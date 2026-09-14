Lý Đức làm đội trưởng U23 Việt Nam tại ASIAD 2026

ANTD.VN - Trung vệ dày dặn kinh nghiệm Phạm Lý Đức được tín nhiệm đeo băng đội trưởng U23 Việt Nam tại ASIAD 2026, trong khi Cao Văn Bình, Nguyễn Quốc Việt và Nguyễn Thanh Nhàn đảm nhiệm vai trò đội phó.

Ngày 14-9, tức một ngày trước trận ra quân bảng C môn bóng đá nam ASIAD 2026, đội tuyển U23 Việt Nam đã họp nội bộ về chuyên môn cũng như bầu ban cán sự đội.

Theo đó, hậu vệ Phạm Lý Đức được tín nhiệm giữ vai trò đội trưởng, trong khi thủ môn Cao Văn Bình, tiền đạo Nguyễn Quốc Việt và Nguyễn Thanh Nhàn đảm nhiệm vị trí đội phó.

Đội trưởng Lý Đức (thứ 2 từ phải qua) cùng 3 đội phó (Ảnh: VFF)

Lý Đức, 23 tuổi, là cầu thủ kỳ cựu khi từng giành huy chương vàng SEA Games 2025, vô địch U23 Đông Nam Á 2025, hạng ba U23 châu Á 2026; và là thành viên CLB Công an Hà Nội giành Siêu cúp quốc gia 2025, vô địch V-League 2025/26.

Trung vệ cao 1m82 cũng là cầu thủ thường xuyên được đá chính tại các giải chuyên nghiệp quốc gia Việt Nam, trong mùa áo Công an Hà Nội, HAGL và hiện đang khoác áo CLB Công an nhân dân.

Trong khi Văn Bình, Quốc Việt, Thanh Nhàn cũng là những cựu binh của U23 Việt Nam tại các giải khu vực, châu lục thời gian qua.

Tại bảng C môn bóng đá nam ASIAD 2026, Olympic Việt Nam lần lượt gặp Kuwait (15-9), Philippines (18-9) và Uzbekistan (22-9). Mục tiêu trước mắt của Lý Đức cùng đồng đội là vượt qua vòng bảng giành quyền vào tứ kết