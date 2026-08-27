ANTD.VN - Không có công ăn việc làm, đối tượng mua trang phục rồi giả danh là Thanh tra Chính phủ để chiếm đoạt số tiền 50 triệu đồng.

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội phát hiện một đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng thường xuyên sử dụng trang phục của Thanh tra Chính phủ đi đến các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn, liên tục có những hành động để tạo lòng tin, mời gọi cán bộ công chức, nhân viên văn phòng bản thân có đủ mối quan hệ, có thể lo được giấy tờ, các thủ tục hành chính của Nhà nước.

Giả danh Thanh tra Chính phủ lừa đảo chiếm đoạt 50 triệu đồng

Từ dấu hiệu bất thường này, lực lượng Công an phường đã chủ động triển khai kế hoạch, tổ chức xác minh, làm rõ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Văn Miếu Quốc Tử Giám phát hiện, kiểm tra hành chính đối tượng và mời về trụ sở Công an phường để làm rõ, tại trụ sở đối tượng khai tên Nguyễn Trí Kha (SN 1988; trú tại phường Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai).

Tại cơ quan Công an, Kha khai nhận và xin đầu thú về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của mình. Kha khai rõ, bản thân không có công ăn việc làm nên đã lên mạng tìm mua bộ trang phục Thanh tra Chính phủ để nhằm mục đích tạo lòng tin, đi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh đối tượng mặc trang phục của Thanh tra Chính phủ để hoạt động lừa đảo

Qua rà soát Công an phường Văn Miếu Quốc Tử Giám xác định bị hại là quản lý một khách sạn trên địa bàn phường.

Vào tháng 1-2026, Kha thuê phòng tại khách sạn của anh K (trú tại Hà Nội) làm quản lý, tại đây Kha chủ động làm quen và tự giới thiệu mình là Thanh tra Chính phủ có mối quan hệ rộng. Để nạn nhân tin tưởng, trong tất cả các lần xuất hiện, gặp gỡ, Kha đều mặc đồng phục của Thanh tra Chính phủ.

Thấy vậy, anh K có nhờ Kha giúp làm giấy phép phòng cháy chữa cháy cho khách sạn của anh. Mặc dù không có chức năng nhiệm vụ quyền hạn đối với công tác phòng cháy chữa cháy nhưng Kha vẫn nhận lời giúp và yêu cầu anh K chuyển tiền để giấy phép.

Sau khi anh K chuyển số tiền 50 triệu đồng cho Kha, đối tượng đã dùng số tiền này để tiêu xài cá nhân đến nay không còn khả năng để khắc phục.

Nhận thấy hành vi của mình vi phạm pháp luật Nguyễn Trí Kha đã tự nguyện giao nộp lại toàn bộ trang phục Thanh tra Chính phủ đặt mua ở trên mạng.

Công an phường Văn Miếu Quốc Tử Giám đang tiếp tục điều tra mở rộng.

Công an phường Văn Miếu Quốc Tử Giám khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn giả danh cán bộ cơ quan Nhà nước để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an phường Văn Miếu Quốc Tử Giám đề nghị những ai là bị hại của đối tượng Nguyễn Trí Kha, đến Công an phường Văn Miếu Quốc Tử Giám để phối hợp giải quyết theo quy định.