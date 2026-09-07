Lịch âm hôm nay 7/9/2026: Ngày 26 tháng 7 có gì đặc biệt?

ANTD.VN - Lịch âm hôm nay 7/9/2026 là ngày 26 tháng 7 năm Bính Ngọ, ngày Giáp Thân. Cùng nhìn lại những sự kiện lịch sử đáng nhớ diễn ra vào ngày 7/9.

Lịch âm hôm nay 7/9/2026 là ngày 26 tháng 7 năm Bính Ngọ, ngày Giáp Thân, Hắc đạo. Ngày 7/9 đặc biệt gắn với buổi phát thanh đầu tiên của Đài Tiếng nói Việt Nam năm 1945.

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Lịch âm hôm nay 7/9/2026

Hôm nay, thứ Hai ngày 7/9/2026 dương lịch, tương ứng ngày 26/7/2026 âm lịch, tức ngày Giáp Thân, tháng Bính Thân, năm Bính Ngọ.

Ngày 7/9/2026 được lịch truyền thống xếp là ngày Hắc đạo. Ngũ hành nạp âm là Tuyền Trung Thủy, Trực Kiến. Đây cũng là ngày chuyển tiết khí: Xử thử kéo dài đến 21h40, từ 21h41 bắt đầu tiết Bạch lộ.

Nội dung Thông tin Dương lịch Thứ Hai, 7/9/2026 Âm lịch 26/7/2026 Ngày Giáp Thân Tháng Bính Thân Năm Bính Ngọ Nạp âm Tuyền Trung Thủy Tiết khí Xử thử, chuyển Bạch lộ lúc 21h41 Tính chất Hắc đạo Trực Kiến

Theo lịch vạn niên, ngày Giáp Thân có chi Thân thuộc Kim khắc can Giáp thuộc Mộc, được xếp vào dạng “phạt nhật”. Ngày Thân lục hợp với Tị, tam hợp với Tý và Thìn, đồng thời xung Dần.

Các đánh giá tốt - xấu theo lịch truyền thống chỉ mang tính tham khảo.

Giờ hoàng đạo ngày 7/9/2026

Ngày 7/9/2026 có 6 khung giờ hoàng đạo:

23h - 1h: Giáp Tý

1h - 3h: Ất Sửu

7h - 9h: Mậu Thìn

9h - 11h: Kỷ Tị

13h - 15h: Tân Mùi

19h - 21h: Giáp Tuất

Theo quan niệm xuất hành truyền thống, Hỷ thần ở hướng Đông Bắc, Tài thần ở hướng Đông Nam; hướng Tây Bắc gặp Hắc thần nên được khuyên hạn chế lựa chọn.

Ngày này năm xưa 7/9: Dấu mốc ra đời tiếng nói quốc gia

Nếu lựa chọn một sự kiện tiêu biểu nhất của ngày 7/9 trong lịch sử Việt Nam hiện đại, đó là sự ra đời của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Ngày 7/9/1945, chỉ 5 ngày sau lễ Độc lập tại Quảng trường Ba Đình, chương trình phát thanh chính thức đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được truyền đi từ Hà Nội.

Đây không đơn thuần là sự xuất hiện của một cơ quan báo chí mới. Trong hoàn cảnh chính quyền cách mạng vừa thành lập và đất nước đối diện hàng loạt khó khăn, một đài phát thanh quốc gia trở thành phương tiện đặc biệt quan trọng để đưa tiếng nói của nước Việt Nam độc lập tới người dân và thế giới.

11h30 ngày 7/9/1945: Đài Tiếng nói Việt Nam chính thức phát sóng

Đúng 11h30 ngày 7/9/1945, Đài Tiếng nói Việt Nam phát chương trình chính thức đầu tiên từ Hà Nội.

Lời xướng mở đầu chương trình sau này trở thành một trong những câu hiệu quen thuộc nhất của phát thanh Việt Nam: “Đây là Tiếng nói Việt Nam, phát thanh từ Hà Nội, Thủ đô nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa”.

Phía sau câu nói tưởng chừng đơn giản ấy là một ý nghĩa đặc biệt.

Một quốc gia vừa tuyên bố độc lập ngày 2/9 đã có tiếng nói chính thức của mình trên làn sóng phát thanh.

Chương trình đầu tiên được mở bằng nhạc hiệu “Diệt phát xít” của Nguyễn Đình Thi. Sau lời giới thiệu, Đài phát nội dung Tuyên ngôn Độc lập mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc tại Quảng trường Ba Đình 5 ngày trước đó, tiếp đến là các bản tin thời sự bằng tiếng Việt, tiếng Pháp và tiếng Anh.

Từ một buổi phát thanh 90 phút đến cơ quan truyền thông quốc gia

Việc xây dựng một đài phát thanh trong những ngày đầu của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa diễn ra hết sức khẩn trương.

Công tác chuẩn bị được triển khai từ cuối tháng 8/1945. Ngày 31/8, hai máy phát đã được đưa vào phát thử. Đến ngày 2/9, bộ phận kỹ thuật sử dụng máy phát 300W để thử truyền trực tiếp lễ Tuyên ngôn Độc lập từ Quảng trường Ba Đình.

Năm ngày sau, chương trình chính thức đầu tiên lên sóng.

Buổi phát thanh đầu tiên kéo dài khoảng 90 phút, nhưng đánh dấu sự hình thành của nền phát thanh quốc gia Việt Nam.

Từ đó, tiếng nói phát đi từ Hà Nội đồng hành với đất nước qua chiến tranh, những năm tháng tái thiết và thời kỳ phát triển, trở thành một phần quen thuộc trong đời sống của nhiều thế hệ người Việt.

Vì sao ngày 7/9/1945 đặc biệt với lịch sử báo chí Việt Nam?

Trong bối cảnh năm 1945, phát thanh có ưu thế mà báo in khó có thể thay thế: thông tin có thể được truyền đi nhanh và vượt qua khoảng cách địa lý.

Đối với một chính quyền vừa thành lập, điều này càng có ý nghĩa.

Đài phát thanh vừa giúp Chính phủ chuyển tải chủ trương, chính sách tới nhân dân, vừa là kênh đưa thông tin về nước Việt Nam độc lập ra bên ngoài.

Sự kiện ngày 7/9/1945 vì thế được xem là ngày khai sinh của Đài Tiếng nói Việt Nam và là một dấu mốc quan trọng của báo chí cách mạng Việt Nam. Năm 2025, VOV tổ chức kỷ niệm 80 năm ngày thành lập 7/9/1945 - 7/9/2025.

7/9/1945: Bãi bỏ thuế thân

Ngày 7/9/1945 còn ghi dấu một quyết định quan trọng khác của chính quyền cách mạng non trẻ.

Sắc lệnh số 11 được ban hành với nội dung bãi bỏ thuế thân và xác định chế độ thuế khóa hiện hành sẽ từng bước được thay đổi.

Theo cơ sở dữ liệu văn bản của Chính phủ, Sắc lệnh số 11 có ngày ban hành 7/9/1945 và người ký là Bộ trưởng Nội vụ Võ Nguyên Giáp.

Điểm này cần lưu ý bởi một số tài liệu phổ biến ghi Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp ký Sắc lệnh số 11.

Việc bãi bỏ thuế thân có ý nghĩa xã hội lớn. Đây là loại thuế tồn tại dưới chế độ cũ, đánh trực tiếp vào người dân theo nhân khẩu và trở thành một trong những biểu tượng của chính sách thuế thời thuộc địa.

Chỉ ít ngày sau khi giành độc lập, chính quyền mới quyết định bãi bỏ sắc thuế này, đồng thời đặt vấn đề cải tổ hệ thống thuế khóa.

Những quyết định dồn dập trong những ngày đầu độc lập

Đặt sự kiện 7/9 trong bối cảnh rộng hơn sẽ thấy những ngày đầu tháng 9/1945 là giai đoạn đặc biệt khẩn trương.

Ngày 2/9, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời. Ngày 3/9, Chính phủ lâm thời tiến hành phiên họp đầu tiên. Ngày 4/9, Chính phủ ra Sắc lệnh tổ chức Quỹ Độc lập và quy định về Quốc kỳ.

Đến ngày 7/9 là quyết định bãi bỏ thuế thân. Ngày 8/9, Sắc lệnh thành lập Nha Bình dân học vụ được ban hành nhằm tổ chức cuộc đấu tranh chống nạn mù chữ trên phạm vi cả nước.

Cũng trong ngày 7/9, Đài Tiếng nói Việt Nam chính thức phát sóng.

Nhìn từ chuỗi sự kiện này, chỉ trong chưa đầy một tuần sau ngày Độc lập, hàng loạt thiết chế và chính sách quan trọng của Nhà nước mới đã nhanh chóng được hình thành.

7/9/1901: Ký Nghị định thư Bắc Kinh

Trên thế giới, ngày 7/9/1901 gắn với việc ký kết Nghị định thư Bắc Kinh, thường được biết tới trong tiếng Anh với tên Boxer Protocol.

Văn kiện được ký sau cuộc nổi dậy Nghĩa Hòa Đoàn và sự can thiệp quân sự của liên quân các nước vào Trung Quốc.

Triều đình nhà Thanh phải chấp nhận những điều khoản nặng nề, trong đó có khoản bồi thường rất lớn cho các nước liên quan, cùng nhiều nhượng bộ về quân sự và ngoại giao.

Nghị định thư Bắc Kinh trở thành một trong những biểu tượng rõ nét của tình trạng suy yếu của nhà Thanh trước các cường quốc vào đầu thế kỷ XX.

Ngày 7/9 có gì đặc biệt?

Điểm nhấn nổi bật nhất của ngày 7/9 đối với lịch sử Việt Nam nằm ở năm 1945.

Chỉ 5 ngày sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, Đài Tiếng nói Việt Nam chính thức phát chương trình đầu tiên lúc 11h30 ngày 7/9. Từ Hà Nội, tiếng nói của nước Việt Nam độc lập lần đầu được truyền đi trên làn sóng phát thanh quốc gia.

Cùng ngày, Sắc lệnh số 11 về bãi bỏ thuế thân được ban hành, tiếp tục chuỗi quyết sách nhằm xây dựng thể chế mới ngay trong những ngày đầu của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.