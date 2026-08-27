Người phụ nữ cầm đầu đường dây lừa đảo, mua bán người bị bắt

ANTD.VN - Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp với Bộ đội biên phòng tỉnh, Cục Phòng chống tội phạm mua bán người, Bộ Công an Lào bắt giữ Hoàng Thùy Linh - đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo, mua bán người.

Hoàng Thùy Linh (SN 1998) trú tại xã Đức Lương, tỉnh Thái Nguyên là đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm, được xác định là người tổ chức, cầm đầu đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và mua bán người xuyên quốc gia.

Theo tài liệu của cơ quan công an, Hoàng Thùy Linh tổ chức, cầm đầu đường dây hoạt động tại khu vực đặc khu Tam giác Vàng, thuộc tỉnh Bokeo, Lào.

Đối tượng Hoàng Thùy Linh

Đường dây này có hơn 155 người Việt Nam tham gia, thực hiện các hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản và mua bán người với phương thức, thủ đoạn tinh vi.

Để thực hiện hành vi phạm tội, Linh tổ chức cho các đối tượng trong đường dây tạo lập nhiều tài khoản Facebook giả, sử dụng hình ảnh và thông tin của những người giàu có, thành đạt hoặc doanh nhân để tiếp cận người dùng tại Việt Nam.

Các đối tượng thường xuyên đăng tải hình ảnh về hoạt động kinh doanh, du lịch, tiệc tùng và cuộc sống xa hoa nhằm tạo dựng vỏ bọc, gây dựng lòng tin với những người được kết bạn, làm quen.

Sau một thời gian trò chuyện, các đối tượng từng bước tạo dựng mối quan hệ tình cảm, thậm chí giả vờ yêu đương với nạn nhân. Khi đã chiếm được lòng tin, chúng đưa ra những lời mời gọi đầu tư với cam kết lợi nhuận cao, dụ dỗ nạn nhân tham gia ứng dụng OYO.

Bằng thủ đoạn đánh vào tâm lý ham lợi nhuận và sự tin tưởng về các mối quan hệ tình cảm trên mạng xã hội, các đối tượng từng bước hướng dẫn nạn nhân chuyển tiền, sau đó tìm cách chiếm đoạt tài sản.

Hoạt động của đường dây được tổ chức theo nhiều khâu, có sự phân công nhiệm vụ cụ thể giữa các đối tượng, gây khó khăn cho công tác phát hiện, đấu tranh.

Đáng chú ý, ngoài hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đường dây còn liên quan đến hành vi mua bán người, hoạt động xuyên quốc gia và đặt tại khu vực Tam giác Vàng - địa bàn phức tạp về tội phạm xuyên biên giới.

Cơ quan Công an đang tiếp tục đấu tranh, khai thác đối tượng, làm rõ vai trò của Hoàng Thùy Linh cùng các đối tượng liên quan, đồng thời mở rộng điều tra đường dây để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.