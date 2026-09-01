Lắng nghe tiếng dân, giải quyết điểm "nóng" giao thông nơi "đại công trường"

ANTD.VN - Công an xã Tam Hưng, Hà Nội đã phối hợp tổ chức Hội nghị lắng nghe ý kiến nhân dân, tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về an toàn giao thông đường bộ nơi có các tuyến đường phức tạp về an toàn giao thông khi các dự án trọng điểm đang thi công trên địa bàn xã. Đây là nhịp cầu nối trực tiếp để lực lượng công an xã thấu hiểu, sẻ chia và giải quyết những bức xúc của người dân tại một trong những địa bàn có tình hình giao thông "nóng" hiện nay...

"Oằn mình" cõng 1.500 lượt xe tải mỗi ngày

Theo khảo sát thực tế, chỉ riêng tuyến đường liên thôn Vĩnh Dụ – Bạch Đa (kết nối Tỉnh lộ 427 với trục đường Cienco 5) hiện phải gồng gánh khoảng 1.500 lượt xe tải trọng lớn lưu thông mỗi ngày. Hoàng loạt "siêu dự án" thi công kéo theo sự bùng nổ của các phương tiện chuyên chở vật liệu xây dựng...



Lưu lượng lớn của các loại xe "siêu trường, siêu trọng" phục vụ thi công các dự án lớn trên địa bàn xã Tam Hưng

Tình trạng xe chạy tốc độ cao diễn ra thường xuyên. Đặc biệt, việc các tài xế lạm dụng còi hơi vào ban đêm, làm bụi bặm bay mịt mù, gây tiếng ồn đinh tai và đe dọa trực tiếp đến kết cấu các công trình hạ tầng giao thông nông thôn đã trở thành nỗi ám ảnh thường trực, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của nhân dân.

Tuyên truyền gắn liền với lắng nghe

Đứng trước những thách thức đó, Công an xã Tam Hưng đã tham mưu chính quyền địa phương tổ chức "diễn đàn" để lắng nghe ý kiến nhân dân. Phát biểu khai mạc hội nghị tại thôn Bạch Đa, Trung tá Ngô Văn Bảo – Phó trưởng Công an xã Tam Hưng thông tin và đánh giá chi tiết về tình hình trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn. Trung tá Ngô Văn Bảo tập trung phổ biến các quy định pháp luật thiết yếu, phân tích các hành vi vi phạm thường gặp và trang bị cho bà con những kỹ năng cần thiết để bảo đảm an toàn khi lưu thông qua các khu vực thi công phức tạp.

Trung tá Ngô Văn Bảo – Phó trưởng Công an xã Tam Hưng phát biểu tại hội nghị lắng nghe ý kiến nhân dân

Lực lượng công an xã cũng đặc biệt nhấn mạnh vai trò nòng cốt của các bậc phụ huynh trong việc quản lý và giáo dục con em đang ở độ tuổi học sinh. Các quy tắc an toàn được quán triệt nghiêm ngặt: Tuyệt đối không giao phương tiện cho người chưa đủ điều kiện điều khiển; chấp hành nghiêm quy định đội mũ bảo hiểm; không phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách, đánh võng và luôn phải chú ý quan sát tại các nút giao thông.

Tại hội nghị đại diện các hộ dân thôn Bạch Đa đưa ra hàng loạt ý kiến thiết thực, tập trung vào những lo ngại sâu sắc về sự an toàn của cộng đồng và con trẻ khi hàng ngày phải đối mặt với dòng xe tải nườm nượp.

Biến kiến nghị thành giải pháp thực tiễn

Từ những phản ánh trực tiếp của người dân, đại diện chính quyền và lực lượng chức năng đã ghi nhận và thống nhất các phương án xử lý cụ thể. Theo đó, giải pháp trước mắt được đề xuất là kiến nghị cơ quan có thẩm quyền cắm biển hạn chế xe tải trọng lớn trên một số tuyến đường dân sinh trọng yếu và sớm điều chỉnh lại giới hạn tốc độ lưu thông...

Nhiều ý kiến phản ánh của nhân dân được đưa ra và giải quyết ngay tại hội nghị

Đồng thời, để đảm bảo an toàn cho học sinh, các phương án phân luồng, tăng cường nhân sự cảnh báo tại khu vực trường học trong giờ cao điểm cũng được đưa ra thảo luận.

Về phía các nhà thầu và đơn vị thi công, chính quyền địa phương yêu cầu ký cam kết thực hiện nghiêm túc biện pháp che chắn vật liệu, thường xuyên tưới nước rửa đường nhằm giảm thiểu triệt để tình trạng khói bụi, tiếng ồn phát sinh trong quá trình xây dựng.

Hội nghị tại thôn Bạch Đa cho thấy hiệu quả của việc đối thoại trực tiếp, thẳng thắn giữa người dân và chính quyền cơ sở. Những giải pháp được đúc kết từ thực tiễn kỳ vọng sẽ sớm được triển khai, góp phần hạ nhiệt "điểm nóng" giao thông, đảm bảo môi trường sống an toàn cho người dân.