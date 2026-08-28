Công an Hà Nội truy nã Trần Văn Phương

ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội đang truy nã Trần Văn Phương (SN 1997, trú tại xã Trung Giã, TP Hà Nội) về tội 'Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý'.

Quá trình điều tra, ngày 28-12-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Trần Văn Phương về tội 'Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý' quy định tại khoản 2 Điều 255 Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Quyết định truy nã Trần Văn Phương

Ngày 2-8-2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối tượng Trần Văn Phương (SN 1997). Đối tượng có đặc điểm nhận dạng như sau: cao 170 cm, tóc đen, lông mày dài, sống mũi thẳng, nốt ruồi chấm cách cuối đuôi mắt phải.

Nếu phát hiện Trần Văn Phương có đặc điểm nhận dạng như trên ở đâu, người dân báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội (điều tra viên Lê Hoàng Tiến, SĐT 0903210893), cơ quan Công an nơi gần nhất để giải quyết theo quy định pháp luật.