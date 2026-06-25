Biển Sầm Sơn ‘vỡ trận’ du khách trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm

ANTD.VN -Những ngày nắng nóng cao điểm này của mùa hè, khi nền nhiệt độ đạt tới ngưỡng 40 độ C, bãi biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) gần như không còn khoảng trống khi hàng vạn người dân và du khách đổ về tắm biển, giải nhiệt. Không chỉ cuối tuần mà ngay cả các ngày trong tuần, bãi cát trải dài luôn tấp nập người từ sáng sớm đến chiều tối. Với hạ tầng du lịch ngày càng hoàn thiện cùng vị trí thuận lợi, Sầm Sơn tiếp tục khẳng định sức hút là một trong những điểm nghỉ dưỡng biển sôi động bậc nhất khu vực Bắc Trung bộ mỗi khi hè về.