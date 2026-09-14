Chanathip trở lại cùng Thái Lan quyết đấu Việt Nam

ANTD.VN - HLV Hudson gọi đội trưởng Chanathip Songkrasin trở lại tuyển lĩnh xướng tuyển Thái Lan, sẵn sàng cho trận tranh vé chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 với Việt Nam.

Chiều 14-9, HLV Anthony Hudson công bố danh sách 23 cầu thủ Thái Lan tham dự FIFA ASEAN Cup 2026 tại Indonesia.

Đáng chú ý là sự trở lại của tiền vệ đội trưởng 33 tuổi Chanathip Songkrasin - người được mệnh danh "Messi Thái", từng 3 lần giành chức vô địch AFF Cup và 2 huy chương vàng SEA Games.

Chanathip trở lại tuyển Thái Lan dự FIFA ASEAN Cup 2026

Ở hai kỳ AFF Cup gần nhất (2024, 2026), Chanathip không lên tuyển. Anh chỉ tham gia chiến dịch vòng loại Asian Cup 2027. Tuy nhiên với FIFA ASEAN Cup 2026 - giải Đông Nam Á đầu tiên do FIFA tổ chức, anh được HLV Hudson triệu tập trở lại trong bối cảnh tuyển Thái Lan cần tăng cường sức mạnh và kinh nghiệm thi đấu.

So với danh sách sơ bộ 55 cầu thủ, chỉ Chanathip trở lại, trong khi hai cầu thủ kỳ cựu là tiền vệ Theerathon Bunmathan (36 tuổi) và tiền đạo Teerasil Dangda (38 tuổi) không được điền tên. Hai cầu thủ chủ chốt là tiền đạo Suphanat Mueanta và tiền vệ Thanawat Suengchitthawon cũng không thể góp mặt vì chấn thương phút chót.

Nếu như Chanathip lĩnh xướng tuyến giữa thì hàng thủ dựa vào Nicholas Mickelson - hậu vệ Thái kiều đang chơi cho CLB SV Elversberg ở giải hạng 2 nước Đức.

HLV Hudson chọn 3 thủ môn tốt nhất của Thái Lan hiện nay tại là Kampol Pathomakkakul, Patiwat Khammai và Saranon Anuin, bên cạnh 3 tiền đạo gồm Jude Soonsup-Bell, Supachai Chaided và Teerasak Poeiphimai.

Có thể thấy, Thái Lan đã triệu tập đội hình tốt nhất hiện tại để thực hiện tham vọng vô địch FIFA ASEAN Cup 2026.

Tại bảng B, Thái Lan sẽ đấu Philippines, Pakistan và Việt Nam, trong đó trận gặp Việt Nam ngày 29-9 mang tính quyết định tới ngôi nhất bảng cùng tấm vé dự chung kết. Đội nhất bảng B sẽ gặp nhất bảng A tranh chức vô địch cùng phần thưởng 1 triệu USD.