Phát hiện cơ sở kinh doanh 871 sản phẩm đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc

ANTD.VN - Lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội vừa kiểm tra, phát hiện một cơ sở kinh doanh 871 sản phẩm đồ chơi dành cho trẻ em, không có nhãn hàng hóa, chứng nhận hợp quy, hóa đơn, chứng từ và không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Thi hành Quyết định kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, ngày 25-8, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 9, Chi cục QLTT Hà Nội kiểm tra cơ sở kinh doanh tại địa chỉ thôn Liên Hà 2, xã Thư Lâm, thành phố hà Nội do bà N.T.Q làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, Đội QLTT số 9 phát hiện cơ sở đang kinh doanh 871 sản phẩm đồ chơi dành cho trẻ em, không có nhãn hàng hóa, không có chứng nhận hợp quy, không công bố hợp quy, không có hóa đơn, chứng từ và không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Tổng trị giá theo giá niêm yết là 24.388.000 đồng. Đội QLTT số 9 đã niêm phong, tạm giữ toàn bộ số hàng hóa vi phạm theo quy định.

Toàn bộ hàng hóa vi phạm bị Đội QLTT số 9 tạm giữ

Ngày 27-8, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 9 ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà N.T.Q với tổng số tiền 16 triệu đồng về hành vi Kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ; Không đăng ký thành lập hộ kinh doanh trong những trường hợp phải đăng ký theo quy định.

Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc tiêu hủy tang vật vi phạm; Buộc đăng ký thành lập hộ kinh doanh theo quy định.

Đây chỉ là một trong rất nhiều vụ việc vừa được lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội phát hiện trong dịp Trung thu năm 2026. Trong thời gian tới, lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội sẽ tiếp tục kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.