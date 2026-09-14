Trung vệ cao gần 1m90 chính thức là công dân Việt Nam, chờ ngày cống hiến cho ĐTQG

ANTD.VN - Trung vệ Việt kiều Mỹ - Kyle Colonna, hiện khoác áo Thể Công Viettel, đã chính thức trở thành công dân Việt Nam với tên Lương Chí Khải. Cột mốc này giúp cầu thủ sinh năm 1999 tiến thêm một bước trên hành trình hiện thực hóa mong muốn khoác áo đội tuyển Việt Nam.

Sáng 14-9, tại Sở Tư pháp thành phố Hà Nội, Lễ trao Quyết định của Chủ tịch nước về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với Kyle Colonna được tổ chức. Từ thời điểm này, trung vệ Việt kiều Mỹ chính thức mang tên Việt Nam Lương Chí Khải.

Trong ngày đặc biệt, Lương Chí Khải đã hát Quốc ca Việt Nam. Trung vệ của Thể Công Viettel không giấu được niềm vui khi chính thức hoàn tất cột mốc có ý nghĩa trọng đại này.

Lương Chí Khải (áo dài đen) chính thức là công dân Việt Nam, chờ ngày khoác áo đội tuyển quốc gia (Ảnh: TCVT)

"Xin cảm ơn tất cả mọi người đã góp phần giúp ngày đặc biệt này trở thành hiện thực. Tôi rất vinh dự khi chính thức trở thành công dân Việt Nam sau khi nhập quốc tịch. Tôi rất háo hức trước những cơ hội đang chờ đón ở phía trước", Lương Chí Khải chia sẻ.

Sinh năm 1999 tại Mỹ, Lương Chí Khải có bố là người Mỹ và mẹ là người Việt Nam. Trung vệ này sở hữu chiều cao 1m88, có lợi thế về thể hình và sở hữu phong cách thi đấu hiện đại, chắc chắn.

Tháng 8-2024, anh từ Mỹ trở về Việt Nam và bắt đầu hành trình thi đấu tại V-League cùng Hà Nội FC trước khi chuyển sang Thể Công Viettel.

Tại đội bóng áo lính, trung vệ Việt kiều ngày càng có được vị trí ổn định trong đội hình. Mùa giải 2025/26, anh ra sân 24 trận tại V-League và ghi 1 bàn.

Chí Khải tự tin hát Quốc ca Việt Nam (Ảnh: TCVT)

Bước sang mùa giải 2026/27, Lương Chí Khải tiếp tục được HLV Thể Công Viettel sử dụng thường xuyên. Ngay ở trận ra quân, trung vệ sinh năm 1999 đã ghi bàn, góp phần giúp đội bóng giành chiến thắng 2-0 trước CLB Đồng Nai.

Việc có quốc tịch Việt Nam chưa đồng nghĩa Chí Khải lập tức đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Hồ sơ của cầu thủ này sẽ cần được gửi tới FIFA để xác minh tư cách thi đấu quốc tế.

Chỉ sau khi FIFA xác nhận đủ điều kiện, Lương Chí Khải mới có thể được xem xét triệu tập vào đội tuyển Việt Nam, tùy vào phong độ thi đấu cũng như mong muốn bổ sung cầu thủ của HLV Kim Sang-sik.