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Pháp luật

Công an Hà Nội điều tra vụ sử dụng 'sổ đỏ' giả để lừa đảo

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Linh Nhi

ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang thụ lý điều tra, xác minh vụ việc có dấu hiệu “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” quy định tại Điều 341 Bộ luật Hình sự, người bị tố giác là Nguyễn Xuân Hoàng (SN 1984; trú tại xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên).

Trong quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã thu giữ từ người bị tố giác 1 tài liệu giả là Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CM134459, được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên cấp ngày 22/10/2018, số vào sổ cấp GCN: CS01501 đối với thửa đất số 176, tờ bản đồ số 13, diện tích 181,3m2, địa chỉ tại Thôn Đại Tài, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên (nay là Thôn Xuân Cầu, xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên).

Để phục vụ công tác điều tra, xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội thông báo để các cá nhân, tổ chức là người có hoạt động giao dịch với Nguyễn Xuân Hoàng về thửa đất có thông tin nêu trên biết, liên hệ giải quyết theo quy định của pháp luật.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội, qua Điều tra viên Nguyễn Xuân Chiến, số điện thoại: 0983.881.982.

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Từ khóa:

#Sổ đỏ giả

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