Chi tiết điểm trông giữ xe miễn phí dịp lễ 2-9 tại Hà Nội

ANTD.VN - Từ 17h chiều nay (31/8) đến hết ngày 2/9, Sở Xây dựng Hà Nội phối hợp cùng các đơn vị, chính quyền địa phương triển khai hàng loạt điểm trông giữ xe miễn phí nhằm phục vụ người dân và du khách trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh.

Cụ thể, Sở Xây dựng yêu cầu Công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội và Công ty cổ phần Đồng Xuân bố trí lực lượng trông giữ xe không thu phí tại dốc Ngọc Hà, khu vực giáp Trường Đại học Công nghiệp (phường Tây Tựu), cùng các tuyến phố trung tâm như Ngô Quyền, Lý Thái Tổ, Hai Bà Trưng, Lê Phụng Hiểu và Nguyễn Hữu Huân.

Bên cạnh đó, Tổng công ty Vận tải Hà Nội tổ chức các điểm gửi xe miễn phí tại Bến xe Yên Nghĩa và bãi đỗ xe ga Nhổn. Cung Thiếu nhi Hà Nội (36 Lý Thái Tổ) cũng do Thành đoàn Hà Nội đảm nhận hạ tầng trông giữ.

Chính quyền các phường, xã trên địa bàn đồng loạt mở rộng điểm đỗ tạm thời tại các khu vực đông người như công viên Bách Thảo, Thủ Lệ, Thống Nhất, Cầu Giấy, di tích Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám và một số trường học. Hoạt động này nhằm giảm tải áp lực giao thông, đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ và tạo thuận lợi tối đa cho nhân dân vui chơi dịp lễ.