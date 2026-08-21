Khởi tố 16 đối tượng dùng hung khí truy đuổi, chặn xe đánh người

ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình vừa khởi tố 16 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng, sử dụng hung khí truy đuổi, chặn xe, đánh người và đập phá phương tiện.

Ngày 3-8, Công an xã Hải Hưng, tỉnh Ninh Bình tiếp nhận đơn trình báo của công dân về việc bị một nhóm nam thanh niên ném vỏ chai bia, điều khiển xe mô tô mang theo dao, kiếm, gậy, két bia truy đuổi, chặn xe, đánh gây thương tích và đập phá phương tiện.

Nhóm các bị can, các đối tượng trong vụ án.

Xác định vụ việc có tính chất phức tạp, liên quan đến nhiều đối tượng trong độ tuổi thanh, thiếu niên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với các đơn vị chức năng khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tập trung điều tra, xác minh, truy xét, làm rõ vụ án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã nhanh chóng làm rõ 21 đối tượng có liên quan, độ tuổi từ 15 đến 18, trú tại các xã Giao Ninh, Giao Thủy, Giao Phúc, Giao Bình, Xuân Giang và Hải Hưng, tỉnh Ninh Bình.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự; đồng thời ra Quyết định khởi tố bị can đối với 16 bị can về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”. Cơ quan điều tra đã ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 15 bị can đủ 16 tuổi trở lên; ra Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 1 bị can. Đối với 5 đối tượng chưa đủ 16 tuổi có hành vi liên quan nhưng chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, Cơ quan điều tra đã giao cho gia đình theo dõi, quản lý theo quy định.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, tập trung đấu tranh, làm rõ hành vi của từng bị can và các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.