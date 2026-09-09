Lịch âm hôm nay 9/9/2026: Ngày 28 tháng 7 có gì đặc biệt?

ANTD.VN - Lịch âm hôm nay 9/9/2026 là ngày 28 tháng 7 năm Bính Ngọ, ngày Bính Tuất, Hoàng đạo. Ngày 9/9 còn gắn với nhiều dấu mốc đáng nhớ của lịch sử Việt Nam và thế giới.

Lịch âm hôm nay 9/9/2026 là ngày 28 tháng 7 năm Bính Ngọ, ngày Bính Tuất, Hoàng đạo. Ngày 9/9 còn gắn với sự ra đời của mạng lưới thông tin liên lạc quân sự Việt Nam và nhiều dấu mốc đáng chú ý trên thế giới.

Hình minh họa AI.

Lịch âm hôm nay 9/9/2026

Hôm nay, thứ Tư ngày 9/9/2026 dương lịch, tương ứng ngày 28/7/2026 âm lịch, tức ngày Bính Tuất, tháng Bính Thân, năm Bính Ngọ.

Ngày thuộc tiết Bạch lộ và được lịch truyền thống xếp là ngày Hoàng đạo. Ngũ hành nạp âm là Ốc Thượng Thổ.

Nội dung Thông tin Dương lịch Thứ Tư, 9/9/2026 Âm lịch 28/7/2026 Ngày Bính Tuất Tháng Bính Thân Năm Bính Ngọ Nạp âm Ốc Thượng Thổ Tiết khí Bạch lộ Tính chất Hoàng đạo Trực Trừ

Theo lịch vạn niên, ngày Bính Tuất có can Bính thuộc Hỏa sinh chi Tuất thuộc Thổ, được đánh giá là ngày cát. Ngày Tuất lục hợp với Mão, tam hợp với Dần và Ngọ, đồng thời xung Thìn.

Trực Trừ được đánh giá thuận lợi cho nhiều công việc theo quan niệm dân gian. Những thông tin tốt - xấu của lịch truyền thống chỉ nên sử dụng với mục đích tham khảo.

Giờ hoàng đạo ngày 9/9/2026

Ngày 9/9/2026 có 6 khung giờ hoàng đạo:

3h - 5h: Canh Dần

7h - 9h: Nhâm Thìn

9h - 11h: Quý Tị

15h - 17h: Bính Thân

17h - 19h: Đinh Dậu

21h - 23h: Kỷ Hợi

Theo quan niệm xuất hành truyền thống, Hỷ thần ở hướng Tây Nam, Tài thần ở hướng Đông; hướng Tây Bắc gặp Hắc thần nên thường được khuyên hạn chế lựa chọn.

Ngày này năm xưa 9/9: Dấu mốc của Bộ đội Thông tin liên lạc

Trong lịch sử Việt Nam, ngày 9/9 gắn với một sự kiện đặc biệt của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Ngày 9/9/1945, chỉ một tuần sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, Phòng Thông tin liên lạc quân sự thuộc Bộ Tổng Tham mưu được thành lập.

Cơ quan này do ông Hoàng Đạo Thúy phụ trách và bắt đầu triển khai mạng lưới thông tin liên lạc đầu tiên của quân đội.

Từ dấu mốc ấy, ngày 9/9 hằng năm trở thành ngày truyền thống của Bộ đội Thông tin liên lạc.

9/9/1945: Hình thành mạng lưới thông tin liên lạc quân sự đầu tiên

Trong bất kỳ lực lượng quân sự nào, thông tin liên lạc giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Mệnh lệnh chỉ huy chỉ phát huy hiệu quả khi được truyền đi nhanh, chính xác và thông suốt.

Điều này càng cấp thiết đối với Việt Nam vào tháng 9/1945.

Chính quyền cách mạng vừa thành lập, lực lượng vũ trang còn non trẻ, trong khi tình hình trong và ngoài nước diễn biến phức tạp. Xây dựng hệ thống thông tin để kết nối các đơn vị vì vậy trở thành một trong những nhiệm vụ cần triển khai sớm.

Ngày 9/9/1945, Phòng Thông tin liên lạc quân sự thuộc Bộ Tổng Tham mưu được thành lập. Từ đây, mạng lưới thông tin liên lạc đầu tiên của quân đội từng bước được triển khai, phục vụ công tác chỉ đạo và chỉ huy.

Ngày 9/9 sau đó được xác định là ngày truyền thống của Bộ đội Thông tin liên lạc.

Từ những phương tiện thô sơ đến hệ thống thông tin hiện đại

Nhìn lại chặng đường hơn 80 năm, công nghệ thông tin quân sự đã thay đổi rất lớn.

Trong những năm đầu, điều kiện kỹ thuật còn thiếu thốn, phương tiện thông tin chủ yếu dựa vào điện thoại hữu tuyến, vô tuyến điện và nhiều hình thức liên lạc khác phù hợp với điều kiện chiến trường.

Yêu cầu quan trọng nhất vẫn là bảo đảm mạch thông tin chỉ huy không bị gián đoạn.

Trong các cuộc kháng chiến sau đó, lực lượng thông tin liên lạc có mặt trên nhiều chiến trường, bảo đảm kết nối giữa cơ quan chỉ huy với các đơn vị.

Ngày nay, cùng với quá trình hiện đại hóa quân đội, hệ thống thông tin quân sự đã chuyển mạnh sang công nghệ số, truyền dẫn hiện đại và các hệ thống có mức độ bảo mật cao.

Dù công nghệ thay đổi, yêu cầu “kịp thời, chính xác, bí mật, an toàn” vẫn là giá trị xuyên suốt của lực lượng thông tin liên lạc.

9/9/2002: Lần đầu Việt Nam đăng cai Đại hội đồng AIPO

Một dấu mốc khác của Việt Nam diễn ra ngày 9/9/2002 tại Hà Nội.

Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 23, thường gọi là AIPO-23, khai mạc tại Hội trường Ba Đình.

Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai Đại hội đồng AIPO kể từ khi trở thành thành viên của tổ chức.

Kỳ họp được tổ chức dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, khi đó đồng thời giữ cương vị Chủ tịch AIPO.

Việc đăng cai AIPO-23 là một trong những hoạt động đối ngoại nghị viện đáng chú ý của Việt Nam trong những năm đầu thế kỷ XXI, thể hiện sự tham gia ngày càng chủ động vào hợp tác khu vực Đông Nam Á.

AIPO sau này được đổi tên thành Hội đồng Liên nghị viện ASEAN, viết tắt là AIPA.

9/9/1948: Thành lập Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên

Trên thế giới, một trong những sự kiện chính trị quan trọng diễn ra ngày 9/9/1948 là sự ra đời của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh bán đảo Triều Tiên bị chia cắt sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

Ở phía Nam, Đại Hàn Dân Quốc được thành lập vào tháng 8/1948. Đến ngày 9/9 cùng năm, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên được tuyên bố thành lập ở miền Bắc, với Chủ tịch Kim Nhật Thành giữ vai trò lãnh đạo chính phủ.

Hai nhà nước ra đời trong năm 1948 đã định hình tình trạng chia cắt trên bán đảo Triều Tiên, trước khi Chiến tranh Triều Tiên bùng nổ vào năm 1950.

Ngày 9/9 hiện được Triều Tiên kỷ niệm là ngày thành lập nước.

9/9/1892: Phát hiện Amalthea, vệ tinh của Sao Mộc

Ngày 9/9/1892, nhà thiên văn học người Mỹ Edward Emerson Barnard phát hiện Amalthea, một vệ tinh của Sao Mộc.

Đây là một dấu mốc đáng chú ý trong lịch sử thiên văn học.

Trước Amalthea, bốn vệ tinh lớn của Sao Mộc gồm Io, Europa, Ganymede và Callisto đã được Galileo Galilei quan sát từ đầu thế kỷ XVII.

Amalthea nằm gần Sao Mộc hơn và có hình dạng không đều. Theo dữ liệu thiên văn hiện đại, vệ tinh này có bán kính trung bình khoảng 83,5 km và chỉ mất chưa đầy nửa ngày Trái Đất để hoàn thành một vòng quay quanh Sao Mộc.

Phát hiện của Barnard đặc biệt ở chỗ Amalthea là vệ tinh cuối cùng được phát hiện bằng quan sát trực tiếp qua kính thiên văn trước khi kỹ thuật chụp ảnh thiên văn trở thành công cụ phổ biến để tìm kiếm các vệ tinh mới.

9/9/1886: Công ước Berne đặt nền móng cho bảo hộ bản quyền quốc tế

Ngày 9/9/1886 là một dấu mốc có ảnh hưởng lâu dài tới văn học, nghệ thuật và ngành công nghiệp sáng tạo trên toàn thế giới.

Công ước Berne về bảo hộ các tác phẩm văn học và nghệ thuật được thông qua tại Berne, Thụy Sĩ.

Mục tiêu cốt lõi của công ước là tạo ra cơ chế để tác phẩm của một tác giả được bảo hộ không chỉ tại quốc gia của mình mà còn tại các quốc gia thành viên khác.

Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh tác phẩm văn học, âm nhạc và nghệ thuật ngày càng dễ dàng vượt qua biên giới quốc gia.

Công ước Berne sau đó trải qua nhiều lần sửa đổi và bổ sung, trở thành một trong những nền tảng quan trọng nhất của hệ thống bảo hộ quyền tác giả quốc tế.

Đến thời đại internet, khi một tác phẩm có thể được sao chép và truyền đi toàn cầu chỉ trong vài giây, những nguyên tắc được đặt nền móng từ năm 1886 vẫn giữ ý nghĩa đặc biệt.

9/9/1543: Mary Stuart đăng quang khi còn là một đứa trẻ

Một trong những câu chuyện đặc biệt nhất của ngày 9/9 diễn ra tại Scotland năm 1543.

Mary Stuart, thường được biết đến với tên Mary, Queen of Scots, được đăng quang Nữ vương Scotland tại Stirling.

Điều đặc biệt là khi ấy bà mới khoảng 9 tháng tuổi.

Mary trở thành nữ vương từ cuối năm 1542 sau khi cha bà, Vua James V, qua đời chỉ vài ngày sau khi bà được sinh ra.

Do nữ vương còn quá nhỏ, Scotland được điều hành thông qua các nhiếp chính trong những năm đầu triều đại.

Cuộc đời Mary Stuart sau đó trở thành một trong những câu chuyện nổi tiếng và bi kịch nhất của lịch sử hoàng gia châu Âu, gắn với những cuộc đấu tranh quyền lực ở Scotland và Anh trong thế kỷ XVI.

9/9/1991: Tajikistan tuyên bố độc lập

Ngày 9/9/1991, Tajikistan tuyên bố độc lập trong bối cảnh Liên Xô bước vào những tháng cuối cùng trước khi tan rã.

Tajikistan trước đó là một nước cộng hòa thuộc Liên Xô.

Sau những biến động chính trị năm 1991, quá trình tách khỏi Liên bang Xô viết diễn ra nhanh chóng tại nhiều nước cộng hòa.

Ngày 9/9 trở thành ngày Quốc khánh của Tajikistan và được kỷ niệm hằng năm.

9/9/1976: Mao Trạch Đông qua đời

Ngày 9/9/1976, Mao Trạch Đông qua đời tại Bắc Kinh, hưởng thọ 82 tuổi.

Ông sinh ngày 26/12/1893 tại tỉnh Hồ Nam và là một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất đối với lịch sử Trung Quốc thế kỷ XX.

Mao Trạch Đông là một trong những người sáng lập Đảng Cộng sản Trung Quốc và trở thành lãnh đạo cao nhất sau khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập năm 1949.

Dưới thời Chủ tịch Mao, Trung Quốc trải qua những biến đổi chính trị, kinh tế và xã hội sâu sắc.

Ngày 9/9 có gì đặc biệt?

Nhìn lại lịch sử, ngày 9/9 kết nối những câu chuyện rất khác nhau.

Với Việt Nam, ngày 9/9/1945 là dấu mốc ra đời của Phòng Thông tin liên lạc quân sự và trở thành ngày truyền thống của Bộ đội Thông tin liên lạc. Năm 2002, ngày này tiếp tục ghi dấu hoạt động đối ngoại khi Việt Nam lần đầu đăng cai Đại hội đồng AIPO.

Trên thế giới, ngày 9/9 gắn với sự ra đời của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên năm 1948, Tajikistan tuyên bố độc lập năm 1991 và Mao Trạch Đông qua đời năm 1976.

Ở một hướng hoàn toàn khác, ngày 9/9/1886 lại đặt nền móng cho một cơ chế bảo hộ quyền tác giả quốc tế thông qua Công ước Berne, trong khi ngày 9/9/1892 ghi dấu một phát hiện thiên văn học với vệ tinh Amalthea của Sao Mộc.

Những sự kiện trải dài từ lịch sử Việt Nam, chính trị thế giới đến khoa học và văn hóa khiến ngày 9/9 có nhiều câu chuyện đáng để nhìn lại.

*Thông tin mang tính chiêm nghiệm