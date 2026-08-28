Điều tra vụ buôn bán thuốc ho Pharcoter giả tại chợ thuốc Hapulico

ANTD.VN - Quá trình điều tra xác định bị can Đoàn Thu Trà (SN 1969) buôn bán các sản phẩm thuốc ho Pharcoter là hàng giả tại địa chỉ quầy 511, tầng 5 chợ thuốc Hapulico.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang giải quyết vụ án Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh xảy ra tại quầy 511 chợ thuốc Hapulico, 85 phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội theo Quyết định khởi tố vụ án của Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội.

Sản phẩm thuốc giả bị thu giữ

Ngày 5-5-2026, Công an phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội phối hợp Cục quản lý thị trường Hà Nội tiến hành kiểm tra tại quầy 511, tầng 5 tòa Hapulico, số 1 đường Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Qua kiểm tra, Cơ quan chức năng phát hiện và tạm giữ các sản phẩm thuốc ho Pharcoter là hàng giả.

Quá trình điều tra xác định bị can Đoàn Thu Trà (SN 1969) buôn bán các sản phẩm thuốc ho Pharcoter là hàng giả tại địa chỉ quầy 511, tầng 5 chợ thuốc Hapulico, số 1 đường Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Để phục vụ quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội thông báo các cá nhân, tổ chức đã mua bán, sử dụng thuốc ho Pharcoter của bị can Đoàn Thu Trà có thông tin nêu trên, đề nghị liên hệ ngay với Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội (Công an phường Thanh Xuân, Địa chỉ: số 188 đường Quan Nhân, phường Thanh Xuân, Hà Nội hoặc liên hệ với đồng chí Trần Trung Hiếu – Điều tra viên, số điện thoại: 0977.977.157) để điều tra làm rõ.