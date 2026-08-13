Kịp thời xử lý đối tượng tàng trữ, mua bán ma túy

ANTD.VN - Thực hiện cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, Công an xã Thường Tín (thành phố Hà Nội) đã triển khai các biện pháp công tác, bắt giữ nhiều đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng, mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Xác định công tác phòng, chống ma túy là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, Công an xã Thường Tín đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, tăng cường tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn, tập trung tại các tuyến, địa bàn trọng điểm, khu vực tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm; đồng thời thường xuyên kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm ngay từ cơ sở.

Đối tượng Vũ Minh Chiến (quần áo màu trắng) và Phan Văn Phương (áo màu đỏ, quần đen) tại trụ sở Công an xã Thường Tín

Chiều ngày 10/8/2026, Công an xã Thường Tín kiểm tra hành chính Vũ Minh Chiến (sinh năm 1985; trú tại: thôn Quỳnh Đô, xã Đại Thanh, TP. Hà Nội) điều khiển xe máy tại khu vực thôn Đan Nhiễm có biểu hiện nghi vấn.

Qua kiểm tra túi đeo chéo của đối tượng, lực lượng Công an phát hiện 1 túi zip chứa 0,708 gam ma túy Methamphetamine. Đối tượng Chiến khai nhận mua số ma túy này từ Phan Văn Phương (sinh năm 1991; trú tại: thôn Quỳnh Đô, xã Đại Thanh, TP. Hà Nội).

Quá trình làm việc, các đối tượng khai nhận sử dụng ứng dụng Zalo để liên lạc và thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng nhằm che giấu hành vi phạm tội. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khám xét nơi ở của Phan Văn Phương, thu giữ 1 cân điện tử, 4 túi zip và 1 ống nhựa có dính ma túy Methamphetamine.

Vụ việc trên thể hiện tinh thần chủ động, quyết liệt và hiệu quả của Công an xã Thường Tín trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy.

Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh, trật tự; tăng cường tuyên truyền, quản lý chặt địa bàn, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng và nhân dân, quyết tâm đẩy lùi tội phạm, tệ nạn ma túy, góp phần xây dựng xã Thường Tín ngày càng bình yên, phát triển.