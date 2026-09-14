"U23 Việt Nam muốn tiến sâu nhất có thể tại ASIAD 2026"

ANTD.VN - HLV trưởng Đinh Hồng Vinh khẳng định U23 Việt Nam sẽ vào giải với quyết tâm cao nhất, nỗ lực tiến sâu nhất có thể và trước mắt là vượt qua vòng bảng ASIAD 2026.

“Chúng tôi luôn hướng đến việc đi xa nhất có thể. Tôi và các học trò sẽ nỗ lực tối đa qua từng trận đấu, luôn tôn trọng đối thủ và thi đấu hết mình để giành kết quả tốt nhất. Mục tiêu quan trọng đầu tiên là phải vượt qua vòng bảng, sau đó sẽ tiếp tục nỗ lực tiến sâu hơn nữa tại giải đấu", HLV Đinh Hồng Vinh nhấn mạnh tại họp báo bảng C môn bóng đá nam Đại hội Thể thao châu Á - ASIAD 2026.

HLV Đinh Hồng Vinh (bên phải) tại họp báo bảng C môn bóng đá nam ASIAD 2026 ngày 14-9 (Ảnh: VFF)

Tại Á vận hội lần này, U23 Việt Nam không sử dụng cầu thủ quá tuổi dù điều lệ giải cho phép U23+3. Một số cầu thủ trong độ tuổi U23 cũng không góp mặt, điển hình là Vua phá lưới U23 châu Á, ASEAN Cup Nguyễn Đình Bắc; hay chấn thương phải rút lui phút chót như Công Phương.

Dù vậy, với đội hình trẻ tiềm năng, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh vẫn đặt quyết tâm cao, vượt qua bảng đấu được đánh giá là khó khăn.

Tại bảng C môn bóng đá nam ASIAD 2026, U23 Việt Nam lần lượt gặp Kuwait (15-9), Philippines (18-9) và Uzbekistan (22-9), để tranh 2 vé vào tứ kết dành cho đội nhất nhì bảng.

Để chuẩn bị cho trận ra quân, sáng 14-9, ban huấn luyện và các cầu thủ U23 Việt Nam đã có buổi họp chuyên môn, xem băng hình và phân tích các đối thủ tại bảng C. Chiều cùng ngày, đội tham quan sân chính thức Nagoya City Minato nhằm làm quen với không gian thi đấu.