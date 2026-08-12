Hanoi Jazztival 2026 hướng tới tạo dấu ấn nhạc Jazz riêng tại Thủ đô

ANTD.VN - Hanoi Jazztival 2026 sẽ diễn ra từ ngày 17 - 19/8 tại nhiều không gian văn hóa của Thủ đô, quy tụ nghệ sĩ Jazz trong nước và quốc tế, mở đầu hành trình xây dựng Liên hoan nhạc Jazz quốc tế thường niên của Hà Nội.

Ngày 12/8, tại Hà Nội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội tổ chức họp báo giới thiệu Hanoi Jazztival 2026 với chủ đề “Jazz Hà Nội - Giai điệu không biên giới”. Sự kiện được thực hiện theo Kế hoạch số 192/KH-UBND ngày 15/5/2026 của UBND thành phố Hà Nội về tổ chức Liên hoan Nhạc Jazz quốc tế Hà Nội 2026. Hanoi Jazztival 2026 do UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội chủ trì, Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long tổ chức thực hiện.

Họp báo sự kiện Hanoi Jazztival 2026.

Được định hướng trở thành hoạt động thường niên của Thủ đô, Hanoi Jazztival 2026 hướng tới góp phần phát triển công nghiệp văn hóa, cụ thể hóa cam kết của Hà Nội khi tham gia Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO. Đồng thời, sự kiện nhằm từng bước định vị Thủ đô trên bản đồ các lễ hội âm nhạc quốc tế.

Phát biểu tại họp báo, bà Lê Thị Ánh Mai, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cho biết, Thủ đô không nhìn nhận Hanoi Jazztival 2026 như một sự kiện đơn lẻ trong năm 2026 mà hướng tới xây dựng sự kiện trở thành Liên hoan nhạc Jazz quốc tế thường niên.

Bà Lê Thị Ánh Mai phát biểu tại sự kiện.

“Tầm nhìn của chúng tôi là sự kiện này sẽ trở thành Liên hoan nhạc Jazz quốc tế thường niên, kiến tạo một thương hiệu văn hóa nghệ thuật mang dấu ấn riêng của Hà Nội, có tiếng vang trong khu vực và vươn tầm thế giới”, bà Lê Thị Ánh Mai nhấn mạnh.

Theo bà Lê Thị Ánh Mai, đây cũng là minh chứng cụ thể cho cam kết của thành phố trong việc thực hiện các chủ trương về phát triển công nghiệp văn hóa và không ngừng nâng tầm danh hiệu “Hà Nội - Thành phố sáng tạo” do UNESCO trao tặng: “Chúng tôi mong muốn qua đây, mỗi nghệ sĩ quốc tế khi đến với Hà Nội sẽ mang theo một câu chuyện và khi trở về sẽ mang theo một hình ảnh tuyệt đẹp về Hà Nội. Mỗi khán giả sẽ có thêm một trải nghiệm khó quên về Thủ đô với bề dày truyền thống nhưng luôn tiên phong đón nhận những giá trị giải trí trong thời đại mới”.

Tại buổi họp báo, Nghệ sĩ ưu tú Quyền Văn Minh được công bố trở thành Đại sứ thương hiệu của dự án Hanoi Jazztival 2026. Ông cũng biểu diễn độc tấu saxophone bản “Tiếng khèn gọi bạn” mang đến một dấu ấn nghệ thuật tại chương trình.

Nghệ sĩ ưu tú Quyền Văn Minh biểu diễn độc tấu saxophone bản “Tiếng khèn gọi bạn”.

Chia sẻ về định hướng nghệ thuật của liên hoan, nhạc sĩ Dương Cầm, Tổng đạo diễn Hanoi Jazztival 2026 cho rằng Hà Nội và Jazz có nhiều điểm chung. Jazz là thể loại âm nhạc của sự tự do, phóng khoáng, ngẫu hứng nhưng luôn đón nhận những sự mới lạ, phát triển. Trong khi đó, Hà Nội cũng là thành phố của những dòng chảy lịch sử, di sản, di tích và luôn mở cửa đón nhận sự đổi mới.

“Chúng tôi không mong muốn đem đến một lễ hội nhạc Jazz theo kiểu ‘ăn theo’ bất cứ một lễ hội nhạc Jazz nào trên thế giới. Chúng tôi muốn tạo ra một festival riêng cho Hà Nội, thuộc về Hà Nội. Đồng thời, chúng tôi muốn Hanoi Jazztival không chỉ đơn giản là một chuỗi các sự kiện âm nhạc theo dạng concert, mà sẽ tạo ra một đời sống xung quanh nó”, nhạc sĩ Dương Cầm chia sẻ. Theo Tổng đạo diễn, tinh thần của Hanoi Jazztival là đưa Jazz bước ra phố, xuất hiện với những công trình kiến trúc, không gian văn hóa và những con phố quen thuộc để nghệ sĩ Jazz Việt Nam đứng cùng nghệ sĩ Jazz quốc tế, Jazz hiện đại đối thoại với âm nhạc dân gian truyền thống Việt Nam.

Nhạc sĩ Dương Cầm, Tổng đạo diễn Hanoi Jazztival 2026 chia sẻ về sự kiện Hanoi Jazztival 2026.

Theo kế hoạch, liên hoan diễn ra từ ngày 17-19/8 tại nhiều không gian văn hóa tiêu biểu của Hà Nội như Vườn âm nhạc Nhà hát Lớn Hà Nội, Nhà Bát Giác (Vườn hoa tượng đài vua Lý Thái Tổ), Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật (22 Hàng Buồm), Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Khách sạn Thăng Long Opera và các câu lạc bộ Jazz trên địa bàn thành phố như Bình Minh Jazz, Long Waits,... Trong 3 ngày, khán giả sẽ được trải nghiệm chuỗi hoạt động gồm biểu diễn, triển lãm, tọa đàm quốc tế, workshop, giao lưu nghệ sĩ và các chương trình âm nhạc đường phố.

Liên hoan dự kiến quy tụ nhiều nghệ sĩ và ban nhạc đến từ Hoa Kỳ, Pháp, Hàn Quốc, Nhật Bản và nhiều quốc gia khác, cùng các nghệ sĩ tiêu biểu của Jazz Việt Nam như Nghệ sĩ ưu tú Quyền Văn Minh, Long Waits Ensemble,... Với chuỗi hoạt động được tổ chức tại nhiều không gian văn hóa, di sản của Hà Nội, Hanoi Jazztival 2026 được kỳ vọng tạo thêm một sản phẩm văn hóa đặc sắc mang thương hiệu Thủ đô, thúc đẩy giao lưu quốc tế, phát triển du lịch văn hóa và khẳng định vị thế của Hà Nội là điểm đến của sáng tạo, nghệ thuật và hội nhập trong khu vực.