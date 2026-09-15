CLB Công an Hà Nội thăm trụ sở chính của Mizuno tại Nhật Bản

ANTD.VN - Ngày 15-9, đoàn đại biểu CLB Công an Hà Nội do Đại tá Nguyễn Tiến Đạt - Phó Giám đốc CATP Hà Nội, Chủ tịch CLB dẫn đầu đã tới thăm và làm việc tại trụ sở chính của Mizuno tại Osaka, Nhật Bản.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, đoàn đại biểu CLB Công an Hà Nội đã tham quan Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển (R&D) của Mizuno, tìm hiểu về công nghệ tiên tiến trong nghiên cứu, phát triển các sản phẩm thể thao cũng như những giá trị và kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất mà Mizuno đã tích lũy trong 120 năm hình thành và phát triển của mình.

Kế đó, đoàn có buổi gặp gỡ và trao đổi với ông Akito Mizuno – Chủ tịch Mizuno, ông Takeshi Shichijo – Phó Chủ tịch Mizuno, ông Yasuhiko Saito – Chủ tịch Mizuno Việt Nam, cùng các đại diện của Mizuno.

Đoàn đại biểu CLB Công an Hà Nội do Đại tá Nguyễn Tiến Đạt - Phó Giám đốc CATP Hà Nội, Chủ tịch CLB dẫn đầu tới thăm và làm việc tại trụ sở chính của Mizuno tại Osaka, Nhật Bản

Tại buổi làm việc, CLB Công an Hà Nội bày tỏ sự cảm ơn đối với Mizuno vì sự đồng hành và hỗ trợ dành cho CLB với tư cách là Đối tác chính thức kể từ mùa giải 2026/27 này.

Về phía Mizuno, đại diện công ty cũng gửi lời cảm ơn tới Công an Hà Nội FC vì đã sử dụng trang phục thi đấu, giày và các sản phẩm của Mizuno, qua đó góp phần nâng cao nhận diện thương hiệu Mizuno tại thị trường Việt Nam.

Năm 2026 là một dấu mốc đặc biệt đối với cả hai bên: Công an Hà Nội FC kỷ niệm 70 năm thành lập, trong khi Mizuno kỷ niệm 120 năm thành lập.

Với bề dày lịch sử và truyền thống của mỗi bên, Công an Hà Nội FC và Mizuno đã trao đổi về việc cùng nhau chào mừng những cột mốc ý nghĩa này, đồng thời thảo luận các hoạt động quảng bá gắn với 70 năm Công an Hà Nội FC và 120 năm Mizuno, cũng như những cơ hội hợp tác sâu rộng hơn trong thời gian tới.

Thông qua chuyến thăm lần này, Công an Hà Nội FC và Mizuno tiếp tục khẳng định quyết tâm thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đối tác, cùng nhau tạo ra những giá trị mới và góp phần kết nối Việt Nam – Nhật Bản thông qua bóng đá và thể thao.