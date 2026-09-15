Không phải Chanathip, đây là cái tên ĐT Việt Nam cần lưu tâm khi tái ngộ Thái Lan

ANTD.VN - Jude Soonsup-Bell là một trong những nét mới đáng chú ý nhất trong đội hình Thái Lan chuẩn bị tái đấu ĐT Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026. Từng được đào tạo tại Chelsea, khoác áo Tottenham và có thời gian thi đấu tại Tây Ban Nha, tiền đạo sinh ra ở Anh đang được kỳ vọng tạo ra khác biệt cho "Voi chiến".

Danh sách 23 cầu thủ vừa được công bố ít nhiều cho thấy diện mạo của Thái Lan đã có nhiều thay đổi so với hai lần gần nhất chạm trán Việt Nam. Đó là sự xuất hiện trở lại của Chanathip, của Supachok hay đặc biệt là cầu thủ từng được đào tạo ở lò Chelsea là Jude Soonsup-Bell.

Từ Chelsea đến đội tuyển Thái Lan

Jude Soonsup-Bell sinh ra tại Anh và sở hữu chiều cao 1m86. Tiền đạo này trưởng thành từ hệ thống đào tạo trẻ của Chelsea, trước khi ký hợp đồng ngắn hạn với Tottenham. Anh cũng từng sang Tây Ban Nha thi đấu tại giải hạng 2.

Không phải Chanathip, đây mới là cái tên ĐT Việt Nam cần lưu tâm khi tái ngộ Thái Lan

Hiện Soonsup-Bell khoác áo Port FC của Thái Lan. Việc được HLV Anthony Hudson triệu tập lên đội tuyển quốc gia mở ra cơ hội để cầu thủ này lần đầu thử sức trong một trận đấu lớn với ĐT Việt Nam.

Điểm đáng chú ý ở Soonsup-Bell không chỉ nằm ở xuất thân bóng đá Anh hay thể hình. Là một cầu thủ tấn công đa năng, Jude được đánh giá cao ở khả năng di chuyển không bóng và cách tìm kiếm khoảng trống trong vòng cấm.

Soonsup-Bell có thể chơi như một trung phong, nhưng cũng sẵn sàng di chuyển rộng, lùi xuống hoặc hoạt động ở vai trò hộ công để kết nối với các đồng đội. Mùa giải 2023/24 tại Premier League 2, Soonsup-Bell ghi 10 bàn và có 6 đường kiến tạo, những con số khá thuyết phục cho thấy đây là một cái tên mà hàng thủ của HLV Kim Sang-sik phải đặc biệt lưu tâm, thay vì chỉ tập trung vào những ngôi sao đã thành danh là Chanathip hay Supachok.

Thái Lan cố gắng thay đổi sau những lần thua Việt Nam

Sự xuất hiện của Soonsup-Bell càng đáng chú ý đặt trong bối cảnh Thái Lan đang có những thay đổi đáng kể về lực lượng.

Ở chung kết AFF Cup 2024, nơi Thái Lan thua Việt Nam với tổng tỉ số 3-5 sau hai lượt trận, chỉ còn 10 cầu thủ trong danh sách gần nhất của HLV Hudson. Còn ở lần gần nhất hai đội gặp nhau, khi Thái Lan thua Việt Nam với tỉ số 2-4, chỉ có 8 cầu thủ tiếp tục được ông Hudson lựa chọn cho FIFA ASEAN Cup 2026.

Đây là sự thay đổi đáng kể về mặt nhân sự, cho thấy Thái Lan nỗ lực làm mới để tránh tái diễn sự thất thế trước Việt Nam. Việc giải đấu lần này nằm trong lịch FIFA Days giúp HLV Hudson có điều kiện lựa chọn lực lượng thuận lợi hơn, khi các CLB phải nhả cầu thủ cho đội tuyển quốc gia.

Vì những lý do đó, trận tái đầu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan ở FIFA ASEAN Cup 2026 sắp tới sẽ càng đáng chờ đợi hơn bao giờ hết.