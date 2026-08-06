Kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 28%, nhập siêu 20,5 tỷ USD trong 7 tháng đầu năm

ANTD.VN - Lũy kế 7 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước đạt 659,58 tỷ USD, tăng 28,1% so với cùng kỳ năm trước. Cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 20,52 tỷ USD.

Kim ngạch xuất nhập khẩu 7 tháng đạt gần 660 tỷ USD

Theo số liệu từ Cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam tháng 7/2026 đạt 109,75 tỷ USD, tăng 5,3% so với tháng trước và tăng 33% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 53,08 tỷ USD, tăng 4,5% và kim ngạch nhập khẩu đạt 56,67 tỷ USD, tăng 6,1% so với tháng trước.

Lũy kế 7 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước đạt 659,58 tỷ USD, tăng 28,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 319,53 tỷ USD, tăng 21,7% và kim ngạch nhập khẩu đạt 340,05 tỷ USD, tăng 34,8% so với cùng kỳ năm trước.

Theo số liệu sơ bộ, cán cân thương mại hàng hóa tháng 7 nhập siêu 3,59 tỷ USD. Tính chung 7 tháng năm 2026, cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 20,52 tỷ USD.

Việt Nam đẩy mạnh nhập khẩu hàng hóa trong 7 tháng đầu năm

Số thu ngân sách Nhà nước từ lĩnh vực xuất nhập khẩu đạt 42.525 tỷ đồng trong tháng 7, giảm 14,5% so với tháng trước. Tuy nhiên, lũy kế 7 tháng, thu ngân sách tăng 18,7% so với cùng kỳ, đạt 309.994 tỷ đồng, bằng 68,7% dự toán được giao và bằng 60% chỉ tiêu phấn đấu.

Công tác kiểm tra sau thông quan tiếp tục được Cục Hải quan triển khai có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực rủi ro cao như xuất xứ, sở hữu trí tuệ, mã HS, trị giá và chính sách mặt hàng.

Trong 7 tháng đầu năm, toàn ngành đã ban hành 919 quyết định kiểm tra sau thông quan, trong đó, đã hoàn thành 715 cuộc kiểm tra. Tổng số tiền ấn định thuế và xử phạt là 4.285,8 tỷ đồng (đạt 107% chỉ tiêu giao năm 2026), số tiền thực thu NSNN là 2.932 tỷ đồng (đạt 73% so với chỉ tiêu năm).

Bắt giữ hơn 13.400 vụ vi phạm pháp luật Hải quan

Trong công tác phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại, tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, nổi lên là hiện tượng buôn lậu, vận chuyển trái phép vàng qua biên giới với 03 vụ việc có dấu hiệu hình sự.

Hiện tượng vận chuyển quá cảnh hàng hoá giả mạo nhãn hiệu và hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tiếp tục diễn biến phức tạp không chỉ ở khu vực biên giới Việt - Trung, Việt - Lào, Việt - Campuchia mà gia tăng ở tuyến biển Hải Phòng, TP.HCM với 24 vụ vi phạm về sở hữu trí tuệ, hàng giả, tăng 14 vụ (tương ứng tăng 140%) so với cùng kỳ năm 2025.

Trước tình hình trên, công tác chỉ đạo, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm tiếp tục được Cục Hải quan triển khai quyết liệt.

Từ ngày 15/6 - 14/7/2026, cơ quan Hải quan đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 1.995 vụ. Con số này giảm 492 vụ so với tháng trước, nhưng tăng 205 vụ so với cùng kỳ năm ngoái, tương đương tăng 11,4%. Trị giá hàng hoá vi phạm ước tính đạt 2.054 tỷ đồng.

Cơ quan Hải quan khởi tố 02 vụ, chuyển khởi tố 17 vụ. Số thu NSNN từ xử phạt vi phạm hành chính là 114,2 tỷ đồng, tăng 49,2% so với cùng kỳ năm 2025.

Luỹ kế 7 tháng đầu năm, Cục Hải quan đã phát hiện, bắt giữ và xử lý tới 13.413 vụ, trị giá hàng hoá vi phạm ước tính đạt 11.980 tỷ đồng. Cơ quan Hải quan đã khởi tố 09 vụ và chuyển khởi tố 87 vụ. Số thu NSNN từ xử phạt vi phạm hành chính là 725,3 tỷ đồng.

Cùng với đó, công tác phòng, chống ma túy được triển khai theo Chương trình mục tiêu quốc gia đến năm 2030. Trong tháng, ngành Hải quan đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng Công an, Bộ đội Biên Phòng phát hiện, bắt giữ 18 vụ/19 đối tượng, trong đó cơ quan Hải quan chủ trì 07 vụ. Tang vật thu được gồm 85,72 kg ma túy các loại.

Lũy kế 7 tháng, ngành Hải quan đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ 113 vụ/252 đối tượng, trong đó cơ quan Hải quan chủ trì 37 vụ. Tang vật thu được gồm 763 kg ma túy các loại.