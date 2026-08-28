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Khởi tố Giám đốc và bác sĩ Bệnh viện chỉnh hình và phục hồi chức năng Tam Điệp

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Tuệ Nhi

ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố 2 bị can về hành vi “Giả mạo trong công tác” tại Bệnh viện chỉnh hình và phục hồi chức năng Tam Điệp.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình vừa ra Quyết định khởi tố bị can đối với Vũ Văn Trình (SN 1965, trú tại phường Trung Sơn, tỉnh Ninh Bình), Giám đốc Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Tam Điệp và Tạ Minh Vương (SN 1992, trú tại phường Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình), Bác sĩ Bệnh viện chỉnh hình và phục hồi chức năng Tam Điệp về hành vi “Giả mạo trong công tác” quy định tại Khoản 2 Điều 359 Bộ Luật Hình sự.

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Khởi tố Giám đốc và bác sĩ Bệnh viện chỉnh hình và phục hồi chức năng Tam Điệp

Trước đó, ngày 13-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án “Giả mạo trong công tác” xảy ra tại Bệnh viện chỉnh hình và phục hồi chức năng Tam Điệp, phường Trung Sơn, tỉnh Ninh Bình.

Theo tài liệu điều tra, Vũ Văn Trình và Tạ Minh Vương đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong công tác khám, chữa bệnh để làm sai lệch hồ sơ bệnh án nhằm mục đích vụ lợi, xâm phạm vào hoạt động đúng đắn của Nhà nước về công tác khám, chữa bệnh và thanh toán Bảo hiểm Y tế, ảnh hưởng đến uy tín của Bệnh viện chỉnh hình và phục hồi chức năng Tam Điệp.

Hiện vụ án đang tiếp tục được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

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Từ khóa:

#Công an Ninh Bình

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