An ninh Thủ đô
Trật tự đô thị Chính trị - Xã hội Thế giới Pháp luật Video Thành phố thông minh Văn hóa - Giải trí Thể thao Sống ở Hà Nội Kinh doanh
Danh mục
MEDIA
THÔNG TIN THÊM

Pháp luật

Điều tra vụ buôn bán thuốc ho Pharcoter giả tại chợ thuốc Hapulico

0 bình luận
Linh Nhi

ANTD.VN - Quá trình điều tra xác định bị can Đoàn Thu Trà (SN 1969) buôn bán các sản phẩm thuốc ho Pharcoter là hàng giả tại địa chỉ quầy 511, tầng 5 chợ thuốc Hapulico.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang giải quyết vụ án Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh xảy ra tại quầy 511 chợ thuốc Hapulico, 85 phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội theo Quyết định khởi tố vụ án của Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội.

1787908466002-3919715085338087533-3919715085338087533-e48f34e7a8dcfd6af07d73b4a216fcab.jpg
Sản phẩm thuốc giả bị thu giữ

Ngày 5-5-2026, Công an phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội phối hợp Cục quản lý thị trường Hà Nội tiến hành kiểm tra tại quầy 511, tầng 5 tòa Hapulico, số 1 đường Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Qua kiểm tra, Cơ quan chức năng phát hiện và tạm giữ các sản phẩm thuốc ho Pharcoter là hàng giả.

Quá trình điều tra xác định bị can Đoàn Thu Trà (SN 1969) buôn bán các sản phẩm thuốc ho Pharcoter là hàng giả tại địa chỉ quầy 511, tầng 5 chợ thuốc Hapulico, số 1 đường Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Để phục vụ quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội thông báo các cá nhân, tổ chức đã mua bán, sử dụng thuốc ho Pharcoter của bị can Đoàn Thu Trà có thông tin nêu trên, đề nghị liên hệ ngay với Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội (Công an phường Thanh Xuân, Địa chỉ: số 188 đường Quan Nhân, phường Thanh Xuân, Hà Nội hoặc liên hệ với đồng chí Trần Trung Hiếu – Điều tra viên, số điện thoại: 0977.977.157) để điều tra làm rõ.

Tin liên quan

Từ khóa:

#Công an phường Thanh Xuân

Tin cùng chuyên mục

Xin chào,
Tôi là Chatbot của
An ninh Thủ đô
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
An Ninh Thủ Đô nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!
5 điểm nghẽn của Hà Nội
giải pháp xử lý điểm nghẽn của Thủ đô
50 năm Báo An ninh Thủ đô
Công an Thủ đô Anh hùng