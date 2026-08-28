Người đàn bà biến thành công cụ lừa đảo của gã chồng “ảo” trên mạng xã hội

ANTD.VN - Quen biết qua mạng xã hội và tự nhận người đàn ông “ảo” làm chồng, Nhường biến thành “mắt xích” lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng…

Ngày 28-8, Tòa án nhân TP Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Bùi Thị Nhường (SN 1973; trú tại phường Tương Mai, TP Hà Nội) mức án 17 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Diễn biến phiên tòa cho thấy, Bùi Thị Nhường không có nghề nghiệp ổn định, thuê ở trọ tại Hà Nội. Khoảng tháng 11-2023, một tài khoản Zalo có tên là “Walter” (chưa rõ nhân thân lý lịch) kết bạn làm quen với Nhường.

Bùi Thị Nhường bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Sau khi kết bạn, “Walter” nói chuyện bằng tiếng Trung Quốc và tự giới thiệu có quốc tịch Singapore. “Walter” đề nghị Nhường chỉ nhắn tin vì “Walter” không nói được nhiều tiếng Việt nên phải dùng ứng dụng Google để dịch nội dung.

Nhường nhiều lần gọi điện để nói chuyện qua video nhưng “Walter” từ chối nên chỉ nhắn tin và nói chuyện qua ứng dụng Zalo âm thanh… Sau một thời gian nói chuyện, giữa 2 bên nảy sinh tình cảm nam nữ và xưng hô với nhau là vợ - chồng. “Walter” nhiều lần hứa sang Việt Nam gặp Nhường nhưng chưa sang.

Khoảng tháng 4-2024, “Walter” giới thiệu đang làm trợ lý phó Tổng giám đốc Tập đoàn Ge Vernova. Tập đoàn này có chi nhánh ở TP.HCM. “Walter” giới thiệu với Nhường về dự án điện năng lượng mới của Tập đoàn Ge Vernova đang chuẩn bị đầu tư tại Việt Nam và bảo Nhường cài đặt ứng dụng Ge Verona về điện thoại để đầu tư hưởng lợi nhuận.

Sau đó, bị cáo tải ứng dụng về cài đặt, nạp tiền vào các gói dự án, đơn hàng và thấy có được lợi nhuận đúng như “Walter” nói. “Walter” bàn bạc với Nhường thành lập nhóm kêu gọi các nhà đầu tư góp vốn, đầu tư vào mua các đơn hàng của dự án để kiếm lợi nhuận.

Nhường sẽ được hưởng lợi khi lập nhóm là 5%/ tổng số tiền đầu tư của các nhà đầu tư. Bị cáo không biết “Walter” là ai, chưa nhìn thấy giấy tờ cấp phép, địa điểm triển khai, cách thức triển khai của dự án tại Việt Nam. Nhường biết thực tế dự án là không có thật nhưng do ham lợi nhuận cao nên đồng ý tham gia kết hợp cùng “Walter” lập nhóm Zalo “Dự án năng lượng mới” và kêu gọi đầu tư vốn vào dự án.

Bị cáo vào TP.HCM rủ thêm 2 người nữa cùng tìm hiểu dự án và cách thức góp vốn đầu tư qua đường link của tập đoàn Ge Vernova. Tại đây, Nhường được trưởng nhóm là đại diện văn phòng tại TP.HCM (không xác định nhân thân lý lịch) giới thiệu và hướng dẫn cách đầu tư dự án.

Trong phần dự án có rất nhiều gói đầu tư với giá trị từ 500.000 đồng đến 4 triệu đồng, lợi nhuận tính theo ngày đầu tư từ 1,6%/ngày đến 3%/ngày hoặc tính theo giờ từ 1,6 % đến 3% hoặc khi hết giờ sẽ nhân đôi số tiền gốc đầu tư.

Khi gặp trực tiếp các nhà đầu tư, bị cáo nói với họ dự án hoạt động đúng quy định pháp luật, “Walter” là chồng Nhường và cam kết bảo lãnh có 3 tỷ đồng trong App Ge Vernova để trả khi dự án gặp vấn đề nhằm tạo sự tin tưởng cho các nhà đầu tư.

Để tạo thêm lòng tin cho các nhà đầu tư, khi “Walter” chuyển tiền, Nhường 2 lần tổ chức cho các nhà đầu tư đi lễ ở Tam Đảo và đi du lịch ở Hạ Long.

Nếu Nhường mời trực tiếp được 10 thành viên (nhà đầu tư), thành lập nhóm và nhóm có thêm 20 thành viên F2 thì Nhường được hưởng 2 triệu đồng tiền lương/tháng và 1% số tiền doanh số của tổng khách đầu tư.

Với cách tính trên, nếu kêu gọi được 25 thành viên F2 và cả nhóm có 50 thành viên thì được hưởng lương 4 triệu đồng/tháng và 2% số tiền doanh số của tổng khách đầu tư. Nếu lên được 50 thành viên F2 và cả nhóm có 100 thành viên thì được hưởng lương 8 triệu đồng/tháng và 4% tiền doanh số.

Về lợi nhuận, nhóm của Nhường có 74 thành viên F2 thì bị cáo chỉ phụ trách và được hưởng lợi nhuận từ tiền đầu tư của các thành viên F2. Ngoài ra, Nhường sẽ được hưởng lợi nhuận 5% doanh số của tất cả các hợp đồng đã đầu tư của các nhà đầu tư nhưng phải chờ khi hết thời gian của đơn hàng đã đầu tư thì mới được hưởng và rút tiền lợi nhuận.

Tổng số tiền các nhà đầu tư đã đầu tư cả gốc, lãi là gần 47 tỷ đồng và số tiền đã rút ra là 19 tỷ đồng. Đến ngày 23-8-2024, ứng dụng Ge Vernova bị sập, các nhà đầu tư không thể mở app và rút được tiền ra.

Cơ quan tố tụng xác định, Bùi Thị Nhường đã rủ rê, lôi kéo 51 người tham gia đầu tư, qua đó chiếm đoạt tổng số tiền là 15,5 tỷ đồng. Bị cáo được hưởng lợi từ tổng số tiền các nhà đầu tư góp vốn qua hình thức Valter là 216 triệu đồng.