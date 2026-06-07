Chi Pu chính thức tái xuất đường đua Vpop bằng MV "Mirror", mở đường cho album mới

ANTD.VN - Chi Pu chính thức phát hành MV "Mirror", đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ và mở ra kỷ nguyên âm nhạc mới qua album mới. "Mirror" là chuyến hành trình đi sâu vào nội tâm, thể hiện sự trưởng thành trong tư duy nghệ thuật của nữ ca sĩ.

Chương âm nhạc mới của Chi Pu

Vào 20:00 ngày 6/6/2026, Chi Pu ra mắt MV "Mirror" - cột mốc quan trọng sau thời gian dài tập trung cho cương vị điều hành công ty giải trí C-Global Entertainment, các lĩnh vực nghệ thuật khác. Không dừng lại ở một đĩa đơn độc lập, tác phẩm đóng vai trò là ca khúc mở đường, dẫn dắt khán giả bước vào không gian nghệ thuật của dự án album mới sẽ sớm được hé lộ.

Đáng chú ý, ngay trong đêm phát hành sản phẩm, Chi Pu có màn “đánh úp” đầy bất ngờ dành cho người hâm mộ khi mang tới sân khấu live đầu tiên của "Mirror" tại đại nhạc hội OSUNFEST. Màn trình diễn trực tiếp sau ra mắt MV biến hàng nghìn khán giả tại đêm nhạc trở thành những người đầu tiên được thưởng thức trọn vẹn cả bản phối, lẫn vũ đạo sống động của ca khúc.

Hành trình đi tìm bản ngã của chính mình

Với sự trở lại lần này, Chi Pu mong muốn phác họa chân dung trưởng thành, quyến rũ và mang nhiều chiều sâu hơn của bản thân. Câu hát “Mirror mirror on the wall/ Who’s the fairest of them all?” vang lên từ đầu ca khúc như một lời tự vấn, mở ra mạch truyện đối thoại trực diện với chính mình. Qua đó, người nghe có thể cảm nhận khát khao khẳng định sức hút riêng biệt, với những câu hát tự tin: “Mỹ từ nào xứng đáng hợp với em?/ Sắc đẹp này độc quyền” - gợi mở về một chương mới đầy kiêu hãnh.

Khởi nguồn từ trăn trở về bản ngã của chính mình ở hiện tại - sau nhiều thăng trầm, "Mirror" phơi bày cuộc đối thoại giữa Chi Pu và những góc khuất thẳm sâu trong tâm hồn. Mượn hình tượng của một quá trình thiền định, nhân vật chính dũng cảm bước vào tiềm thức để đối diện với mọi ký ức - từ hạnh phúc, mất mát đến những vết thương lòng của các phiên bản quá khứ.

Thay vì tìm kiếm một đáp án duy nhất cho câu hỏi thấu hiểu chính mình, Chi Pu truyền tải góc nhìn về sự chấp nhận trọn vẹn mọi trải nghiệm đã qua. Giống như hình ảnh “Tựa làn sương đen huyền bí kiêu sa” bước ra từ bức họa, những ký ức ấy dù là “vận may hay điềm báo tai họa”, dù từng “khiến thế gian này sa đọa, mãi mãi không thấy lối ra” đều là một phần không thể chối bỏ, nhào nặn nên bản ngã hoàn thiện của một Chi Pu trưởng thành ở hiện tại.

MV mới được Chi Pu và ekip thực hiện tại Trung Quốc

Chất liệu âm nhạc hiện đại kết hợp chiều sâu cảm xúc

Tác phẩm là sự giao thoa sáng tạo giữa ca, nhạc sĩ Vũ Phụng Tiên ở khâu sáng tác và nhà sản xuất 2Pillz trong vai trò phối khí. Thuộc thể loại Dance-Pop kết hợp với EDM (Electronic Dance Music), bài hát tạo nên không gian nghệ thuật giàu tính điện ảnh, khơi gợi sự đồng cảm mạnh mẽ nơi khán giả. Ca từ được trau chuốt tỉ mỉ để khai thác triệt để quá trình trưởng thành tất yếu.

Toàn bộ những thước phim trong MV "Mirror" được ghi hình tại Trung Quốc, tận dụng triệt để các bối cảnh mang tính biểu tượng cao. Đội ngũ sáng tạo đã thiết lập một thế giới thị giác đậm chất ẩn dụ, nhằm tái hiện từng ngóc ngách tâm lý phức tạp của Chi Pu. Các yếu tố như bố cục khung hình, kỹ thuật đánh sáng được vận dụng tinh tế - như một ngôn ngữ tượng hình. Nhờ đó, hình ảnh người phụ nữ tuyệt mỹ đến mức “thời gian đã ngủ quên chẳng với tay chạm đến” được khắc họa thông qua những góc máy tinh tế.

Dấu ấn nghệ thuật mở màn cho chuỗi dự án quy mô lớn

Đóng vai trò là mảnh ghép khởi đầu, "Mirror" là chìa khóa dẫn dắt khán giả bước vào thế giới quan của album. Tổng thể dự án được thiết kế như một chuyến du hành khám phá bản thể, trải dài qua nhiều câu chuyện mang tính cá nhân và các trạng thái cảm xúc đa chiều.

Chia sẻ về cột mốc đặc biệt này, Chi Pu cho biết: “Thấu hiểu bản thân không đến từ việc tìm kiếm một câu trả lời duy nhất, mà đến từ sự chấp nhận mọi trải nghiệm đã tạo nên con người hiện tại. Từng niềm vui, từng khó khăn, từng lựa chọn trong quá khứ đều là những viên gạch kiến tạo nên con người Chi hiện tại. Hiểu rõ bản thân là cách Chi trò chuyện với chính mình qua "Mirror" và cả album lần này”.

MV "Mirror" khởi động cho dự án album quy mô nhất của Chi Pu

"Mirror" là một sản phẩm dung hòa trọn vẹn giữa tư duy hình ảnh mang tính quốc tế và âm nhạc có chiều sâu tâm lý. Cách khai thác chủ đề thấu hiểu bản thân thông qua lăng kính nghệ thuật đã tạo nên tổng thể vừa lôi cuốn, vừa truyền cảm hứng tích cực. Hiện tại, ca khúc đã được phát hành trên mọi nền tảng nhạc số.

Đây là bước khởi động quan trọng cho dự án album quy mô nhất từ trước đến nay của Chi Pu. Sự ra mắt lần này đồng thời là lời khẳng định vững chắc về một chặng đường theo đuổi nghệ thuật trưởng thành, đậm tính chiêm nghiệm.