hôm nay 5/9/2026: Ngày 24 tháng 7 có gì đặc biệt?

ANTD.VN - Lịch âm hôm nay 5/9/2026 là ngày 24 tháng 7 năm Bính Ngọ, ngày Nhâm Ngọ, Hắc đạo. Ngày 5/9 còn gắn với nhiều dấu mốc đáng nhớ của lịch sử Việt Nam.

Lịch âm hôm nay 5/9/2026 là ngày 24 tháng 7 năm Bính Ngọ, ngày Nhâm Ngọ, Hắc đạo. Trong dòng chảy lịch sử, ngày 5/9 gắn với Đại hội III của Đảng Lao động Việt Nam, công tác chuẩn bị tiếp quản Thủ đô năm 1954 và Lời kêu gọi quốc dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1945.

Hình minh họa tạo bới AI.

Lịch âm hôm nay 5/9/2026

Hôm nay, thứ Bảy ngày 5/9/2026 dương lịch, tương ứng ngày 24/7/2026 âm lịch, tức ngày Nhâm Ngọ, tháng Bính Thân, năm Bính Ngọ.

Ngày thuộc tiết Xử thử và được lịch truyền thống xếp là ngày Hắc đạo. Ngũ hành nạp âm của ngày là Dương Liễu Mộc, Trực Khai.

Nội dung Thông tin Dương lịch Thứ Bảy, 5/9/2026 Âm lịch 24/7/2026 Ngày Nhâm Ngọ Tháng Bính Thân Năm Bính Ngọ Nạp âm Dương Liễu Mộc Tiết khí Xử thử Tính chất Hắc đạo Trực Khai

Theo lịch vạn niên, ngày Nhâm Ngọ có can Nhâm thuộc Thủy khắc chi Ngọ thuộc Hỏa, được đánh giá là ngày cát ở mức trung bình. Trực Khai được quan niệm tốt cho nhiều công việc nhưng không thuận cho động thổ và an táng.

Các đánh giá tốt - xấu theo lịch truyền thống chỉ mang tính tham khảo, không nên coi là căn cứ duy nhất khi quyết định những công việc quan trọng.

Giờ hoàng đạo ngày 5/9/2026

Ngày 5/9/2026 có 6 khung giờ hoàng đạo:

23h - 1h: Canh Tý

1h - 3h: Tân Sửu

5h - 7h: Quý Mão

11h - 13h: Bính Ngọ

15h - 17h: Mậu Thân

17h - 19h: Kỷ Dậu

Theo quan niệm xuất hành truyền thống, Hỷ thần ở hướng Nam, Tài thần ở hướng Tây. Hướng Tây Bắc gặp Hắc thần nên thường được khuyên hạn chế lựa chọn.

Ngày này năm xưa 5/9: Những dấu mốc đáng nhớ

Ngày 5/9 xuất hiện trong nhiều thời điểm quan trọng của lịch sử Việt Nam hiện đại.

Nổi bật nhất là ngày khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng Lao động Việt Nam năm 1960. Trước đó 6 năm, ngày 5/9/1954 cũng gắn với công tác chuẩn bị tiếp quản Hà Nội sau Hiệp định Genève.

Lùi về những ngày đầu sau Cách mạng tháng Tám, ngày 5/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh có “Lời kêu gọi quốc dân” trong bối cảnh quân Pháp tìm cách trở lại Việt Nam.

5/9/1960: Khai mạc Đại hội III của Đảng Lao động Việt Nam

Từ ngày 5 đến 10/9/1960, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng Lao động Việt Nam diễn ra tại Hà Nội.

Đại hội có 525 đại biểu chính thức tham dự, đại diện cho khoảng 500.000 đảng viên trong cả nước. Đây là kỳ đại hội có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh đất nước tạm thời bị chia cắt hai miền sau Hiệp định Genève.

Một trong những vấn đề trọng tâm được đặt ra là xác định đường lối cách mạng trong giai đoạn mới: tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, đồng thời tiếp tục đấu tranh nhằm thực hiện thống nhất đất nước.

Đại hội bầu Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục giữ chức Chủ tịch Đảng, đồng chí Lê Duẩn giữ chức Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Một kỳ đại hội định hướng cho cách mạng Việt Nam

Đại hội III diễn ra hơn 6 năm sau chiến thắng Điện Biên Phủ và việc ký kết Hiệp định Genève năm 1954.

Miền Bắc bước vào thời kỳ khôi phục và phát triển kinh tế, xây dựng chủ nghĩa xã hội; trong khi nhiệm vụ đấu tranh thống nhất đất nước tiếp tục được đặt ra.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ và đường lối của Đảng trong giai đoạn mới, Điều lệ Đảng sửa đổi và nhiều quyết định quan trọng khác.

Vì vậy, ngày khai mạc 5/9/1960 không đơn thuần là một mốc của một kỳ đại hội mà còn đánh dấu thời điểm xác lập những định hướng lớn của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn tiếp theo.

5/9/1954: Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn cán bộ trước ngày tiếp quản Hà Nội

Ngày 5/9/1954, tại Đại Từ, Thái Nguyên, Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp và nói chuyện với cán bộ, nhân viên các cơ quan Trung ương, bộ đội, công an và thanh niên xung phong chuẩn bị trở về tiếp quản Thủ đô.

Hà Nội khi đó vẫn nằm trong thời hạn chuyển giao theo Hiệp định Genève. Việc tiếp quản một đô thị lớn sau nhiều năm chiến tranh đặt ra không ít vấn đề về tổ chức, kỷ luật và ứng xử với người dân.

Trong cuộc nói chuyện, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt nhấn mạnh việc giữ gìn đạo đức và nhân cách của cán bộ, chiến sĩ khi từ chiến khu trở về thành thị.

Người căn dặn cán bộ không được tự kiêu, tự mãn; phải tránh xa hoa, tham ô, lãng phí; kính trọng, giúp đỡ và đoàn kết với nhân dân.

Lời cảnh báo về những “viên đạn bọc đường”

Một trong những hình ảnh đáng nhớ trong cuộc nói chuyện ngày 5/9/1954 là lời cảnh báo về nguy cơ cán bộ bị cám dỗ khi bước vào môi trường thành thị.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, có những người có thể đứng vững trước bom đạn trong chiến tranh nhưng khi trở lại thành phố lại dễ bị tiền bạc và những cám dỗ đời thường làm mất lập trường.

Bởi vậy, Người yêu cầu mỗi cán bộ phải giữ gìn phẩm chất, làm gương trong công việc và thường xuyên thực hành bốn chữ “Cần, Kiệm, Liêm, Chính”.

Hơn một tháng sau, ngày 10/10/1954, Hà Nội chính thức được giải phóng, mở ra một giai đoạn mới trong lịch sử Thủ đô.

5 - 7/9/1954: Hội nghị Trung ương bàn nhiệm vụ sau Hiệp định Genève

Cũng trong khoảng thời gian từ ngày 5 đến 7/9/1954 diễn ra Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhằm đánh giá tình hình mới sau Hiệp định Genève.

Chiến tranh chống thực dân Pháp đã kết thúc nhưng đất nước bước vào hoàn cảnh mới với nhiều nhiệm vụ khác trước.

Một trong những yêu cầu đặt ra là hàn gắn hậu quả chiến tranh, phục hồi kinh tế, giảm khó khăn trong đời sống nhân dân và từng bước tổ chức lại hoạt động kinh tế - xã hội ở miền Bắc.

Đây cũng là thời điểm công tác tiếp quản các vùng mới giải phóng, đặc biệt là Hà Nội, trở thành một nhiệm vụ cấp thiết.

5/9/1945: Chủ tịch Hồ Chí Minh viết “Lời kêu gọi quốc dân”

Ngày 5/9/1945, chỉ ba ngày sau lễ Độc lập tại Quảng trường Ba Đình, báo Cứu quốc đăng “Lời kêu gọi quốc dân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tình hình đất nước khi ấy đặc biệt phức tạp. Quân Đồng minh tiến vào Đông Dương để giải giáp quân Nhật, trong khi lực lượng Pháp tìm cách quay trở lại Việt Nam.

Trong lời kêu gọi, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định Việt Nam hoan nghênh quân Đồng minh thực hiện nhiệm vụ giải giáp quân Nhật nhưng kiên quyết phản đối việc quân Pháp trở lại với mục tiêu tái lập ách thuộc địa.

Người đồng thời kêu gọi đồng bào sẵn sàng chờ lệnh Chính phủ để chiến đấu nếu tình hình đòi hỏi.

Văn kiện phản ánh rất rõ tình thế của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong những ngày đầu độc lập: vừa xây dựng chính quyền mới, vừa phải đối diện nguy cơ nền độc lập vừa giành được bị đe dọa.

5/9/1857: Mốc ngày sinh của Konstantin Tsiolkovsky cần hiểu thế nào?

Nhiều bảng “ngày này năm xưa” ghi ngày 5/9/1857 là ngày sinh Konstantin Tsiolkovsky, nhà khoa học Nga có những đóng góp nền tảng cho lý thuyết du hành vũ trụ.

Tuy nhiên, mốc này cần được chú thích về hệ lịch.

Tsiolkovsky sinh ngày 5/9/1857 theo lịch Julius, tức lịch cũ được sử dụng tại Nga thời điểm đó. Quy đổi sang lịch Gregory hiện hành, ngày sinh của ông là 17/9/1857.

Ông được xem là một trong những người đặt nền móng lý thuyết cho khoa học tên lửa và du hành vũ trụ. Các nghiên cứu của Tsiolkovsky về tên lửa nhiều tầng, chuyển động bằng phản lực và khả năng đưa con người ra ngoài Trái đất có ảnh hưởng sâu rộng tới ngành hàng không vũ trụ sau này.

Vì vậy, nếu đưa sự kiện này vào mục “Ngày này năm xưa 5/9”, cách viết chặt chẽ nhất là: “5/9/1857 theo lịch Julius: Konstantin Tsiolkovsky ra đời”.

5/9/1187: Vua Louis VIII của Pháp ra đời

Ngày 5/9/1187, Louis VIII của Pháp ra đời tại Paris. Ông là con trai của vua Philip II và Isabella xứ Hainaut.

Louis VIII sau này lên ngôi vua Pháp năm 1223. Dù thời gian trị vì tương đối ngắn, ông là một nhân vật đáng chú ý trong lịch sử quân chủ Pháp đầu thế kỷ XIII.

Trước khi trở thành vua, Louis từng tham gia các chiến dịch quân sự và can dự sâu vào cuộc xung đột chính trị tại Anh trong những năm cuối triều vua John.

Ông qua đời năm 1226 và được kế vị bởi Louis IX, người sau này trở thành một trong những vị vua nổi tiếng nhất thời Trung cổ của Pháp.

Ngày 5/9 có gì đặc biệt?

Nhìn từ lịch sử Việt Nam, ngày 5/9 có một mạch sự kiện đáng chú ý trải dài từ những ngày đầu giành độc lập đến thời kỳ đất nước tạm thời chia cắt.

Ngày 5/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi nhân dân cảnh giác trước nguy cơ thực dân Pháp quay trở lại. Chín năm sau, ngày 5/9/1954, Người căn dặn cán bộ chuẩn bị tiếp quản Hà Nội phải giữ gìn đạo đức, gần gũi và tôn trọng nhân dân.

Đến ngày 5/9/1960, Đại hội III của Đảng Lao động Việt Nam khai mạc tại Hà Nội, xác định những định hướng lớn của cách mạng trong hoàn cảnh đất nước tạm thời chia làm hai miền.

Ba mốc 1945 - 1954 - 1960 vì thế có thể trở thành trục chính khi khai thác nội dung “Ngày này năm xưa” cho ngày 5/9.

*Thông tin lịch âm mang tính chiêm nghiệm