Người đẹp Việt Nam đoạt 2 danh hiệu tại cuộc thi Hoa hậu Quý bà du dịch quốc tế 2026

Vượt qua nhiều vòng loại thí sinh các nước để đến với cuộc thi chung kết gồm đại diện của 21 quốc gia và vùng lãnh thổ như Nga, Úc, New Zealand, Nhật Bản, Nam Phi, Malaysia, Đài Loan (Trung Quốc), Campuchia, Philippines,...Vân Phạm đã được xướng tên ở hạng mục cao nhất của cuộc thi. Đêm chung kết diễn ra tại Trung tâm thương mại Market Village Hua Hin với sự tham dự của đông đảo khán giả và du khách quốc tế. Các thí sinh trải qua nhiều phần thi và hoạt động nhằm quảng bá văn hóa, du lịch, đồng thời lan tỏa hình ảnh người phụ nữ hiện đại, bản lĩnh và có trách nhiệm với cộng đồng.

Vân Phạm được đánh gía cao trong suốt quá trình diễn ra các hoạt động của cuộc thi

Trong suốt hành trình dự thi, đại diện Việt Nam được đánh giá cao nhờ phong thái tự tin, khả năng giao tiếp tốt cùng tinh thần tích cực trong các hoạt động giao lưu văn hóa, quảng bá du lịch và thiện nguyện. Hình ảnh một người phụ nữ năng động, gần gũi và giàu lòng nhân ái đã giúp cô tạo được thiện cảm với ban giám khảo cũng như các thí sinh quốc tế.

Bên cạnh chiếc vương miện danh giá, Vân Phạm còn được trao danh hiệu Charity Queen 2026. Đây là giải thưởng dành cho thí sinh có nhiều đóng góp nổi bật trong các hoạt động thiện nguyện và trách nhiệm xã hội trong khuôn khổ cuộc thi. Theo ban tổ chức, các thí sinh đã tham gia nhiều chương trình hướng về cộng đồng, giao lưu với người dân địa phương và các hoạt động quảng bá văn hóa, du lịch trong thời gian diễn ra vòng chung kết. Việc giành đồng thời hai danh hiệu quan trọng cho thấy sự ghi nhận đối với những nỗ lực của đại diện Việt Nam, không chỉ ở vẻ đẹp hình thể mà còn ở tinh thần cống hiến và khả năng lan tỏa những giá trị tích cực.

Vân Phạm trong phần thi tài năng, cô thể hiện năng khiếu ca hát của mình

Chia sẻ sau đêm đăng quang, Vân Phạm cho biết cô xúc động khi được xướng tên ở cả hai hạng mục quan trọng nhất của cuộc thi. Đặc biệt, danh hiệu Charity Queen mang đến cho cô niềm hạnh phúc rất riêng bởi đây cũng chính là điều cô luôn theo đuổi trong cuộc sống. “Chiếc vương miện là niềm tự hào lớn, nhưng danh hiệu Charity Queen khiến tôi thực sự xúc động. Từ trước đến nay, những hoạt động thiện nguyện và sự sẻ chia với cộng đồng luôn là điều tôi hướng tới. Vì vậy, việc được ghi nhận ở hạng mục này có ý nghĩa rất đặc biệt đối với tôi”, cô chia sẻ.

Theo Vân Phạm, các cuộc thi sắc đẹp ngày nay không chỉ tôn vinh vẻ đẹp ngoại hình mà còn đề cao trách nhiệm xã hội và khả năng tạo ra những giá trị tích cực cho cộng đồng. “Danh hiệu này là niềm tự hào nhưng cũng là trách nhiệm lớn lao. Tôi mong muốn tiếp tục lan tỏa những điều tốt đẹp, tham gia nhiều hoạt động vì cộng đồng hơn nữa và giới thiệu hình ảnh người phụ nữ Việt Nam nhân ái, tự tin đến với bạn bè quốc tế”, cô nói.

Khoảnh khắc đại diện Việt Nam nhận vương miện đã nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ khán giả có mặt tại Hua Hin. Nhiều người hâm mộ đã nán lại khu vực tổ chức để chúc mừng và chia sẻ niềm vui cùng tân hoa hậu.

Năm 2026 đánh dấu lần tổ chức thứ sáu của Mrs. Tourism Queen International, đồng thời là lần đầu tiên vòng chung kết thế giới được tổ chức tại thành phố biển Hua Hin của Thái Lan. Trong gần hai tuần diễn ra cuộc thi, 21 thí sinh đã tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa, du lịch địa phương, trình diễn tài năng và giao lưu quốc tế. Theo kết quả chung cuộc, ngoài ngôi vị Mrs. Tourism Queen International 2026 thuộc về Việt Nam, danh hiệu Mrs. Global Tourism Queen được trao cho đại diện Campuchia. Các vị trí á hậu lần lượt thuộc về Philippines, New Zealand, Đài Loan (Trung Quốc) và Nga.

Thành tích của Vân Phạm tiếp tục nối dài dấu ấn của Việt Nam tại các đấu trường nhan sắc quốc tế. Không chỉ mang về chiếc vương miện cao nhất, người đẹp còn ghi dấu bằng hình ảnh một phụ nữ hiện đại biết dung hòa giữa sắc đẹp, tri thức, trách nhiệm xã hội và lòng nhân ái - những giá trị ngày càng được đề cao trong các cuộc thi sắc đẹp toàn cầu.