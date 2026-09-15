Đại tá Nguyễn Tiến Đạt thăm Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, động viên CLB Công an Hà Nội

ANTD.VN - Sự quan tâm sát sao của Chủ tịch CLB và Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, cũng như sự cổ vũ của kiều bào mang đến nguồn động lực to lớn để thầy trò HLV Alexandre Polking tự tin bước vào trận đấu với chủ nhà Gamba Osaka (Nhật Bản) tại vòng bảng Cúp C1 châu Á 2026/27.

Trước thềm trận mở màn lịch sử tại đấu trường AFC Champions League Elite - Cúp C1 châu Á 2026/27, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt – Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Chủ tịch CLB Công an Hà Nội dẫn đầu đoàn công tác đã thăm, làm việc tại Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka (Nhật Bản), và động viên tinh thần tập thể đội bóng.

Tại buổi tiếp, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Osaka Nguyễn Trường Sơn đánh giá cao ý nghĩa chuyến du đấu của CLB Công an Hà Nội – đại diện ưu tú của bóng đá Thủ đô và lực lượng Công an nhân dân Việt Nam tại giải đấu cấp CLB danh giá nhất châu lục; đồng thời khẳng định cơ quan đại diện ngoại giao sẽ luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để tiếp sức cho đội bóng thi đấu thành công.

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt – Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Chủ tịch CLB Công an Hà Nội thăm và làm việc với Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka (Ảnh: CAHN FC)

Sự quan tâm sát sao của đồng chí Chủ tịch CLB và Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka chính là nguồn động lực tinh thần to lớn để thầy trò HLV Alexandre Polking tự tin bước vào trận đối đầu Gamba Osaka vào lúc 17h hôm nay 15-9 trên sân vận động Panasonic Suita.

Trước đó, ngày 13-9, đại diện CLB Công an Hà Nội đã tham dự buổi gặp gỡ, giao lưu ý nghĩa cùng Tổng lãnh sự quán Việt Nam và đại diện kiều bào tại Osaka.

Tại buổi gặp, Tổng lãnh sự Nguyễn Trường Sơn cùng đại diện cộng đồng kiều bào đã gửi lời thăm hỏi, động viên tinh thần toàn thể thành viên CLB Công an Hà Nội trước thềm trận gặp Gamba Osaka.

Lãnh đạo Tổng lãnh sự quán bày tỏ niềm tự hào khi một đại diện của bóng đá Thủ đô và lực lượng Công an nhân dân thi đấu tại Nhật Bản, đồng thời chúc đội bóng thi đấu tự tin, và đạt kết quả tốt nhất.

Thay mặt CLB, Phó Giám đốc điều hành Nguyễn Văn Việt trân trọng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm chu đáo của Tổng lãnh sự quán và tình cảm nồng hậu của bà con kiều bào vùng Kansai.

Toàn đội khẳng định sẽ nỗ lực thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo và niềm tự hào của người hâm mộ quê nhà cũng như đồng bào tại Nhật Bản.

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt – Phó Giám đốc CATP Hà Nội, Chủ tịch CLB Công an Hà Nội (bên trái) trực tiếp có mặt thăm hỏi, động viên và giao nhiệm vụ cho toàn đội (Ảnh: CAHN FC)

Cầu thủ Công an Hà Nội hứng khởi tập luyện trước trận ra quân C1 châu Á (Ảnh: CAHN FC)

Trước đó, vào tối 14-9, trong buổi tập làm quen sân chính thức sân Panasonic Suita, thầy trò HLV Alexandre Polking vinh dự được đón Đại tá Nguyễn Tiến Đạt – Phó Giám đốc CATP Hà Nội, Chủ tịch CLB trực tiếp có mặt thăm hỏi, động viên và giao nhiệm vụ cho toàn đội.

Sự hiện diện kịp thời và những lời khích lệ từ người đứng đầu đội bóng đã tiếp thêm sự tự tin, và ý chí quyết tâm cao nhất cho các thành viên.