Lan tỏa giá trị văn hóa - thể thao tại "Pickleball Văn hóa Việt 2026"

ANTD.VN - Diễn ra trong hai ngày 26 và 27-9, Giải Pickleball Văn hóa Việt 2026 do Báo Văn Hóa tổ chức không chỉ kết nối thể thao mà còn lan tỏa những giá trị văn hóa, thiết thực chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11).

Ngày 15-9, tại Hà Nội, Báo Văn Hóa (cơ quan của Bộ VHTTDL) tổ chức họp báo công bố Giải Pickleball Văn hóa Việt 2026.

Giải do Báo Văn Hóa phối hợp với Công ty Cổ phần Diamond Communication và Công ty Cổ phần V-Global Holdings tổ chức từ 26 đến 27-9 tại sân Dai Kim Pickleball Complex (phường Định Công, Hà Nội), nhằm chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11) và hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập Báo Văn Hóa (28-3-1957 / 28-3-2027).

Ông Nguyễn Anh Vũ - Tổng Biên tập Báo Văn Hóa, Trưởng BTC phát biểu giới thiệu về giải đấu



Phát biểu tại họp báo, ông Nguyễn Anh Vũ - Tổng Biên tập Báo Văn Hóa, Trưởng BTC giải, cho biết pickleball là môn thể thao mới du nhập vào Việt Nam nhưng đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm, yêu thích của đông đảo người dân. Sự phát triển mạnh mẽ của pickleball thời gian qua cho thấy sức lan tỏa của môn thể thao này.

Trưởng BTC giải Nguyễn Anh Vũ cho biết việc tổ chức Giải Pickleball Văn hóa Việt 2026 cũng nhằm góp phần thực hiện chủ trương lan tỏa tinh thần rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe nhân dân. Qua đó, khuyến khích mỗi người lựa chọn một môn thể thao phù hợp, yêu thích để tập luyện thường xuyên, hình thành lối sống năng động, lành mạnh.

Cùng với đó, ban tổ chức hướng tới một sân chơi thể thao bổ ích, góp phần kết nối những người yêu thích pickleball, lan tỏa các giá trị văn hóa, tinh thần thể thao trong cộng đồng, và xây dựng giải đấu trở thành sự kiện thường niên.

Ở mùa giải đầu tiên, giải thu hút gần 300 vận động viên tham gia, tranh tài các hạng mục: Lãnh đạo, Văn nghệ sĩ - Truyền thông và Phong trào, hứa hẹn mang đến những trận đấu hấp dẫn, sôi nổi và tạo dấu ấn đối với cộng đồng người yêu thích pickleball.

Đại diện ban tổ chức, vận động viên, đơn vị đồng hành... chia sẻ tại họp báo

Giải Pickleball Văn hóa Việt 2026 hứa hẹn mang đến nhiều cảm xúc đáng nhớ cho những người tham gia

Tại mỗi nội dung, ban tổ chức trao 1 giải Vô địch (40 triệu đồng, cúp, huy chương và chứng nhận); 1 giải hạng Nhì: (20 triệu đồng, huy chương và chứng nhận); 2 giải đồng hạng Ba (10 triệu đồng/giải, huy chương và chứng nhận). Tổng tiền thưởng của giải là 240 triệu đồng.

Đặc biệt trong thời gian diễn ra giải, các hoạt động tại Không gian Văn hóa Việt dự kiến được tổ chức song song với hoạt động thi đấu, gồm khu vực check-in, Trạm dừng chân Văn hóa, khu trải nghiệm văn hóa, trò chơi tương tác và các gian hàng giới thiệu sản phẩm của đơn vị đồng hành, tài trợ.

Không gian này góp phần tăng cường trải nghiệm cho vận động viên, khách mời và khán giả; đồng thời tạo điều kiện để các cơ quan, doanh nghiệp và đối tác đồng hành giới thiệu hình ảnh, sản phẩm, dịch vụ, kết nối với cộng đồng trong một sự kiện thể thao, văn hóa giàu bản sắc.