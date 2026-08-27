Vận động thành công đối tượng truy nã chuẩn bị 'vượt biên' vào Hoa Kỳ

ANTD.VN - Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Nguyễn Việt Thắng đã bỏ trốn ra nước ngoài và liên tục di chuyển qua nhiều quốc gia và chuẩn bị "vượt biên" vào Hoa Kỳ.

Chỉ huy Công an xã Sơn Đồng, Hà Nội cho biết, mới đây, với tinh thần kiên trì, trách nhiệm và quyết tâm trong công tác truy bắt đối tượng truy nã, đơn vị đã vận động thành công đối tượng truy nã Nguyễn Việt Thắng (SN 1990) trú tại thôn Phương Viên 1, xã Sơn Đồng ra đầu thú, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Đối tượng Nguyễn Việt Thắng đến Công an xã Sơn Đồng đầu thú

Nguyễn Việt Thắng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hoài Đức (cũ) ra Quyết định truy nã số 3476 ngày 17-11-2024 về tội “Bắt người trái pháp luật”.

Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, đối tượng đã bỏ trốn ra nước ngoài và liên tục di chuyển qua nhiều quốc gia như Đức, Pháp, Colombia, Panama, Honduras... và đang tìm cách vượt biên trái phép vào Hoa Kỳ.

Xác định công tác vận động đầu thú là giải pháp quan trọng, Công an xã Sơn Đồng đã chủ động nắm tình hình, rà soát các mối quan hệ của đối tượng, đồng thời nhiều lần gặp gỡ, tuyên truyền, giải thích cho gia đình về chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước đối với người phạm tội ra đầu thú, thành khẩn khai báo.

Trước sự kiên trì vận động của lực lượng Công an cùng sự động viên từ gia đình, Nguyễn Việt Thắng nhận thức rõ việc lẩn trốn không thể kéo dài, đồng thời thể hiện sự ăn năn, hối cải và quyết định trở về Việt Nam, đến cơ quan Công an đầu thú.

Việc đối tượng truy nã ra đầu thú không chỉ thể hiện hiệu quả công tác vận động quần chúng của lực lượng Công an cơ sở mà còn góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

"Mọi đối tượng vi phạm pháp luật đều bị xử lý, rất khó trốn tránh. Vì vậy Công an xã Sơn Đồng khuyến cáo các đối tượng đang bị truy nã sớm ra đầu thú để được xem xét hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật" - chỉ huy Công an xã Sơn Đồng khuyến cáo.