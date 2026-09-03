Lịch âm hôm nay 3/9/2026: Ngày 22 tháng 7 có gì đặc biệt?

ANTD.VN - Lịch âm hôm nay 3/9/2026 là ngày 22 tháng 7 năm Bính Ngọ, ngày Canh Thìn, Hoàng đạo. Ngày 3/9 còn gắn với nhiều dấu mốc đặc biệt trong lịch sử.

Lịch âm hôm nay 3/9/2026 là ngày 22 tháng 7 năm Bính Ngọ, ngày Canh Thìn, Hoàng đạo. Ngày 3/9 còn gắn với phiên họp đầu tiên của Chính phủ lâm thời năm 1945, ngày mất Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn và nhiều sự kiện đáng chú ý trên thế giới.

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Lịch âm hôm nay 3/9/2026

Hôm nay, thứ Năm ngày 3/9/2026 dương lịch, tương ứng ngày 22/7/2026 âm lịch, tức ngày Canh Thìn, tháng Bính Thân, năm Bính Ngọ.

Ngày thuộc tiết Xử thử, được lịch truyền thống xếp là ngày Hoàng đạo. Ngũ hành nạp âm là Bạch Lạp Kim, Trực Thành.

Nội dung Thông tin Dương lịch Thứ Năm, 3/9/2026 Âm lịch 22/7/2026 Ngày Canh Thìn Tháng Bính Thân Năm Bính Ngọ Nạp âm Bạch Lạp Kim Tiết khí Xử thử Tính chất Hoàng đạo Trực Thành

Theo lịch vạn niên, ngày Canh Thìn có chi Thìn thuộc Thổ sinh can Canh thuộc Kim, được xem là “nghĩa nhật”. Trực Thành được đánh giá thuận cho một số việc như xuất hành, khai trương, giá thú nhưng không thuận cho kiện tụng, tranh chấp.

Các nhận định tốt - xấu theo lịch truyền thống chỉ mang tính tham khảo, không nên xem là căn cứ quyết định những công việc quan trọng.

Giờ hoàng đạo ngày 3/9/2026

Ngày 3/9 có 6 khung giờ hoàng đạo:

3h - 5h: Mậu Dần

7h - 9h: Canh Thìn

9h - 11h: Tân Tị

15h - 17h: Giáp Thân

17h - 19h: Ất Dậu

21h - 23h: Đinh Hợi

Theo quan niệm xuất hành truyền thống, Hỷ thần ở hướng Tây Bắc, Tài thần ở hướng Tây Nam. Hướng Tây gặp Hắc thần nên thường được khuyên hạn chế lựa chọn.

Ngày 3/9/2026 đồng thời rơi vào ngày Tam nương sát. Vì vậy, dù được xếp là ngày Hoàng đạo, lịch truyền thống vẫn khuyến cáo cân nhắc đối với những việc lớn như khai trương, cưới hỏi, xây sửa nhà.

Ngày này năm xưa 3/9: Những dấu mốc đặc biệt

Ngày 3/9 xuất hiện trong nhiều chương đáng nhớ của lịch sử Việt Nam.

Đặc biệt, chỉ một ngày sau lễ Độc lập năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chủ trì phiên họp đầu tiên của Chính phủ lâm thời, đặt ra những nhiệm vụ cấp bách để giải quyết hàng loạt vấn đề của một quốc gia vừa giành độc lập.

Ngày này cũng gắn với Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, nhà thơ Nguyễn Huy Tự và nhà văn Băng Sơn - cây bút dành nhiều tình cảm cho Hà Nội.

3/9/1945: Phiên họp đầu tiên của Chính phủ lâm thời

Ngày 3/9/1945, chỉ một ngày sau khi đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì phiên họp đầu tiên của Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Đất nước lúc đó vừa giành được độc lập nhưng phải đối diện với hàng loạt thách thức: nạn đói, nạn mù chữ, khó khăn tài chính và yêu cầu cấp bách phải củng cố chính quyền cách mạng.

Tại phiên họp, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu 6 nhiệm vụ cấp bách của Nhà nước mới. Trong đó có chống nạn đói, chống nạn mù chữ, tổ chức tổng tuyển cử và xây dựng một bản hiến pháp dân chủ.

Một đề xuất mang ý nghĩa đặc biệt là tổ chức càng sớm càng tốt cuộc tổng tuyển cử theo chế độ phổ thông đầu phiếu. Chủ trương này sau đó dẫn tới cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên ngày 6/1/1946, bầu ra Quốc hội khóa I.

Sáu nhiệm vụ cấp bách của một đất nước vừa giành độc lập

Phiên họp ngày 3/9/1945 cho thấy những ưu tiên rất rõ của chính quyền cách mạng ngay từ những ngày đầu.

Trước hết là giải quyết nạn đói đang đe dọa cuộc sống của hàng triệu người. Tiếp đó là chống nạn mù chữ, từng bước đưa người dân đến trường và mở rộng phong trào Bình dân học vụ.

Chính phủ cũng đặt vấn đề xây dựng một nhà nước có cơ sở pháp lý thông qua tổng tuyển cử và Hiến pháp; đồng thời xóa bỏ những thứ thuế bất hợp lý của chế độ cũ, bài trừ các tệ nạn và thực hiện tự do tín ngưỡng, đoàn kết lương - giáo.

Chỉ 5 ngày sau, ngày 8/9/1945, Chính phủ ban hành các sắc lệnh quan trọng về Bình dân học vụ, mở đầu chiến dịch chống “giặc dốt” trên phạm vi cả nước.

3/9/2010: Nhà văn Băng Sơn qua đời

Ngày 3/9/2010, nhà văn Băng Sơn qua đời tại Hà Nội sau một thời gian lâm bệnh.

Băng Sơn tên thật là Trần Quang Bốn, sinh năm 1932. Quê cha của ông ở Bình Lục, Hà Nam; ông sinh ra, lớn lên ở Cẩm Giàng, Hải Dương và sau này gắn bó sâu sắc với Hà Nội.

Nhắc đến Băng Sơn là nhắc đến một cây bút dành gần như cả cuộc đời để quan sát và viết về Hà Nội.

Từ những con phố, món ăn, thú chơi, phong tục đến nhịp sống của người Hà Nội đều trở thành chất liệu cho các tùy bút và đoản văn của ông.

Những cuốn sách như "Thú ăn chơi người Hà Nội", "Nghìn năm còn lại", "Đường vào Hà Nội", "360 phố phường Hà Nội" góp phần tạo nên một Băng Sơn rất riêng trong văn chương viết về Thủ đô.

Ông qua đời chỉ khoảng một tháng trước Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, để lại nhiều tiếc nuối với những độc giả yêu Hà Nội.

3/9/1743: Ngày sinh nhà thơ Nguyễn Huy Tự

Ngày 3/9/1743 là ngày sinh Nguyễn Huy Tự, một nhà thơ nổi bật của văn học Việt Nam thế kỷ XVIII.

Ông quê ở Trường Lưu, vùng đất nay thuộc Hà Tĩnh, có tên khác là Yên, tự Hữu Chi, hiệu Uẩn Trai.

Tên tuổi Nguyễn Huy Tự gắn đặc biệt với "Hoa Tiên", tác phẩm truyện thơ Nôm có vị trí đáng chú ý trong lịch sử văn học Việt Nam.

Ông sinh trưởng trong dòng họ Nguyễn Huy ở Trường Lưu - một dòng họ có truyền thống khoa bảng và văn chương nổi tiếng.

3/9/1300: Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn qua đời

Ngày 3/9/1300 gắn với sự ra đi của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, một trong những nhân vật kiệt xuất nhất trong lịch sử quân sự Việt Nam.

Trần Quốc Tuấn là danh tướng nhà Trần, giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong các cuộc kháng chiến chống quân Nguyên - Mông thế kỷ XIII.

Tên tuổi của ông gắn với những chiến thắng lớn trong cuộc kháng chiến lần thứ hai và thứ ba, đặc biệt là chiến thắng Bạch Đằng năm 1288.

Không chỉ là một nhà quân sự, Trần Quốc Tuấn còn để lại những tác phẩm có giá trị về tư tưởng và nghệ thuật quân sự. "Hịch tướng sĩ" trở thành một trong những áng văn chính luận nổi tiếng của lịch sử Việt Nam.

Trong ký ức dân gian, ông được nhân dân tôn kính với danh xưng Đức Thánh Trần.

3/9/1997: Thảm họa hàng không tại Phnom Penh

Ngày 3/9/1997, chuyến bay 815 của Vietnam Airlines gặp nạn khi đang tiếp cận sân bay Pochentong, nay là sân bay quốc tế Phnom Penh, Campuchia.

Chiếc Tupolev Tu-134B-3 thực hiện hành trình từ TP.HCM đến Phnom Penh đã rơi khi đang trong quá trình hạ cánh giữa điều kiện thời tiết xấu.

Dữ liệu hàng không hiện ghi nhận trên máy bay có 66 người và 65 người thiệt mạng, chỉ một hành khách sống sót.

Vụ tai nạn trở thành một trong những thảm họa hàng không nghiêm trọng nhất trong lịch sử Campuchia.

Do đây là chuyến bay của hãng hàng không Việt Nam nhưng tai nạn xảy ra trên lãnh thổ Campuchia, việc xếp sự kiện hoàn toàn vào nhóm "quốc tế" chỉ mang tính phân loại tương đối.

3/9/1954: Khủng hoảng eo biển Đài Loan lần thứ nhất

Ngày 3/9/1954, lực lượng Trung Quốc đại lục bắt đầu pháo kích mạnh vào Kim Môn, quần đảo do chính quyền Trung Hoa Dân Quốc kiểm soát nằm gần bờ biển Phúc Kiến.

Tài liệu ngoại giao Mỹ ghi nhận cuộc pháo kích lớn bắt đầu trong ngày 3/9, với khoảng 60 khẩu pháo tham gia và hỏa lực tiếp tục kéo dài trong nhiều giờ.

Sự kiện được xem là điểm khởi đầu của cuộc khủng hoảng eo biển Đài Loan lần thứ nhất.

Căng thẳng nhanh chóng thu hút sự chú ý của Mỹ và làm gia tăng nguy cơ xung đột rộng hơn tại Đông Á trong bối cảnh Chiến tranh Lạnh.

Cuộc khủng hoảng kéo dài sang năm 1955 trước khi tình hình dần hạ nhiệt.

3/9/1783: Hiệp ước Paris chấm dứt Chiến tranh giành độc lập của Mỹ

Ngày 3/9/1783, đại diện Mỹ và Anh ký Hiệp ước Paris.

Văn kiện chính thức chấm dứt Chiến tranh giành độc lập của Mỹ và Anh công nhận Hoa Kỳ là một quốc gia độc lập.

Phía Mỹ tham gia đàm phán có Benjamin Franklin, John Adams và John Jay.

Bên cạnh việc công nhận nền độc lập, hiệp ước còn xác định các đường biên giới quan trọng của quốc gia mới, tạo điều kiện để Hoa Kỳ mở rộng về phía tây trong những thập niên tiếp theo.

Hiệp ước Paris vì vậy không chỉ khép lại một cuộc chiến mà còn đánh dấu việc Hoa Kỳ chính thức bước vào hệ thống quan hệ quốc tế với tư cách một quốc gia độc lập.

Ngày 3/9 có gì đặc biệt?

Nếu ngày 2/9/1945 là thời khắc Việt Nam tuyên bố độc lập trước thế giới thì ngày 3/9 là lúc chính quyền mới bắt tay ngay vào giải quyết những vấn đề cấp bách của đất nước.

Phiên họp đầu tiên của Chính phủ lâm thời ngày 3/9/1945 đã đặt ra những vấn đề rất căn bản: người dân phải có cái ăn, phải được học chữ, đất nước cần có Hiến pháp và nhân dân phải được trực tiếp lựa chọn đại biểu thông qua tổng tuyển cử.

Ngày 3/9 còn gợi nhớ Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn - vị danh tướng gắn với ba lần kháng chiến chống Nguyên - Mông của nhà Trần; nhà thơ Nguyễn Huy Tự và nhà văn Băng Sơn.

Trên thế giới, đây cũng là ngày Hiệp ước Paris năm 1783 được ký kết, chính thức chấm dứt cuộc chiến giành độc lập của Mỹ; đồng thời là ngày bùng phát cuộc khủng hoảng eo biển Đài Loan lần thứ nhất năm 1954.

*Thông tin mang tính chiêm nghiệm