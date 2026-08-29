Xử lý nhanh đám cháy gara ô tô tại phường Từ Liêm

ANTD.VN - Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - CATP Hà Nội vừa nhanh chóng khống chế, dập tắt một đám cháy xảy ra tại khu nhà xưởng đang được sử dụng làm gara sửa chữa ô tô trên đường Lê Quang Đạo, phường Từ Liêm, Hà Nội.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - CATP Hà Nội vừa nhanh chóng khống chế, dập tắt một đám cháy lớn xảy ra tại khu nhà xưởng đang được sử dụng làm gara sửa chữa ô tô trên đường Lê Quang Đạo, phường Từ Liêm, Hà Nội.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h30 ngày 29-8, Trung tâm Thông tin chỉ huy 114 - Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo của người dân về vụ cháy xảy ra tại khu nhà xưởng trên đường Lê Quang Đạo, phường Từ Liêm.

Lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH đã nhanh chóng phối hợp xử lý đám cháy

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm chỉ huy 114 đã khẩn trương điều động Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 16 tiếp cận hiện trường, đồng thời huy động các đơn vị chữa cháy địa bàn giáp ranh cùng nhiều phương tiện chuyên dụng đến chi viện.

Thời điểm lực lượng chức năng có mặt, đám cháy được xác định xảy ra bên trong khu nhà xưởng đang sử dụng làm gara sửa chữa ô tô. Do bên trong chứa nhiều vật liệu, thiết bị và các chất dễ bắt cháy, ngọn lửa nhanh chóng phát triển mạnh, tạo thành những cột khói đen cao hàng chục mét, bao trùm một khu vực rộng.

Trước diễn biến phức tạp của đám cháy, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH nhanh chóng triển khai đội hình, tổ chức phun nước dập lửa, khoanh vùng, không để cháy lan sang các khu vực và công trình lân cận.

Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, đến khoảng 15h15 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Lực lượng chữa cháy tiếp tục phun nước làm mát, xử lý các khu vực có nguy cơ cháy trở lại và tổ chức kiểm tra hiện trường.

Việc nhanh chóng huy động lực lượng, phương tiện của Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 16 cùng các đơn vị địa bàn giáp ranh đã góp phần hạn chế nguy cơ cháy lan, bảo đảm an toàn cho các công trình và khu dân cư xung quanh.

Hiện cơ quan chức năng đang tổ chức khám nghiệm hiện trường, thống kê thiệt hại và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Vụ cháy một lần nữa cho thấy nguy cơ mất an toàn PCCC tại các khu nhà xưởng, cơ sở sửa chữa ô tô - nơi thường xuyên tập trung phương tiện, máy móc, nhiên liệu, dầu mỡ và nhiều vật liệu dễ cháy. Đặc biệt, khi xảy ra sự cố, nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời, đám cháy có thể nhanh chóng phát triển, gây thiệt hại lớn về tài sản và đe dọa an toàn tính mạng.

Đây cũng là vụ cháy nhà xưởng thứ ba liên tiếp xảy ra trên địa bàn thành phố trong thời gian gần đây. Trước thực tế trên, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, rà soát các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhà xưởng, gara sửa chữa ô tô; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, thiếu sót và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an toàn PCCC.Cùng với sự chủ động của lực lượng chức năng, các chủ cơ sở cần thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, nguồn nhiệt, khu vực chứa nhiên liệu, vật liệu dễ cháy; trang bị đầy đủ phương tiện chữa cháy tại chỗ và xây dựng phương án xử lý sự cố, qua đó hạn chế thấp nhất nguy cơ cháy, nổ và thiệt hại khi sự cố xảy ra.