Chung kết cuộc thi "Duyên dáng Nữ sinh Đại học Luật"

ANTD.VN - Đêm Chung kết - Đăng quang của "Charm Of Law 2026 - Cuộc thi Duyên dáng Nữ sinh Đại học Luật" đã chính thức khép lại, tìm ra những gương mặt xuất sắc nhất cho các danh hiệu Hoa khôi, Á khôi 1 và Á khôi 2 cùng các giải thưởng phụ đánh giá sự nỗ lực xuyên suốt chương trình của các thí sinh.

Không chỉ là một sân chơi nhan sắc, sự kiện năm nay tiếp tục khẳng định vị thế là nơi tôn vinh vẻ đẹp toàn diện: sự tự tin, trí tuệ pháp lý và bản lĩnh của những bóng hồng ngành Luật.

Vượt qua hành trình dài đầy thử thách, Top 3 chung cuộc đã chính thức lộ diện trong sự đồng thuận cao từ Hội đồng Giám khảo và khán giả. Kết quả này là phần thưởng hoàn toàn xứng đáng cho những nỗ lực, tài năng và sự tỏa sáng của các cô gái trong suốt mùa giải.

Top 3 Charm of Law 2026

Điểm nhấn lớn nhất của mùa giải năm nay chính là sự lên ngôi đầy thuyết phục của các danh hiệu cao nhất: Hoa khôi Nguyễn Mai Anh SBD 014, Á khôi 1 Lê Hoàng Linh SBD 024 và Á khôi Bùi Kim Ngân SBD 019. Cả ba đều cho thấy họ là những nhân tố hoàn toàn xứng đáng với vị trí đang nắm giữ, đại diện trọn vẹn cho hình mẫu nữ sinh Đại học Luật thời đại mới.

Khoảnh khắc đăng quang của Hoa khôi Charm of Law 2026

Á khôi 1 Lê Hoàng Linh nhận giải thưởng cho quá trình nỗ lực của mình

Hoa khôi Nguyễn Mai Anh đã gây chú ý nhờ phong thái tự tin, nụ cười rạng rỡ và nền tảng kiến thức vững vàng ngay từ những vòng thi đầu tiên. Không ngừng hoàn thiện qua từng chặng đường, Mai Anh cho thấy sự chuẩn bị chỉn chu cả về thần thái lẫn tư duy phản biện.

Trong đêm Chung kết, phần trả lời ứng xử sắc bén cùng bản lĩnh sân khấu vững vàng của cô đã hoàn toàn chinh phục Hội đồng Giám khảo, mang về chiếc vương miện Hoa khôi rực rỡ và xứng đáng. Cô đã chia sẻ rằng, điều lớn nhất Charm of Law để lại trong mình đó là khát khao được hoàn thiện mình mỗi ngày.

Á khôi 1 Lê Hoàng Linh ghi điểm bởi nét đẹp thanh lịch, sự hòa đồng và tinh thần học hỏi cầu tiến. Qua từng chặng thử thách, cô liên tục bứt phá để khẳng định màu sắc riêng, chính vì vậy, bên cạnh danh hiệu danh giá Á Khôi 1, cô còn đạt giải “Người đẹp Nhân ái” - mục giải phụ của Vòng thi Nhân ái trong chuỗi hoạt động Charm Of Law 2026.

Sự kết hợp giữa tư duy logic, lối ứng xử tinh tế giàu cảm xúc cùng ngoại hình sáng sân khấu đã giúp Hoàng Linh xuất sắc cán đích đầy thuyết phục ở vị trí Á khôi 1. Hoàng Linh chia sẻ: “Trước đây, mình từng nghĩ bản lĩnh là phải thật mạnh mẽ, phải luôn tự tin và không được phép sợ hãi. Nhưng Charm of Law khiến mình hiểu rằng bản lĩnh không phải là không có những lúc lo lắng hay thiếu tự tin, mà là dù có những cảm xúc đó, mình vẫn lựa chọn bước lên sân khấu, đối diện với thử thách và cố gắng hết mình".

Á khôi 2 Bùi Kim Ngân mang đến cuộc thi hình ảnh một nữ sinh Luật hiện đại, năng động và tràn đầy bản lĩnh, Bùi Kim Ngân luôn biết cách làm mình nổi bật trong mọi khung hình.

Sự tự tin, nét cá tính riêng biệt cùng tư duy ứng xử thông minh đã giúp Kim Ngân tỏa sáng đúng lúc trong các đêm thi. Xuyên suốt hành trình Charm Of Law, Kim Ngân liên tục xuất hiện trong danh sách Top 5 thí sinh tại 2 vòng thi Nhân ái và Trí tuệ. Danh hiệu Á khôi 2 là thành quả hoàn toàn xứng đáng cho sự kiên trì, nỗ lực khẳng định bản thân của cô gái mang SBD 019.

Bùi Kim Ngân với ngôi vị Á khôi 2 đầy thuyết phục

Đêm chung kết Charm of Law đã khép lại thành công rực rỡ, mở ra một chương mới cho những nữ sinh xuất sắc nhất, họ hoàn toàn xứng đáng trở thành những đại sứ hình ảnh cho thế hệ sinh viên Luật: thông minh, bản lĩnh và nhân ái.