“Truy nóng” ổ nhóm trộm cắp, tiêu thụ 8 điện thoại di động

ANTD.VN - Công an xã Phù Đổng, Hà Nội đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối 3 đối tượng để điều tra vụ trộm cắp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Ngày 21/8/2026, Công an xã Phù Đổng, Hà Nội tiếp nhận trình báo của 8 bị hại về việc bị kẻ gian đột nhập trộm cắp tài sản của công ty tại ngõ 670 Hà Huy Tập, xã Phù Đổng, thành phố Hà Nội.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Phù Đổng đã khẩn trương triển khai lực lượng xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, tập trung rà soát các đối tượng nghi vấn trên địa bàn và áp dụng đồng bộ các biện pháp công tác để điều tra, làm rõ vụ việc.

Các đối tượng trong vụ việc

Chỉ sau thời gian ngắn, lực lượng Công an đã xác định, bắt giữ 3 đối tượng liên quan đến hành vi trộm cắp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo điều tra ban đầu, Bùi Văn Nhiên (SN 1997, trú tại xóm Chồn Nâu, xã Lạc Lương, tỉnh Phú Thọ; có 3 tiền án về tội Trộm cắp tài sản) khai nhận đã thỏa thuận với Hoàng Quang Trường (SN 1993, tạm trú tại phường Bạch Mai, Hà Nội) về việc thu mua các điện thoại di động do Nhiên trộm cắp được với giá thấp.

Khoảng 2 giờ ngày 16/8/2026, Nhiên đã đột nhập vào công ty tại ngõ 670 Hà Huy Tập, lấy trộm tổng cộng 8 điện thoại iPhone các loại và bán 4 chiếc điện thoại cho Hoàng Quang Trường với tổng số tiền 14,4 triệu đồng.

Đồng thời, đối tượng Nhiên đăng thông tin trên mạng xã hội Facebook và bán 3 điện thoại khác cho Cao Trọng Hiếu (SN 1993, trú tại xã Hoàng Cương, tỉnh Phú Thọ) với giá 3,3 triệu đồng.

Căn cứ tài liệu điều tra, Công an xã Phù Đổng đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối 3 đối tượng Nhiên, Trường và Hiếu để điều tra.

Hiện vụ việc đang được Công an xã Phù Đổng lập hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.