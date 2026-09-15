Kuwait gặp sự cố khó tin trước trận đấu U23 Việt Nam tại ASIAD

ANTD.VN - 3 trong 23 cầu thủ chính thức dự ASIAD 2026 không được cấp phép nhập cảnh vào Nhật Bản, buộc U23 Kuwait phải triệu tập bổ sung gấp 2 cầu thủ trước trận ra quân đấu U23 Việt Nam.

Thông tin được Liên đoàn bóng đá Kuwait (KFA) công bố chỉ một ngày trước cuộc đối đầu giữa U23 Việt Nam và Kuwait tại bảng C môn bóng đá nam ASIAD 2026 (17h ngày 15-9).

Theo KFA, 3 cầu thủ Abdulrahman Ajaj, Ali Hassan và Nasser Khader đã bị nhà chức trách Nhật Bản và Ban tổ chức ASIAD từ chối cho nhập cảnh. Điều đáng chú ý là cả 3 cầu thủ đã được cấp thẻ được sử dụng với giá trị tương đương thị thực nhập cảnh trong khuôn khổ đại hội.

Kuwait chỉ có 20/23 cầu thủ để tập tại Nhật Bản trước trận ra quân gặp U23 Việt Nam

Phía KFA khẳng định Liên đoàn đã phối hợp với Ủy ban Olympic Kuwait hoàn tất các thủ tục cần thiết cho nhóm cầu thủ này. Các thông tin, giấy tờ và yêu cầu liên quan được cho là đã được cung cấp đúng thời hạn và theo quy định.

Sau khi phát sinh vấn đề, Ủy ban Olympic Kuwait đã làm việc với Ban tổ chức ASIAD 2026 nhằm tìm hướng giải quyết. Phía Kuwait đồng thời đề nghị làm rõ nguyên nhân khiến 3 cầu thủ không được phép nhập cảnh Nhật Bản.

Ở buổi tập cuối cùng trước trận đấu, hình ảnh do KFA đăng tải cho thấy U23 Kuwait chỉ có 20 cầu thủ tham gia tập luyện.

Đáng chú ý, tờ Arabtime cho biết, ngay sau khi xảy ra sự cố với 3 cầu thủ (bao gồm 1 thủ môn), KFA đã chính thức gạch tên 3 cầu thủ này khỏi đội hình và triệu tập bổ sung gấp thủ môn Abdullah Al-Ayyoub của CLB Salmiya và cầu thủ Abdulaziz Al-Shammari của Al-Nasr. Hai cầu thủ này được làm các thủ tục để sang Nhật hội quân nhanh nhất có thể.