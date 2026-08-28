Khởi tố vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng hóa là thực phẩm”

ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can liên quan đến hành vi sản xuất, buôn bán hàng hóa là thực phẩm giả xảy ra tại Công ty TNHH Dược phẩm MAXIMUS.

Hình ảnh sản phẩm Calsisure được xác định là hàng giả

Từ vụ việc cơ quan Công an cảnh báo người dân, các cơ sở kinh doanh và đại lý phân phối không mua bán, sử dụng sản phẩm thực phẩm bổ sung Calcisure đang được cơ quan chức năng điều tra, xác minh...

Ngày 11/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng hóa là thực phẩm”. Vụ việc xảy ra tại Công ty TNHH Dược phẩm MAXIMUS, có trụ sở tại tổ 16, phường Yên Nghĩa, thành phố Hà Nội, do ông Đào Duy Quế làm Giám đốc.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định sản phẩm thực phẩm bổ sung Calsisure, loại 20 viên nén sủi bọt, có sự sai lệch đáng kể về hàm lượng một số thành phần so với nội dung đã công bố và ghi trên nhãn sản phẩm.

Cụ thể, hàm lượng Vitamin K1 chỉ đạt 62,3% so với mức công bố; Vitamin D3 chỉ đạt 4,5% so với hàm lượng công bố. Với các chỉ tiêu nêu trên, sản phẩm Calcisure được xác định là hàng giả.

Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân không tiếp tục sử dụng, mua bán hoặc phân phối sản phẩm Calcisure thuộc diện đang được cơ quan chức năng xác minh, điều tra. Người đang lưu giữ sản phẩm cần bảo quản nguyên trạng sản phẩm, bao bì và các giấy tờ liên quan, đồng thời chủ động liên hệ cơ quan Công an để cung cấp thông tin, phối hợp giải quyết vụ việc.

Cá nhân, tổ chức, đại lý phân phối có thông tin liên quan đến sản phẩm Calsisure có thể liên hệ Cơ quan Công an để phối hợp xử lý (đồng chí Mầu Thái Nguyên, Điều tra viên, Công an phường Yên Nghĩa, thành phố Hà Nội, số điện thoại 0975.857.881; địa chỉ: Tổ 10, phường Yên Nghĩa, thành phố Hà Nội).

Đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, chủ động kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ, thông tin về thành phần và chất lượng thực phẩm trước khi mua, sử dụng. Sự phối hợp, cung cấp thông tin kịp thời của người dân và các cơ sở kinh doanh sẽ góp phần làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng.