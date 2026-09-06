Lịch âm hôm nay 6/9/2026: Ngày 25 tháng 7 có gì đặc biệt?

ANTD.VN - Lịch âm hôm nay 6/9/2026 là ngày 25 tháng 7 năm Bính Ngọ, ngày Quý Mùi, Hoàng đạo. Ngày 6/9 còn gắn với ngày sinh nhà cách mạng Lê Hồng Phong và nhiều dấu mốc lịch sử đáng nhớ.

Lịch âm hôm nay 6/9/2026 là ngày 25 tháng 7 năm Bính Ngọ, ngày Quý Mùi, Hoàng đạo. Ngày 6/9 còn gắn với ngày sinh nhà cách mạng Lê Hồng Phong và nhiều sự kiện đáng chú ý trên thế giới.

Hình minh họa AI.

Lịch âm hôm nay 6/9/2026

Hôm nay, Chủ nhật ngày 6/9/2026 dương lịch, tương ứng ngày 25/7/2026 âm lịch, tức ngày Quý Mùi, tháng Bính Thân, năm Bính Ngọ.

Ngày thuộc tiết Xử thử, được lịch truyền thống xếp là ngày Hoàng đạo. Ngũ hành nạp âm là Dương Liễu Mộc, Trực Bế.

Nội dung Thông tin Dương lịch Chủ nhật, 6/9/2026 Âm lịch 25/7/2026 Ngày Quý Mùi Tháng Bính Thân Năm Bính Ngọ Nạp âm Dương Liễu Mộc Tiết khí Xử thử Tính chất Hoàng đạo Trực Bế

Theo lịch vạn niên, ngày Quý Mùi có chi Mùi thuộc Thổ khắc can Quý thuộc Thủy, được xếp là “phạt nhật”. Ngày Mùi lục hợp với Ngọ, tam hợp với Mão và Hợi, đồng thời xung Sửu. Trực Bế được quan niệm không thuận cho phần lớn công việc quan trọng.

Các thông tin tốt - xấu theo lịch truyền thống chỉ mang tính tham khảo.

Giờ hoàng đạo ngày 6/9/2026

Ngày 6/9/2026 có 6 khung giờ hoàng đạo:

3h - 5h: Giáp Dần

5h - 7h: Ất Mão

9h - 11h: Đinh Tị

15h - 17h: Canh Thân

19h - 21h: Nhâm Tuất

21h - 23h: Quý Hợi

Theo quan niệm xuất hành truyền thống, Hỷ thần ở hướng Đông Nam, Tài thần ở hướng Tây Bắc. Đáng chú ý, nguồn lịch cũng xếp Hắc thần ở Tây Bắc nên đánh giá hướng này tốt - xấu đan xen, ở mức trung hòa.

Ngày này năm xưa 6/9: Những dấu mốc đáng nhớ

Ngày 6/9 gắn với nhiều nhân vật và sự kiện đáng chú ý của lịch sử Việt Nam và thế giới.

Với Việt Nam, nổi bật nhất là ngày sinh nhà cách mạng Lê Hồng Phong vào 6/9/1902. Đây cũng là ngày gắn với cuộc đấu tranh của công nhân hãng dầu Stanvac tại Sài Gòn năm 1961 và chính sách khuyến khích sản xuất ở miền núi năm 1957.

Trên thế giới, ngày 6/9 chứng kiến sự kiện thành phố Leningrad trở lại tên Saint Petersburg, vụ phi công Liên Xô Viktor Belenko lái MiG-25 sang Nhật Bản và lễ tấn phong Nữ hoàng Juliana của Hà Lan.

6/9/1902: Ngày sinh nhà cách mạng Lê Hồng Phong

Ngày 6/9/1902, Lê Hồng Phong, tên thật Lê Huy Doãn, sinh ra trong một gia đình nông dân tại tổng Thông Lạng, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An.

Sinh trưởng trên vùng đất giàu truyền thống yêu nước, chứng kiến cuộc sống khó khăn của người dân dưới chế độ thuộc địa, Lê Hồng Phong sớm hình thành tư tưởng yêu nước và ý chí tham gia hoạt động cách mạng.

Khi còn trẻ, hoàn cảnh gia đình khó khăn khiến ông phải rời quê xuống Vinh làm công nhân tại Nhà máy Diêm - Bến Thủy.

Những năm sau đó, Lê Hồng Phong ra nước ngoài hoạt động, tiếp xúc với Nguyễn Ái Quốc và chủ nghĩa Mác - Lênin. Ông trở thành một trong những cán bộ thuộc lớp đầu tiên của cách mạng Việt Nam.

Từ người công nhân đến nhà lãnh đạo của Đảng

Cuộc đời Lê Hồng Phong gắn với nhiều giai đoạn khó khăn của phong trào cách mạng Việt Nam.

Ông từng học tập, hoạt động tại Trung Quốc và Liên Xô, đồng thời đảm nhiệm những nhiệm vụ quan trọng trong việc duy trì mối liên hệ giữa phong trào cách mạng trong nước với Quốc tế Cộng sản.

Năm 1935, Lê Hồng Phong được bầu vào Ban Chấp hành Quốc tế Cộng sản. Ông giữ cương vị Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Đông Dương trong giai đoạn 1935 - 1936.

Sau khi trở về hoạt động trong nước, ông bị thực dân Pháp bắt giữ. Dù trải qua tù đày và những cuộc tra tấn khắc nghiệt, Lê Hồng Phong vẫn giữ vững khí tiết của một người cộng sản.

Ông qua đời năm 1942 tại nhà tù Côn Đảo, khi mới 40 tuổi.

Ngày sinh 6/9 hằng năm vì thế là dịp tưởng nhớ một nhà lãnh đạo có nhiều đóng góp đối với cách mạng Việt Nam. Năm 2022, lễ kỷ niệm cấp quốc gia 120 năm ngày sinh Lê Hồng Phong đã được tổ chức tại Nghệ An.

6/9/1961: Cuộc bãi công của công nhân hãng dầu Stanvac

Ngày 6/9/1961 gắn với một cuộc đấu tranh của công nhân hãng dầu Stanvac tại Sài Gòn.

Khoảng 400 công nhân tham gia bãi công, đưa ra các yêu cầu liên quan đến tiền lương và quyền lợi của người lao động.

Theo các tư liệu lịch sử, cuộc đình công kéo dài đến ngày 22/9, tác động tới hoạt động của mạng lưới phân phối nhiên liệu và cuối cùng người lao động đạt được một số yêu cầu, trong đó có việc tăng lương.

Sự kiện phản ánh một lát cắt của phong trào đấu tranh công nhân tại các đô thị miền Nam trong giai đoạn đầu thập niên 1960.

6/9/1957: Chính sách khuyến khích sản xuất ở miền núi

Ngày 6/9/1957 gắn với việc Chính phủ ban hành những chính sách nhằm khuyến khích sản xuất tại khu vực miền núi.

Bối cảnh khi đó, miền Bắc đang bước vào giai đoạn khôi phục và phát triển kinh tế sau chiến tranh. Các vùng miền núi có nhiều tiềm năng về nông - lâm nghiệp nhưng điều kiện sản xuất, giao thông và đời sống của người dân còn khó khăn.

Những chính sách hỗ trợ sản xuất vì vậy hướng tới khai thác thế mạnh địa phương, cải thiện đời sống đồng bào và từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển giữa miền núi với các khu vực khác.

6/9/1991: Leningrad trở lại tên Saint Petersburg

Ngày 6/9/1991 đánh dấu một thay đổi mang tính biểu tượng đối với thành phố lớn thứ hai của Nga.

Thành phố vốn được thành lập với tên Saint Petersburg vào đầu thế kỷ XVIII. Sau nhiều lần thay đổi tên gọi, từ năm 1924 thành phố mang tên Leningrad để tưởng nhớ Vladimir Lenin.

Trong bối cảnh Liên Xô bước vào những tháng cuối cùng trước khi tan rã, người dân thành phố đã bỏ phiếu về việc khôi phục tên gọi lịch sử.

Ngày 6/9/1991, tên Saint Petersburg chính thức được phục hồi.

Sự thay đổi không chỉ đơn thuần là chuyện địa danh. Nó trở thành một trong những biểu tượng rõ nét cho những biến chuyển chính trị và xã hội sâu sắc diễn ra tại Liên Xô vào năm 1991.

6/9/1976: Phi công Liên Xô lái MiG-25 sang Nhật Bản

Một trong những sự kiện gây chú ý nhất của thời kỳ Chiến tranh Lạnh diễn ra ngày 6/9/1976.

Trung úy Viktor Ivanovich Belenko, phi công thuộc lực lượng phòng không Liên Xô, điều khiển một chiếc tiêm kích đánh chặn MiG-25 Foxbat bay qua biển Nhật Bản và hạ cánh xuống sân bay Hakodate trên đảo Hokkaido.

Sau khi hạ cánh, Belenko xin tị nạn ở phương Tây.

Sự kiện lập tức thu hút sự chú ý đặc biệt của giới quân sự Mỹ và phương Tây. MiG-25 khi đó là một trong những máy bay quân sự Liên Xô khiến phương Tây đặc biệt quan tâm.

Việc chiếc máy bay gần như nguyên vẹn xuất hiện tại Nhật Bản tạo cơ hội hiếm có để các chuyên gia nghiên cứu trực tiếp cấu tạo và năng lực của loại tiêm kích này.

Sau khi được kiểm tra, chiếc MiG-25 được tháo rời và trả lại Liên Xô. Belenko sau đó tới Mỹ và được cấp quy chế tị nạn.

Vì sao vụ MiG-25 gây chấn động?

Trước năm 1976, năng lực thực tế của MiG-25 vẫn là một trong những chủ đề được giới quân sự phương Tây đặc biệt quan tâm.

Máy bay có khả năng đạt tốc độ rất cao và hoạt động ở độ cao lớn, khiến nó từng được nhìn nhận như một trong những mẫu tiêm kích đánh chặn đáng gờm của Liên Xô.

Việc Belenko đưa một chiếc MiG-25 tới Nhật Bản vì vậy đem lại cho phương Tây cơ hội nghiên cứu mà trước đó gần như không thể có.

Vụ việc trở thành một trong những cuộc đào tẩu bằng máy bay nổi tiếng nhất trong lịch sử Chiến tranh Lạnh.

6/9/1948: Lễ tấn phong Nữ hoàng Juliana

Mốc ngày 6/9/1948 cần được diễn đạt chính xác hơn so với cách ghi phổ biến trong nhiều bảng “ngày này năm xưa”.

Nữ hoàng Wilhelmina thoái vị ngày 4/9/1948 và Juliana kế vị ngai vàng từ ngày này. Hai ngày sau, 6/9, lễ tấn phong Nữ hoàng Juliana được tổ chức tại Nieuwe Kerk ở Amsterdam.

Juliana trị vì Hà Lan cho tới năm 1980, khi bà thoái vị để con gái Beatrix kế vị.

Như vậy, khi nhắc tới sự kiện ngày 6/9/1948, cách viết chính xác là “Nữ hoàng Juliana làm lễ tấn phong” thay vì nói đây là ngày bà chính thức kế vị ngai vàng.

6/9/1930: Tổng thống Argentina bị lật đổ

Ngày 6/9/1930, Argentina trải qua một bước ngoặt chính trị lớn khi Tổng thống Hipólito Yrigoyen bị lật đổ trong cuộc đảo chính quân sự do tướng José Félix Uriburu lãnh đạo.

Cuộc đảo chính diễn ra trong bối cảnh Argentina chịu tác động nặng nề của cuộc Đại suy thoái toàn cầu, kéo theo những khó khăn về kinh tế và bất ổn chính trị.

Việc Yrigoyen bị phế truất mở đầu một giai đoạn đầy biến động trong lịch sử chính trị Argentina, với ảnh hưởng ngày càng lớn của quân đội đối với đời sống chính trị quốc gia.

Ngày 6/9 có gì đặc biệt?

Nếu lựa chọn một nhân vật làm điểm nhấn cho “Ngày này năm xưa 6/9”, Lê Hồng Phong là dấu mốc nổi bật nhất với độc giả Việt Nam.

Sinh ngày 6/9/1902 tại Hưng Nguyên, Nghệ An, từ một người công nhân trẻ, Lê Hồng Phong trở thành một trong những nhà lãnh đạo quan trọng của phong trào cách mạng Việt Nam trong những năm 1930.

Trên thế giới, ngày 6/9 lại kết nối những câu chuyện rất khác nhau: Leningrad trở lại tên Saint Petersburg năm 1991; phi công Viktor Belenko đưa chiếc MiG-25 sang Nhật Bản năm 1976; Nữ hoàng Juliana làm lễ tấn phong năm 1948 và Argentina trải qua cuộc đảo chính quân sự năm 1930.

Đó là những lát cắt lịch sử giúp ngày 6/9 trở thành một ngày có nhiều câu chuyện đáng để nhìn lại.