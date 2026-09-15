Trọng tài VAR trận derby Manchester bị đình chỉ vì sai lầm

ANTD.VN - Trọng tài VAR Matthew Donohue và trợ lý Blake Antrobus bị đình chỉ nhiệm vụ tại Ngoại hạng Anh đến tháng 10, sau sai sót trong tình huống công nhận bàn thắng của Erling Haaland ở trận derby Manchester, nơi Man City hạ MU 1-0.

Quyết định vừa được Trưởng ban trọng tài Anh (Pro Ref) Howard Webb công bố, sau khi thống nhất với các lãnh đạo của cơ quan này.

Theo đó, Donohue, 37 tuổi, sẽ không được phân công làm VAR ở các trận đấu Ngoại hạng Anh trong thời gian tới. Ông cũng không có tên trong danh sách làm nhiệm vụ ở vòng đấu cúp Liên đoàn Anh diễn ra giữa tuần này. Trong khi đó, trợ lý VAR Blake Antrobus cũng bị gạch tên khỏi danh sách phân công tại Ngoại hạng Anh cho đến ít nhất sau ngày 6-10.

Trọng tài Matthew Donohue (Ảnh: Sun Sport)

Đây là hệ quả trực tiếp từ sai sót gây tranh cãi trong trận derby Manchester giữa Man Utd và Man City trên sân Old Trafford ngày 13-9.

Tình huống xảy ra ở phút 60, khi Man City đang chơi thiếu người sau thẻ đỏ của Phil Foden từ phút 23.

Ban đầu, trợ lý trọng tài phất cờ báo việt vị đối với Erling Haaland và bàn thắng không được công nhận. Sau khi VAR kiểm tra, ông Donohue xác định tiền đạo Man City vẫn đứng trên hậu vệ Patrick Dorgu của Man Utd và đề nghị trọng tài chính Michael Oliver công nhận bàn thắng.

Man City vượt lên dẫn 1-0 và đây cũng là bàn thắng quyết định trận derby.

Ban trọng tài Anh đã thừa nhận sai lầm khi công nhận bàn thắng của Haaland (Ảnh: Sun Sport)

Tuy nhiên, vấn đề không nằm ở vị trí của Haaland mà ở Enzo Fernandez. Tiền vệ Man City đứng ở vị trí việt vị khi lao vào đón quả tạt trước khi Haaland dứt điểm. Fernandez không chạm bóng, nhưng hành động di chuyển về phía bóng được cho là có khả năng tác động tới quá trình phòng ngự của Lisandro Martinez.

Ngay sau trận đấu, Pro Ref thừa nhận cách xử lý công nhận bàn thắng của Haaland là sai.

Cơ quan quản lý trọng tài Anh cho biết VAR "đã không nhận ra tác động rõ ràng từ vị trí việt vị của Enzo và lẽ ra phải khuyến nghị trọng tài chính xem lại màn hình trên sân". Pro Ref đồng thời gửi lời xin lỗi tới Man Utd.

Sai sót này cuối cùng dẫn tới quyết định đình chỉ Donohue và Antrobus. Ông Donohue từng có kinh nghiệm làm VAR tại Ngoại hạng Anh trước khi được phân công cho derby Manchester.

Trong khi đó, tổ trọng tài chính điều hành trận derby Manchester không phải chịu án đình chỉ tương tự. Michael Oliver cùng hai trợ lý Stuart Burt và Tim Wood vẫn được phép làm nhiệm vụ ở vòng 5 Ngoại hạng Anh cuối tuần này.