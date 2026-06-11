"Nhiệt huyết Petrovietnam" lan tỏa nghĩa cử cao đẹp vì cộng đồng

ANTD.VN - Ngày 10/6, tại trụ sở Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), Đoàn Thanh niên Petrovietnam đã phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2026 với chủ đề "Nhiệt huyết Petrovietnam".

Chương trình đã thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, công nhân viên, đoàn viên, thanh niên trong toàn Tập đoàn, qua đó tiếp tục khẳng định tinh thần trách nhiệm xã hội và truyền thống "Nghĩa tình" của người lao động Petrovietnam.

Phát biểu phát động chương trình, đồng chí Phạm Đăng An - Bí thư Đoàn Thanh niên Petrovietnam nhấn mạnh, trong không khí thi đua sôi nổi của tuổi trẻ cả nước hướng tới Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026, chương trình hiến máu tình nguyện "Nhiệt huyết Petrovietnam" được tổ chức với mong muốn lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa những giá trị nhân văn, tinh thần sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng.

Bí thư Đoàn Thanh niên Petrovietnam Phạm Đăng An phát biểu phát động chương trình.

Theo đồng chí Phạm Đăng An, hiến máu tình nguyện là một nghĩa cử cao đẹp, thể hiện truyền thống nhân ái của dân tộc Việt Nam, tinh thần "thương người như thể thương thân", trách nhiệm với cộng đồng và tình yêu thương giữa con người với con người. Mỗi đơn vị máu được hiến tặng không chỉ góp phần cứu sống những bệnh nhân đang cần truyền máu trong thời khắc nguy cấp mà còn mang theo niềm hy vọng, sự sẻ chia và tình người trong cuộc sống.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Petrovietnam Trần Quang Dũng tặng hoa động viên người lao động và cán bộ y tế tham gia Ngày hội hiến máu tình nguyện "Nhiệt huyết Petrovietnam" năm 2026.

Đối với Petrovietnam, chương trình hiến máu tình nguyện còn là hoạt động thiết thực nhằm phát huy giá trị văn hoá "Nghĩa tình" của người lao động, qua đó khẳng định trách nhiệm xã hội, văn hóa sẻ chia và sự đoàn kết của cán bộ, công nhân viên, đoàn viên, thanh niên trong toàn hệ thống. Đây cũng là dịp để tuổi trẻ Petrovietnam thể hiện vai trò tiên phong, xung kích trong các hoạt động vì cộng đồng, góp phần xây dựng hình ảnh người lao động Petrovietnam giàu trách nhiệm, nhân văn và luôn sẵn sàng cống hiến cho xã hội.

Bí thư Đoàn Thanh niên Petrovietnam Phạm Đăng An cho biết, trong những năm qua, công tác an sinh xã hội, các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng luôn được Đoàn Thanh niên Tập đoàn xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Đây không chỉ là môi trường để đoàn viên, thanh niên rèn luyện bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến, mà còn góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của văn hóa Petrovietnam. Trong đó, phong trào hiến máu nhân đạo đã trở thành nét đẹp thường niên, nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo cán bộ, công nhân viên, đoàn viên, thanh niên toàn Tập đoàn.

Người lao động Petrovietnam tích cực hưởng ứng chương trình hiến máu nhân đạo.

Từ sáng sớm, khu vực tiếp nhận đăng ký hiến máu đã trở nên nhộn nhịp với hàng dài người tham gia làm thủ tục, khám sàng lọc sức khỏe và chờ đến lượt hiến máu.

Sự tham gia đông đảo của cán bộ, người lao động không chỉ cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của chương trình mà còn phản ánh rõ nét tinh thần trách nhiệm cộng đồng đã trở thành một phần trong văn hóa doanh nghiệp của Petrovietnam. Những người lao động đã tham gia hiến máu nhiều lần chia sẻ rằng, mỗi lần trao đi những giọt máu hồng là thêm một cơ hội mang lại sự sống cho người bệnh, đồng thời cảm thấy tự hào khi được đóng góp một phần nhỏ bé cho xã hội. Đặc biệt, sự hiện diện và tham gia trực tiếp của các đồng chí lãnh đạo Tập đoàn cùng lực lượng đoàn viên, thanh niên đã tạo nên bầu không khí sôi nổi, truyền cảm hứng và khích lệ tinh thần nhân ái trong toàn thể người lao động.

Phó Tổng Giám đốc Petrovietnam Phan Tử Giang hưởng ứng chương trình "Nhiệt huyết Petrovietnam".

Cán bộ, người lao động Petrovietnam tích cực hưởng ứng chương trình.

Những đơn vị máu được tiếp nhận tại chương trình sẽ góp phần bổ sung nguồn máu dự trữ phục vụ công tác cấp cứu và điều trị tại các cơ sở y tế, nhất là trong bối cảnh nhu cầu máu cho người bệnh luôn ở mức cao. Quan trọng hơn, chương trình đã góp phần lan tỏa thông điệp về lòng nhân ái và trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với cộng đồng.

Ngày hội hiến máu tình nguyện "Nhiệt huyết Petrovietnam" năm 2026 tiếp tục khẳng định vai trò xung kích của Đoàn Thanh niên Petrovietnam trong việc tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng. Thông qua sự phối hợp hiệu quả với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, chương trình không chỉ mang lại những giá trị thiết thực cho xã hội mà còn góp phần bồi đắp, lan tỏa sâu rộng văn hóa "Nghĩa tình" của Petrovietnam, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, sẻ chia và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Petrovietnam đối với đất nước và cộng đồng.