Câu lạc bộ Doanh nhân họ Phan Miền Bắc và thân hữu: Lan tỏa nghĩa tình từ những giọt máu hồng

ANTD.VN - Nhân dịp kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh 2/9 (2/9/1945 – 2/9/2026), Câu lạc bộ (CLB) Doanh nhân họ Phan Miền Bắc và Thân hữu phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức chương trình hiến máu nhân đạo và trao quà cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn. Không chỉ góp thêm những đơn vị máu cho người bệnh, chương trình còn là dịp để những người làm kinh doanh cùng nhau trao gửi sự sẻ chia, lan tỏa tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.

Cho đi một phần máu mình để trao thêm hy vọng

Ông Phan Hồng Thuỷ - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Chủ tịch CLB Doanh nhân họ Phan miền Bắc và Thân Hữu, Trưởng đoàn cùng thành viên CLB tham gia hiến máu

Trong cuộc sống, có những sự sẻ chia không thể đo đếm bằng giá trị vật chất. Một đơn vị máu được trao đi có thể đến với một người bệnh đang cần được tiếp sức; một nghĩa cử tưởng như giản dị lại có thể trở thành điểm tựa quý giá trong một hành trình điều trị dài ngày.

Với tinh thần tương thân tương ái, chương trình hiến máu nhân đạo của CLB Doanh nhân họ Phan Miền Bắc và Thân hữu đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo hội viên. Với những người tham gia, hiến máu không đơn thuần là một hoạt động thiện nguyện, mà còn là cách mỗi cá nhân thực hiện trách nhiệm của mình đối với cộng đồng bằng một việc làm cụ thể và thiết thực.

Doanh nhân Phan Khiêm và MC Tùng Lâm lan tỏa nghĩa tình qua hoạt động hiến máu nhân đạo

Kết thúc chương trình, hơn 10 đơn vị máu an toàn, đạt tiêu chuẩn đã được tiếp nhận. Trong đó có 2 đơn vị máu nhóm O – nhóm máu có nhu cầu sử dụng cao trong cấp cứu và điều trị, góp phần bổ sung nguồn máu cho công tác chăm sóc, điều trị người bệnh tại bệnh viện.

Có thể, người trao máu sẽ không biết giọt máu của mình rồi sẽ đến với ai. Nhưng chính sự không biết ấy càng làm cho nghĩa cử trở nên đẹp đẽ: cho đi không cần biết người nhận là ai, chỉ đơn giản bởi ở đâu đó đang có một người cần.

Những món quà nhỏ, gửi theo một tấm lòng lớn

Sau hoạt động hiến máu, Ban lãnh đạo và các hội viên CLB tiếp tục đến thăm hỏi, động viên và trao 20 suất quà tại khoa điều trị bệnh nhi và Trung tâm Hemophilia, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương.

Ông Phan Quốc Vương - Phó Chủ tịch CLB trao quà cho bệnh nhân khó khăn

Những bệnh nhân mà đoàn gặp là các em nhỏ đang phải điều trị bệnh, trong đó có những em là đồng bào dân tộc thiểu số, đến từ những vùng sâu, vùng xa. Với các em và gia đình, hành trình chữa bệnh không chỉ là cuộc chiến với bệnh tật mà còn đi kèm nhiều nỗi lo về chi phí, thời gian và cuộc sống phía trước.

Mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng có thể chưa đủ để làm vơi đi những nhọc nhằn của một gia đình có người bệnh. Nhưng điều đáng quý nằm ở sự hiện diện của những người trao quà – những cái nắm tay, lời hỏi thăm và sự động viên được gửi đến đúng lúc.

Bởi đôi khi, điều một người đang khó khăn cần nhất không chỉ là một khoản hỗ trợ, mà là cảm giác mình không bị bỏ lại phía sau.

Kinh phí thực hiện chương trình được hình thành từ sự đóng góp tự nguyện của các hội viên CLB, với tinh thần mỗi người ủng hộ một ngày lương, cùng toàn bộ số tiền bồi dưỡng hiến máu mà các thành viên nhận được. Từ những phần đóng góp riêng lẻ, một hoạt động chung đã được hình thành; từ những tấm lòng cá nhân, một vòng tròn sẻ chia được nối dài.

Nghĩa tình trong ngày Tết Độc lập

Quốc khánh 2/9 không chỉ là dịp để mỗi người Việt Nam cùng nhìn về những giá trị lớn lao của độc lập, tự do và hòa bình, mà cũng là thời điểm để chúng ta thêm trân trọng cuộc sống bình yên đang có.

Trong dòng chảy ấy, những hoạt động thiện nguyện, dù lớn hay nhỏ, càng có ý nghĩa khi được bắt đầu từ sự tự nguyện và chân thành.

Ông Phan Hồng Thuỷ - Trao quà cho các em nhỏ là bệnh nhân nhi có hoàn cảnh khó khăn

Với CLB Doanh nhân họ Phan Miền Bắc và Thân hữu, những giọt máu được trao đi và những phần quà được gửi đến người bệnh không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất. Đó còn là cách những người làm kinh doanh thể hiện trách nhiệm xã hội, gìn giữ truyền thống tương thân tương ái và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

Giữa không khí rộn ràng của Tết Độc lập, có những người đón Quốc khánh trong niềm vui đoàn tụ; cũng có những em nhỏ vẫn đang nằm trên giường bệnh, mong từng ngày được khỏe mạnh để trở về nhà, trở lại trường học.

Và vì thế, một giọt máu được trao đi, một món quà được gửi tặng, một lời động viên đúng lúc… đôi khi chính là cách giản dị nhất để nói với những người đang khó khăn rằng: giữa cuộc đời này, họ vẫn luôn nhận được sự yêu thương và sẻ chia.

Đó cũng là cách truyền thống “lá lành đùm lá rách” được tiếp nối – không bằng những lời nói lớn lao, mà bằng những hành động cụ thể, âm thầm và đầy nghĩa tình.

Một số hình ảnh tại chương trình:





