Xét tuyển đại học, cao đẳng: 7 lỗi đăng ký nguyện vọng khiến thí sinh mất cơ hội

ANTD.VN - Từ ngày 2/7 đến 17 giờ ngày 14/7/2026, thí sinh bắt đầu đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng trên hệ thống của Bộ GD&ĐT. Điểm cao là lợi thế, nhưng chỉ một vài thao tác sai khi đăng ký nguyện vọng cũng có thể khiến thí sinh mất cơ hội vào ngành mình mong muốn.

Sau khi biết điểm thi tốt nghiệp THPT, nhiều thí sinh bước vào giai đoạn quan trọng không kém kỳ thi: đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học. Đây là lúc điểm số cần đi cùng chiến lược, sự tỉnh táo và thao tác đúng trên hệ thống.

Năm 2026, thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển trực tuyến trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia. Mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp. Nếu đủ điều kiện trúng tuyển nhiều nguyện vọng, thí sinh chỉ được công nhận trúng tuyển ở nguyện vọng cao nhất.

Nói cách khác, hệ thống không xét theo kiểu “đỗ nhiều trường rồi chọn sau”. Thí sinh phải tự quyết định thứ tự ưu tiên ngay từ lúc đăng ký. Vì vậy, điểm cao nhưng đặt sai nguyện vọng, quên minh chứng, đăng ký ngành không đủ điều kiện hoặc không lưu thông tin đúng cách vẫn có thể tự làm giảm cơ hội của mình.

Hình minh họa

Dưới đây là 7 lỗi thí sinh cần tránh ngay trong ngày đầu đăng ký nguyện vọng.

1. Tưởng dữ liệu đăng ký thử vẫn còn giá trị

Đây là lỗi dễ gặp nhất trong ngày đầu đăng ký chính thức.

Trước đó, từ ngày 17/6 đến 21/6, hệ thống đã mở để thí sinh thực hành đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng. Tuy nhiên, đây chỉ là giai đoạn làm thử để thí sinh làm quen thao tác, kiểm tra dữ liệu và phát hiện lỗi. Dữ liệu thực hành đã bị xóa sau khi kết thúc đợt thử nghiệm.

Vì vậy, thí sinh không được nghĩ rằng mình đã đăng ký thử là xong. Tất cả nguyện vọng phải được đăng ký lại từ đầu trong đợt chính thức từ ngày 2/7 đến 17 giờ ngày 14/7/2026.

Việc cần làm ngay là đăng nhập lại hệ thống, kiểm tra mục đăng ký nguyện vọng và tự xác nhận rằng danh sách nguyện vọng hiện tại là danh sách chính thức mình muốn sử dụng để xét tuyển.

Nếu hệ thống chưa có nguyện vọng nào, thí sinh phải nhập lại. Nếu đã nhập, cần kiểm tra từng mã trường, mã ngành, thứ tự ưu tiên và lưu lại đầy đủ.

2. Loay hoay chọn phương thức xét tuyển, trong khi hệ thống xử lý theo mã ngành và dữ liệu

Một điểm mới dễ khiến thí sinh bối rối là năm nay không nên hiểu đăng ký nguyện vọng theo cách “mỗi phương thức là một cuộc đua riêng”.

Theo quy chế tuyển sinh năm 2026, khi đăng ký trên hệ thống, thí sinh thể hiện nguyện vọng bằng thứ tự ưu tiên, mã trường và mã xét tuyển/chương trình đào tạo. Với một chương trình đào tạo có nhiều phương thức xét tuyển, các trường phải quy đổi điểm xét tuyển tương đương giữa các phương thức, tổ hợp để bảo đảm công bằng.

Nói dễ hiểu hơn: nếu một ngành có nhiều phương thức như điểm thi tốt nghiệp THPT, học bạ, đánh giá năng lực, chứng chỉ ngoại ngữ hoặc phương thức kết hợp, thí sinh không nên tự “đoán mò” phương thức nào có lợi nhất nếu trường đã xử lý chung theo mã xét tuyển. Hệ thống và trường sẽ căn cứ dữ liệu hợp lệ của thí sinh để xét theo quy định, bảo đảm quyền lợi theo phương thức phù hợp.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là thí sinh được bỏ qua hồ sơ. Thí sinh vẫn phải kiểm tra xem mình đã có đầy đủ dữ liệu xét tuyển chưa: điểm thi, học bạ, chứng chỉ, kết quả kỳ thi riêng, minh chứng ưu tiên hoặc các điều kiện bổ sung theo đề án tuyển sinh của từng trường.

Lỗi nguy hiểm là nghĩ “hệ thống tự lo hết” rồi không kiểm tra chứng chỉ, không cập nhật minh chứng hoặc không đọc điều kiện riêng của ngành.

3. Xếp nguyện vọng theo khả năng “chắc đỗ” thay vì mức yêu thích

Nhiều thí sinh có điểm khá cao nhưng lại đặt ngành mình thích nhất xuống dưới vì sợ “không chắc đỗ”, còn ngành an toàn hơn đặt lên trên. Đây là cách xếp dễ làm mất cơ hội.

Nguyên tắc cần nhớ: nếu thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển nhiều nguyện vọng, hệ thống chỉ công nhận nguyện vọng cao nhất. Vì vậy, thứ tự nguyện vọng phải phản ánh đúng mức độ mong muốn theo học, không phải thứ tự “chắc đỗ”.

Ví dụ, thí sinh thích ngành A nhất, ngành B là lựa chọn thứ hai, ngành C là phương án an toàn. Nếu đặt ngành C lên nguyện vọng 1 và đủ điểm ngành C, hệ thống sẽ dừng ở ngành C. Khi đó, dù điểm của thí sinh có thể đủ ngành A ở nguyện vọng thấp hơn, cơ hội vào ngành A vẫn không còn.

Cách xếp an toàn hơn là chia nguyện vọng thành ba nhóm:

Nhóm 1: ngành, trường rất yêu thích, có thể điểm chuẩn cao hơn dự đoán.

Nhóm 2: ngành phù hợp năng lực, điểm chuẩn các năm gần với điểm của mình.

Nhóm 3: phương án an toàn hơn, vẫn chấp nhận học nếu trúng tuyển.

Sau đó, trong từng nhóm, hãy xếp theo thứ tự yêu thích thật sự. Đừng đặt một ngành “cho chắc” lên trên ngành mình mong muốn hơn.

4. Đăng ký ngành không đủ điều kiện

Không phải cứ đủ điểm là được xét tuyển mọi ngành.

Một số ngành có điều kiện riêng như ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào, tổ hợp môn bắt buộc, chứng chỉ ngoại ngữ, điểm từng môn, sơ tuyển, điều kiện sức khỏe, năng khiếu, lý lịch hoặc quy định riêng của trường.

Các nhóm ngành đào tạo giáo viên, sức khỏe có cấp giấy phép hành nghề và lĩnh vực pháp luật cần đặc biệt chú ý ngưỡng đầu vào do cơ sở đào tạo công bố. Thí sinh phải theo dõi mốc công bố điểm sàn, điều kiện xét tuyển và điều chỉnh nguyện vọng nếu không đủ điều kiện.

Với ngành đào tạo giáo viên, quy chế năm 2026 còn quy định các chương trình đào tạo giáo viên chỉ xét tuyển thí sinh đăng ký ở các nguyện vọng có thứ tự từ 1 đến 5. Đây là chi tiết rất quan trọng. Nếu thí sinh muốn học sư phạm nhưng đặt ngành này ở nguyện vọng quá thấp, có thể tự làm mất cơ hội xét tuyển.

Với các trường thuộc khối Công an, Quân đội, thí sinh còn phải đáp ứng quy định riêng của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng. Đã đăng ký trên hệ thống chung nhưng không qua sơ tuyển hoặc không đủ điều kiện riêng thì nguyện vọng cũng không có giá trị như mong muốn.

5. Không kiểm tra khu vực ưu tiên, đối tượng ưu tiên

Điểm ưu tiên có thể tạo ra khác biệt ở ranh giới đỗ - trượt. Nhưng nếu dữ liệu ưu tiên sai, thiếu minh chứng hoặc thí sinh chọn nhầm đối tượng, kết quả xét tuyển có thể bị ảnh hưởng.

Trước khi lưu nguyện vọng, thí sinh cần kiểm tra kỹ:

Khu vực ưu tiên đang hiển thị có đúng với quá trình học THPT không.

Đối tượng ưu tiên nếu có đã được khai đúng chưa.

Minh chứng ưu tiên đã được cập nhật, xác nhận hay chưa.

Có trường hợp nào bị nhầm do thay đổi địa giới hành chính, nơi học, nơi cư trú hay không.

Không nên chủ quan cho rằng hệ thống đã tự đúng hoàn toàn. Nếu phát hiện sai, thí sinh cần liên hệ điểm tiếp nhận hồ sơ, trường THPT hoặc sở GD&ĐT theo hướng dẫn để được xử lý trong thời hạn quy định.

Một lỗi khác là “cố khai” đối tượng ưu tiên không đúng để tăng điểm. Khi trường hậu kiểm hồ sơ, thí sinh có thể bị từ chối kết quả trúng tuyển nếu khai báo không trung thực.

6. Quên kiểm tra chứng chỉ, minh chứng và dữ liệu xét tuyển

Năm 2026, nhiều trường sử dụng dữ liệu từ nhiều nguồn: điểm thi tốt nghiệp THPT, học bạ, kỳ thi riêng, chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ quốc tế, điểm thưởng hoặc điều kiện phụ khác. Cơ hội của thí sinh không chỉ nằm ở điểm thi tốt nghiệp, mà còn ở việc dữ liệu có được cập nhật đầy đủ hay không.

Thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ, kết quả đánh giá năng lực, đánh giá tư duy, chứng chỉ quốc tế, giải học sinh giỏi, thành tích năng khiếu hoặc minh chứng ưu tiên cần kiểm tra xem thông tin đã có trên hệ thống/trang tuyển sinh của trường hay chưa.

Nếu trường yêu cầu nộp hồ sơ trên cổng riêng trước khi đồng bộ lên hệ thống chung, thí sinh phải hoàn thành cả hai việc: nộp đúng trên cổng của trường và đăng ký nguyện vọng trên hệ thống của Bộ GD&ĐT.

Đừng nghĩ đã được trường thông báo “đủ điều kiện trúng tuyển sớm” là chắc chắn nhập học. Thí sinh vẫn phải đăng ký nguyện vọng đó trên hệ thống chung trong thời gian quy định. Nếu không đưa vào danh sách nguyện vọng, kết quả đủ điều kiện trước đó có thể không được xử lý để công nhận trúng tuyển chính thức.

7. Không kiểm tra lại trước khi lưu và thoát hệ thống

Thao tác cuối cùng thường là lúc thí sinh dễ chủ quan nhất.

Sau khi nhập đủ nguyện vọng, thí sinh cần đọc lại toàn bộ danh sách ít nhất 2 lần. Không chỉ xem tên ngành, mà phải kiểm tra cả mã trường, mã xét tuyển, thứ tự ưu tiên, điều kiện ngành và dữ liệu đi kèm.

Những lỗi nhỏ nhưng hậu quả lớn gồm:

Nhập nhầm mã ngành gần giống nhau.

Chọn đúng trường nhưng sai cơ sở đào tạo hoặc phân hiệu.

Đặt sai thứ tự nguyện vọng.

Quên lưu sau khi chỉnh sửa.

Không xác nhận bằng mã OTP nếu hệ thống yêu cầu.

Đăng xuất quá sớm khi thao tác chưa hoàn tất.

Không chụp lại hoặc in danh sách nguyện vọng sau khi lưu.

Cách an toàn là sau khi lưu, thí sinh đăng xuất, đăng nhập lại một lần nữa để kiểm tra danh sách nguyện vọng đã được ghi nhận hay chưa. Nên chụp màn hình, lưu file hoặc in danh sách nguyện vọng để đối chiếu khi cần.

10 phút kiểm tra trước khi bấm lưu

Trước khi lưu danh sách nguyện vọng, thí sinh nên tự hỏi:

Nguyện vọng 1 có đúng là ngành/trường mình muốn học nhất không?

Có ngành sư phạm nào đặt sau nguyện vọng 5 không?

Có ngành sức khỏe, luật, giáo viên nào cần chờ điểm sàn hoặc điều kiện riêng không?

Mã trường, mã xét tuyển đã đúng theo đề án tuyển sinh của trường chưa?

Khu vực ưu tiên, đối tượng ưu tiên đã đúng chưa?

Chứng chỉ, kết quả kỳ thi riêng, minh chứng đã được cập nhật chưa?

Có nguyện vọng nào chỉ “thấy hay” nhưng mình không đủ điều kiện không?

Danh sách có đủ phương án an toàn chưa?

Đã lưu, xác nhận và kiểm tra lại sau khi đăng nhập lại chưa?

Đừng đăng ký theo tâm lý đám đông

Ngày đầu mở hệ thống, nhiều nhóm tư vấn, hội phụ huynh, diễn đàn tuyển sinh sẽ xuất hiện rất nhiều lời khuyên. Có lời khuyên đúng, nhưng cũng có không ít thông tin truyền miệng khiến thí sinh hoang mang: “đặt ngành này chắc đỗ”, “đừng để trường top lên nguyện vọng 1”, “đỗ sớm rồi không cần đăng ký nữa”, “hệ thống tự chọn hết nên nhập thế nào cũng được”.

Thí sinh cần tỉnh táo. Quyết định cuối cùng phải dựa trên quy chế, đề án tuyển sinh của trường, điểm số của bản thân và nguyện vọng học thật sự.

Điểm cao là lợi thế, nhưng thứ tự nguyện vọng mới là “đường đi” của điểm số trên hệ thống. Một danh sách được xếp đúng có thể giúp thí sinh tối đa hóa cơ hội. Một danh sách xếp sai có thể khiến thí sinh đỗ một ngành không thật sự muốn học, hoặc mất cơ hội vào ngành phù hợp hơn.